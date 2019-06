Anleihen: Zinsen auf immer neuen Tiefs

Mittlerweile geht man am Markt davon aus, dass die Leitzinsen in den USA nicht erhöht, sondern gesenkt werden. Außerdem lassen politische Konflikte und schlechte Wirtschaftsdaten Anleger nach Sicherheit suchen.

14. Juni 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Geopolitische Unsicherheiten wie aktuell der Angriff auf Öltanker im Golf von Oman, für die die USA Iran verantwortlich machen, Konjunktursorgen sowie Spekulationen auf eine US-Leitzinssenkung prägen den Anleihenhandel. "Der Druck von Donald Trump auf die US-Notenbank scheint Früchte zu tragen", bemerkt Arthur Brunner von der ICF Bank. "Mittlerweile erwartet man am Markt für Juli eine Leitzinssenkung von 0,25 Prozentpunkten."



So fallen die Zinsen weiter. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt aktuell bei minus 0,26 Prozent - so niedrig wie noch nie. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen sinken, mit aktuell 2,06 Prozent nähern sie sich der 2 Prozent-Marke. Zum Vergleich: Im Oktober und November 2018 waren es noch über 3 Prozent.

Mini-Bots kommen bei EZB nicht gut an

Für weiterhin viel Unruhe sorgt Italien mit zu hohen Schulden sowie dem Vorschlag des stellvertretenden Ministerpräsidenten Salvini, sogenannte Mini-Bots einzuführen. Dabei handelt es sich um Minischuldscheine, mit denen der Staat Rechnungen begleichen will. Empfänger sollen sie nutzen können, um Steuerschulden zu zahlen. EZB-Chef Draghi urteilte dazu klar: Mini-Bots seien entweder Schulden und müssten bei der Berechnung des Defizits berücksichtigt werden oder sie seien Zahlungsmittel und damit gemäß EU-Recht illegal.

Italienische Staatsanleihen bleiben dennoch gesucht. "Die Nachfrage für die gestern emittierte Anleihe mit Laufzeit bis 2040 und Kupon von 3,1 Prozent (WKN A2R3SQ) war riesig", stellt Brunner fest. Zehnjährige Papiere rentieren aktuell mit 2,32 Prozent und damit weit unter den 3,5 Prozent vom Herbst 2018. Allerdings liegen die Renditen vergleichbarer Länder wie Spanien oder Portugal für diese Laufzeiten mittlerweile nur noch bei 0,50 bzw. 0,61 Prozent. Selbst für Griechenland sind es mit 2,67 Prozent nur unwesentlich mehr als für Italien.

Viele neue Anleihen

Neuemissionen gab es in dieser Woche zuhauf. "Unternehmen und Staaten nutzen wegen der Erwartung wieder sinkender Zinsen die Gunst der Stunde", erklärt Brunner. So kam VW Leasing mit zwei Papieren mit Stückelung von 1.000 Euro auf den Markt: Das eine ist 2026 fällig und bietet 1,5 Prozent (WKN A2GSFX), das andere 2022 und 0,5 Prozent (WKN A2GSFW).

Rainer Petz von Oddo Seydler berichtet von einer neuen Anleihe des Industriedienstleisters Bilfinger (WKN A2YNQW). Diese ist 2024 fällig und bietet 4,5 Prozent im Jahr, weist aber eine Stückelung von 100.000 Euro auf. "Die Nachfrage ist gut, nach anfänglich 99,45 Prozent liegt der Kurs mittlerweile bei 103,9 Prozent."

Wenig Bewegung bei Corporate Bonds

Im Sekundärmarkthandel geht es in dieser Woche hingegen ruhig zu. Gefragt ist eine bis 2027 laufende Anleihe des Auto- und Maschinenbauzulieferers Schaeffler mit Kupon von 2,875 Prozent (WKN A2YB7B), wie Beate Mägerle von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank meldet. Weiter gut an kommt laut Brunner außerdem die vor kurzem emittierte fünfjährige Anleihe von Joh. Friedrich Behrens (WKN A2TSEB) mit Kupon von 6,25 Prozent, die mittlerweile zu 103 Prozent gehandelt wird.





Gesucht bleiben laut Petz außerdem auf US-Dollar lautende Bonds, etwa von Kraft Heinz (WKN A1HD49 ) oder der Citigroup (WKN A1Z0U3 ). Die erste bietet 3,5 Prozent bis 2022 die zweite 3,3 Prozent und läuft bis 2025.von: Anna-Maria Borse14. Juni 2019, © Deutsche Börse AG