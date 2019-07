Anleihen: Wieder neue Renditetiefs

Die Renditen fallen und fallen, der Euro-Bund-Future erklimmt immer neue Allzeithochs. Eine Wende ist Analysten zufolge nicht in Sicht. So kaufen Anleger Unternehmensanleihen, etwa neue Papiere von der Deutschen Telekom.

5. Juli 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Erwartung weiterer Zinssenkungen hier und in den USA sowie die Nominierung Christine Lagardes als neue EZB-Chefin haben die Renditen in dieser Woche weiter fallen lassen. Lagarde gilt als Vertreterin einer lockeren Geldpolitik, es wird davon ausgegangen, dass sie den Kurs von Mario Draghi fortsetzt.

So erreichte die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ein neues Allzeittief von minus 0,4 Prozent, der Euro-Bund-Future ein neues Allzeithoch von 174,05 Prozent. In den USA ist die Rendite für zehnjährige Treasuries unter die 2-Prozent-Marke gerutscht. Zum Vergleich: Im November waren es noch über 3 Prozent. Am heutigen Freitag wird auf den aktuellen US-Arbeitsmarktberichts gewartet. Fällt er schlecht aus, könnten Zinssenkungserwartungen nochmals gestützt werden.

Kein Defizitverfahren gegen Italien

Auch die Renditen für Anleihen aus Europas Peripheriestaaten gehen weiter zurück – selbst für Italien. Laut Analyst Markus Koch von der Commerzbank dürfte dazu neben der Nominierung Lagardes auch die vorläufige Einigung im Haushaltsstreit der Italiener mit der EU beigetragen haben.

Mit einem Anstieg sei vorerst nicht zu rechnen. „Fallende Inflationserwartungen, die Aussicht auf Zinssenkungen der großen Zentralbanken – wir erwarten nun, dass die EZB die Zinsen im Juli sogar um 20 Basispunkte senkt – sowie schwache Konjunkturdaten dürften die Renditen eher noch weiter drücken“, meint Koch. Für das dritte Vierteljahr prognostiziert die Bank nun eine Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von minus 0,45 Prozent, bis zum Jahresende sogar minus 0,5 Prozent.

„Gefangen in der Negativzinswelt“

Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud sieht das ähnlich: „Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sollte in den nächsten Quartalen unter bzw. nahe der Null-Prozent-Marke liegen.“ Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen werde sich im Bereich um 2 Prozent stabilisieren. „Auf der Anlageseite wird die Suche nach Erträgen noch schwieriger.“

Telekom mit neuen Anleihen

Für den Bereich Unternehmensanleihen meldet Beate Mägerle von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank anhaltende Käufe für eine bis 2026 laufende Otto-Anleihe mit Kupon von 2,63 Prozent (WKN A2TR80) und eine 2024 bis laufende Anleihe von ThyssenKrupp mit 2,875 Prozent (WKN A2TEDB). Rainer Petz von Oddo Seydler berichtet von großem Interesse an Perpetuals, also ewigen Anleihen. Gesucht seien etwa Papiere von VW mit Kupon von 3,5 Prozent (WKN A1ZYTK).

Petz

Neues gab es von der Deutschen Telekom, wie Petz außerdem meldet: Das Unternehmen kam mit zwei neuen Anleihen mit kleinanlegerfreundlicher Stückelung von 1.000 Euro auf den Markt: Die eine (WKN A2YNSJ) läuft bis 2027 und bietet 0,5 Prozent, die andere (WKN A2YNSK) bis 2034 und 1,38 Prozent. „Da geht schon viel um“, stellt der Händler fest.

Von: Anna-Maria Borse

© 5. Juli 2019, Deutsche Börse AG

