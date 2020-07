Anleihen: Zurückhaltung nach Euphorie-Welle

Anleger werden angesichts schlechter Corona-Nachrichten wieder vorsichtiger und setzen lieber auf Risikoärmeres. Unternehmensanleihen werden in beide Richtungen gehandelt. Unterdessen finden Anleiheninvestments über ETFs immer mehr Anhänger.

10. Juli 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Immer neue Rekorde bei den Corona-Neuinfektionszahlen in den USA lasten auf den Märkten. „Von einer deutlich erhöhten Risikoaversion kann bisweilen zwar nicht gesprochen werden, das Interesse an Bundesanleihen ist aber gestiegen“, berichtet Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba. Die Risikoaufschläge für Anleihen aus Europas Peripherie, zuvor rückläufig, steigen wieder etwas an. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future liegt am Freitagmittag bei 176,89 Punkten, die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen sind wieder auf minus 0,48 Prozent zurückgegangen.

Wortberg zufolge ist inzwischen viel Positives eskomptiert, Risiken würden ausgeblendet. „Das dritte Quartal steht nun unter dem Motto ‚Realitätscheck‘.“ Nach Einschätzung der Helaba ist die Gefahr von Enttäuschungen höher einzuschätzen als die Chance auf positive Überraschungen. „Es gilt zu berücksichtigen, dass die Corona-Krise längst noch nicht ausgestanden ist. Laut WHO steht uns der Höhepunkt der Pandemie noch bevor.“

Am kommenden Donnerstag tagt der EZB-Rat. „Angesichts der Erholung der Wirtschaft im Euroraum dürfte der EZB-Rat keine neuen Beschlüsse fassen, sondern zunächst die weitere Entwicklung abwarten“, meint Analyst Michael Schubert von der Commerzbank. Allerdings würden die Ratsmitglieder wohl eine Erhöhung der Freibeträge beim Staffelzins diskutieren. Die EZB hatte im Herbst 2019 einen Staffelzins und Freibeträge eingeführt, auf die die Geschäftsbanken keinen Strafzins bezahlen müssen, wie Schubert erläutert.

Fraport mit guten Umsätzen

Im Handel mit Unternehmensanleihen ist etwas Ruhe eingekehrt. „Man spürt schon ein bisschen die Urlaubssaison“, bemerkt Rainer Petz von Oddo Seydler. Der Händler meldet gute Umsätze in den beiden neuen Fraport-Anleihen (WKN A3E443, A3E444) mit Laufzeiten bis 2024 bzw. 2027 und Kupon von 1,625 bzw. 2,125 Prozent. „Besonders in dem bis 2027 laufenden Papier geht viel um.“ Die beiden Bonds sind seit Montag im Handel, die Stückelung liegt bei 1.000 Euro.

Höhere Umsätze verzeichnet die Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank in zwei Otto-Anleihen (WKN A2LQ0B, A2TR80), wie Beate Mägerle berichtet. Die erste, eine Hybrid-Anleihe, bietet einen Kupon von 4 Prozent, die zweite ist 2026 fällig und bietet 2,625 Prozent. Viel gehandelt wird darüber hinaus eine ThyssenKrupp-Anleihe (WKN A2TEDB) mit Laufzeit bis 2024 und Kupon von 2,875 Prozent.

Immer öfter Zugang über ETFs

Anleihe-Investments über ETFs werden übrigens immer beliebter: Während in Europa im Mai Mittel aus Aktien-ETFs abzogen wurden, setzte sich der Trend hin zu Anleihen-ETFs mit positiven Nettomittelzuflüssen fort, wie der ETF-Anbieter Amundi meldet. Auf Unternehmensanleihen-ETFs entfiel der Großteil der gesamten Zuflüsse in europäische Anleihen-ETFs von 5,4 Milliarden Euro. Die starke Nachfrage nach Unternehmensanleihen im Mai konzentrierte sich vor allem auf das Investment Grade-Segment. Zuletzt waren aber auch wieder High Yield-Bond-ETFs beliebt, die durch die Korrektur günstiger geworden waren.

von: Anna-Maria Borse

10. Juli 2020, © Deutsche Börse AG

