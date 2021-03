Anleihen: Zinsen bleiben im Keller

Anleger reißen sich um 30-jährige Neuemission aus Griechenland. Gemischte Reaktionen auf Streichung von Eigenkapitalvorgaben der Eyemaxx-Bonds. Mutares, Homann und DIC stark gefragt. Ekosem emittiert Rubel-Bond.



19. März 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Auf die Worte der Federal Reserve, die Zinsen trotz höherer Wachstums- und Inflationsprognosen bis Ende 2023 in etwa auf dem gegenwärtigen Niveau zu belassen, reagierten Investoren zunächst mit Verkäufen von US-Treasuries. „Das trieb die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit über einem Jahr zwischenzeitlich auf 1,75 Prozent“, informiert Arthur Brunner von der ICF Bank. Aktuell liege der Wert bei 1,69 Prozent. Die anschließende Rückkehr zu US-Staatsanleihen ist für den Händler unter anderem Ausdruck attraktiverer Renditen und eines stärkeren US-Dollars. „Einige Investoren sehen in den Entwicklungen einen Anreiz, sich in US-Dollar-Anlagen zu engagieren.“

„Interessant wird sein, wie sich die Währungen in der konjunkturellen Erholung zueinander verhalten werden“, meint Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Für die US-Wirtschaft erwarteten Ökonomen in diesem Jahr ein Plus in der Größenordnung von immerhin 6 Prozent. Ein möglicher Zinsanstieg wäre in dem Fall vermutlich verkraftbar. Die Probleme für die Europäische Zentralbank nähmen dem gegenüber hingegen tendenziell zu. Die Währungshüter gehen nach dem Einbruch um 6,6 Prozent im vergangenen Jahr für 2021 von einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 4 Prozent aus.

Daniel

Begehrte Griechenland-Bonds

Zehn Jahre nach der Staatspleite reißen sich Anleger um griechische Staatsanleihen. Für ein 2,5 Milliarden Euro schweres, 30-jähriges Papier war die Nachfrage mit Bestellungen von über 26 Milliarden Euro ausgesprochen hoch, wie Brunner feststellt. „Die Anleihe mit einem Kupon von 1,96 Prozent war damit mehr als zehnfach überzeichnet.“ Die hohe Attraktivität trotz schlechter Noten von den Ratingagenturen verdankten die Bonds den EZB-Käufen im Rahmen des Pandemie-Notprogramms.

Interesse an Eyemaxx-Bonds

Im Handel mit Unternehmensanleihen sieht Brunner viel Bewegung in Bonds der Eymaxx Real Estate. Eine in 2024 (DE000A2YPEZ1) und 2025 (DE000A289PZ4) fällige Anleihen des Immobilienspezialisten, beide mit einem Kupon von 5,5 Prozent, seien zunächst verstärkt abgestoßen worden. „Anleger reagierten wohl auf die Pläne der Gesellschaft, die Einhaltung bestimmter Eigenkapitalquoten zu streichen.“ Zur Erweiterung der finanziellen Flexibilität sollen demnach die festgelegen Anforderungen dies bezüglich bei allen ausstehenden Anleihen entfallen. Die Pandemie habe insbesondere bei Gewerbeimmobilien zu Projektabwertungen geführt und das Eigenkapital verringert. Hotelentwicklungen wären davon besonders stark betroffen. Einen Teil der Verluste hätten die Anleihen in der Zwischenzeit wieder gutgemacht.

Brunner

Überzeugende vorläufige Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 beflügelten nach Ansicht Brunner die Nachfrage nach einer Mutares-Anleihe (NO0010872864), die jährlich 6 Prozent Zinsen bringt. In den Monaten von Oktober bis Dezember habe sich der Umsatz um stattliche 81 Prozent erhöht. Die Erlöse aus dem Beratungsgeschäft hätten im Vorjahresvergleich um 47 Prozent zugelegt.

DIC Asset gefragt

Rege Nachfrage verbucht Daniel in einer im Oktober 2023 fälligen DIC Asset-Anleihe (WKN A2NBZG), die Anlegern jährlich nominal 3,5 Prozent Zinsen bringt. Aktuell notiert der Wert knapp um 104 Punkte. Dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Konzern gelang eigenen Angaben zufolge mit der Weitervermietung einer knapp 10.000 qm umfassenden Einheit in Kerpen die volle Auslastung dieses Objekts.

Ekosem emittiert Rubel-Anleihe

Viel Bewegung registriert Daniel für eine unbesicherte Ekosem-Agrar-Anleihe (DE000A2YNR08) mit einem Kupon von 7,5 Prozent. „Seit Tagen wird der Wert stark gehandelt.“ Daniel vermutet einen Zusammenhang mit Berichten über die Emission einer neuen Anleihe im Volumen von 1,5 Milliarden Rubel – das sind umgerechnet rund 17 Millionen Euro. Das Papier soll über die Tochtergesellschaft Sibirskaya Niva OOO laufen und an der Moskauer Börse notieren. Käufer sollten Daniel zufolge möglichst eine feste Meinung zum Rubel haben.

Homann beliebt

Eine vor kurzem emittierte fünfjährige Anleihe der Homann Holzwerkstoffe (DE000A3H2V19) belege in Brunners Kaufstatistik einen vorderen Rang. Der mit jährlich 4,5 Prozent verzinste, in 2026 fällige Wert notiert derzeit um 103 Prozent.

von: Iris Merker

19. März 2021, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.