Anleihen: Zurück in den Sicherheitsmodus

Die Corona-Angst hat die Märkte wieder voll im Griff. Bundesanleihen sind einmal mehr das Produkt der Stunde, die Rendite rutscht auf den tiefsten Stand seit März. Staatsanleihen Italiens, Spaniens oder Portugals werden hingegen verkauft, ebenso viele Unternehmensanleihen.



16. Oktober 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die rasant steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen und weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung machen Anleger nervös. „Die Woche ist eindeutig geprägt von Corona-Ängsten“, berichtet etwa Arthur Brunner von der ICF Bank. Daher sind sichere Staatsanleihen wieder sehr gefragt, zum Beispiel Bundesanleihen. Die Rendite der zehnjährigen Papiere liegt aktuell wieder nur bei minus 0,61 Prozent – das ist der niedrigste Stand seit März. Zum Vergleich: Noch Anfang September waren es minus 0,38 Prozent. Allerdings sind die Niveaus vom März, als die Renditen auf minus 0,9 Prozent gefallen waren, längst nicht wieder erreicht.

Nein zu Südeuropa

Weniger gefragt sind derzeit Staatspapiere aus einzelnen europäischen Ländern, die Kurse sind gesunken, die Renditen gestiegen. So haben zehnjährige italienische Papiere den Renditevorsprung gegenüber Bundesanleihen um 8 auf 131 Basispunkte ausgeweitet, wie die Helaba berichtet. In Spanien und Portugal stiegen die Spreads auf 77 Basispunkte. „Die zunehmende Dynamik der Neuinfektionen dürfte Konjunktursorgen schüren und Kerntiteln aus der Währungsunion zu weiteren Gewinnen verhelfen“ erklärt die Bank.

„Kaufinteresse sehen wir fast gar nicht“, stellt auch Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank fest. Er meldet Verkäufe von portugiesischen (WKN A19UWV), aber auch argentinischen Staatsanleihen (WKN A282B6, A28YAH).

Daniel

Österreich: „Minusrendite selbst für so lange Laufzeit“

Die Suche nach Sicherheit führte auch zur einer extrem hohen Nachfrage nach einer neuen österreichischen Staatsanleihe mit 0 Prozent Zins, die 2040 fällig ist (ISIN AT0000A2KQ43). Bei einem Emissionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro lag die Nachfrage bei 18,5 Milliarden Euro, wie Brunner berichtet. „Die Anleihe wurde zu 101,98 Prozent platziert, das ergibt eine Minusrendite selbst für eine so lange Laufzeit.“ Der Handel startet kommende Woche.

Viele Abgaben von Unternehmensanleihen

Auf den Verkaufslisten stehen laut Daniel Anleihen von Symrise (WKN SYM772) und Voestalpine (WKN A2R0KA), nachgefragt bleibt die Otto-Hybridanleihe (WKN A2LQ0B) mit Kupon von 4 Prozent. Laut Brunner trennen sich Anleger tendenziell von Anleihen kleiner und mittelgroßer Unternehmen, etwa von Papieren von Ferratum Capital Germany (WKN A2TSDS). „Mit den Kursverlusten vom März im Hinterkopf nehmen Anleger da offenbar Gewinne mit.“ Käufe und Verkäufe meldet er für den Eyemaxx Real Estate-Bond (WKN A2YPEZ). Beruhigt hat sich dem Händler zufolge die Lage um Grenke. „Da sehen wir kaum noch Schwankungen.“

von: Anna-Maria Borse

16. Oktober 2020, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.