Anleihen: Zinsen klettern nach oben

Das Handelsabkommen (fast) in trockenen Tüchern, die Brexit-Hängepartie beendet: Da werden Bundesanleihen plötzlich zu „Langweilern“. Die Kurse fallen, die Renditen steigen.



13. Dezember 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit den nun doch realistisch erscheinenden Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China und dem klaren Sieg von Boris Johnson bei den Wahlen in Großbritannien sind sichere Anleihen nicht mehr so gefragt. Während die US-Börsen am gestrigen Freitag erneut auf Rekordhochs kletterten und der DAX Kurs auf sein Allzeithoch nimmt, fliegen Bundesanleihen und US-Treasuries aus den Portfolios.

Begründete Hoffnung auf Deal

„Mit der Meldung von Dow Jones, wonach die US-Unterhändler der chinesischen Seite bei den bereits bestehenden Zölle entgegen gekommen sind, scheint es dieses Mal tatsächlich zu einer Einigung zu kommen“, bemerkt Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Die Renditen der US-Treasuries stiegen daher bis zum Handelsschluss gestern teilweise um mehr als zehn Basispunkte. Zehnjährige Treasuries werfen nun wieder Renditen von 1,88 Prozent ab nach 1,72 Prozent am Donnerstag vergangener Woche.

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt jetzt bei minus 0,23 Prozent – das ist der höchste Stand seit Juli. Zum Vergleich: Vergangene Woche waren es teilweise noch minus 0,35 Prozent, im Tief im August minus 0,72 Prozent.

Notenbanken bleiben auf Expansionskurs

Keine Auswirkungen hatte die erste EZB-Sitzung unter Leitung von Christine Lagarde am gestrigen Donnerstag. Lagarde kündigte an, die Zinsen längerfristig niedrig halten. Die Schlüsselsätze würden noch solange auf dem aktuellen oder einem tieferen Niveau liegen, bis sich die Inflationsaussichten wieder klar dem Ziel von knapp zwei Prozent annäherten, erklärte sie. „Zwar hat Lagarde den Eindruck vermittelt, dass sie die unterschiedlichen Meinungen im EZB-Rat berücksichtigen will, am Ausblick und dem Lockerungsbias wird vorerst aber festgehalten“, bemerkt Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba.

Auch die US-Notenbank hatte auf ihrer Sitzung am Mittwoch die Geldpolitik unverändert gelassen. Fed-Chef Powell erklärte abermals, dass nur eine „wesentliche Neueinschätzung der wirtschaftlichen Aussichten" eine Zinsänderung bewirken würde.

Unternehmensanleihen: Auch Riskanteres gesucht

Deutlich angezogen im Bereich Unternehmensanleihen haben in dieser Woche Hybridanleihen der Deutschen Bank (WKN DB7XHP) mit Zins von 6 Prozent, wie Rainer Petz von Oddo Seydler berichtet. Mit dem Anstieg auf 94 Prozent wurde ein Mehrmonatshoch erreicht. Die Anleihe hat zwar eine Stückelung von 100.000 Euro, wird aber viel gehandelt.

Zugegriffen wird laut Daniel auch bei einer Ekosem-Agrar-Anleihe (WKN A2YNR0), Hintergrund seien positiv aufgenommene Neunmonatszahlen. Ebenfalls gut an kam die Anleihe von FCR Immobilien (WKN A2TSB1). „Das lag wohl an einem Bericht in Börse Online und guten Zahlen“, bemerkt der Händler.

Mehrrendite mit Norwegen-Kronen

Viel um geht weiter in Währungsanleihen, etwa in US-Dollar. „Wir sehen aber auch hohe Umsätze in Anleihen in norwegischen Kronen“, berichtet Petz. Beliebt seien zum Beispiel eine bis 2022 laufende KfW-Anleihe (WKN A2E4JR) mit Kupon von 1,125 Prozent und aktueller Rendite von 1,2 Prozent und ein VW-Bond (WKN A2SAEW). Der ist 2022 fällig und rentiert bei einem Kupon von 2,5 Prozent aktuell mit 2,35 Prozent.

Von: Anna-Maria Borse

13. Dezember 2019, © Deutsche Börse AG

