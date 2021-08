Anleihen: Zinsen auf Sechsmonatstief

Trotz hoher Inflationsraten sind die Zinsen zuletzt wieder gefallen – eine sehr seltene Kombination, wie Analysten erklären. Im Geschäft mit Unternehmensanleihen gibt es einige schlechte, aber auch viele gute Nachrichten.

6. August 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Am Anleihen- wie am Aktienmarkt blickt heute alles auf die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktzahlen. Von denen erhoffen sich Anleger Aufschluss über die künftige US-Notenbankpolitik. Denn Fed-Chef Powell will der coronabedingt immer noch höheren Arbeitslosigkeit Priorität einräumen. „Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts ist es zunächst zu weiteren Gewinnen und rückläufigen Renditen gekommen“, erklärt Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba.

„Renditen aller Bundesanleihen wieder im Minusbereich“

Zehnjährige Bundesanleihen rentieren jetzt wieder nur mit minus 0,50 Prozent, im Mai waren es kurzzeitig minus 0,10 Prozent. Die Rendite für dreißigjährige Anleihen ist wieder unter die Nulllinie gerutscht. „Damit liegen die Renditen aller Bundesanleihen wieder im Minusbereich“, stellt Arthur Brunner von der ICF Bank fest. Er begründet das zum einen mit der Delta-Variante, die den Ausblick trübe. „Zum anderen kauft die EZB aber auch kräftig Anleihen auf, und es gibt wegen der Sommerpause wenig Neuemissionen.“

Gleichzeitig sind die Inflationsraten zuletzt kräftig gestiegen. „Damit zeigt sich eine in der Vergangenheit äußerst seltene Kombination aus fallenden Renditen und steigenden Inflationserwartungen“, erläutert Anleihenanalyst Hauke Siemßen von der Commerzbank.

Eterna-Gläubigern droht großer Schuldenschnitt

Schlechte Nachrichten gab es diese Woche für die Gläubiger des Hemdenherstellers Eterna (DE000A2E4XE4). „Zwei Gläubigerversammlungen, in denen ein Zinsmoratorium erzielt werden sollte, waren gescheitert“, berichtet Brunner. Nun soll die neue Möglichkeit der präventiven Sanierung nach dem StaRUG-Verfahren (Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen) einen Neustart ermöglichen: Eterna hat den Gläubigern ein Abfindungsangebot von 10 Prozent gemacht. „Für die Angestellten ist das sicher eine Chance, die Anleihengläubiger blicken aber ganz schön in die Röhre.“

Evergrande und Ekosem unter Druck

Ungemach kommt auch aus China, wie Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank berichtet: Die Anleihen des in massiven Zahlungsschwierigkeiten steckenden Immobilienkonzerns China Group sind weiter gefallen – auf Rekordtiefs. Die im nächsten Jahr fällige Anleihe mit Kupon von 8,25 Prozent, die im Mai noch 100 Prozent kostete, geht jetzt zu unter 50 Prozent über den Tisch. Aufgrund der Stückelung von 200.000 Euro sind aber vor allem institutionelle Anleger betroffen.

Weitere Kursverluste erlitten laut Daniel auch EkosemAgrar-Anleihen (DE000A2YNR08). „Das von der russischen Ratingagentur Expert RA im August 2020 vergebene Unternehmensrating ruBBB+ ist ausgelaufen und zurückgezogen worden“, erklärt der Händler. Laut einer Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens gibt es Differenzen mit der russischen Landwirtschaftsbank Rosselkhozbank über die mittel- und langfristige Finanzierung.

Viele gut laufende „kleine“ Anleihen

Viele Anleihen kleiner und mittelgroßer Unternehmen zeigen sich aber sehr stabil. „Da trennt sich die Spreu vom Weizen“, meint Brunner. Deutlich über 100 Prozent notierten etwa Papiere von Deutsche Rohstoff (DE000A2YN3Q8) oder Zeitfracht Logistik (DE000A3H3JC5).

Wieder erholt haben sich Paragon-Anleihen (DE000A2GSB86), die letzte Woche unter Abgabedruck geraten waren. Grenke Finance-Bonds (XS1910851242) profitierten von guten Quartalszahlen und werden nach dem Kursrutsch im letzten Herbst jetzt wieder zu 99,45 Prozent gehandelt. Gesucht bleibt laut Brunner die Ferratum Capital Germany-Anleihe (SE0012453835), die aktuell 102,5 Prozent kostet.

Beliebt sind Daniel zufolge einmal mehr Otto-Anleihen, er meldet Kaufinteresse in der bis 2026 laufenden Anleihe mit Kupon von 2,635 Prozent (XS1979274708).

Neues von Volkswagen

Neues kam diese Woche von Volkswagen Financial Services, wie Brunner berichtet, und zwar in drei Tranchen: ein bis 2025 laufender Bond mit Nullrendite (XS2374595127), ein bis 2027 laufender mit 0,125 Prozent (XS2374595044) und ein bis 2030 laufender mit 0,375 Prozent (XS2374594823). „Für Privatanleger dürfte das trotz der Stückelung von 1.000 Euro aber kaum interessant sein.“

