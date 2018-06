Anleihen: Weiter auf Zickzack-Kurs

8. Juni 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Hin und Her an den Anleihemärkten setzt sich fort. Anleger reagieren nach Ansicht von Arthur Brunner auf Ereignisse wie das anstehende G7 Treffen samt erwarteter Auseinandersetzung über den schwelenden Handelskonflikt und die in Aussicht gestellte Diskussion über das Ende des Anleihen-Kaufprogramms im Rahmen der kommenden EZB-Ratssitzung am 14. Juni."Die Aufregung hinsichtlich der Regierungsbildung Italiens hat sich dagegen etwas gelegt", registriert der Händler der ICF Bank. Entwarnung könne mit Blick auf die auseinanderklaffenden Erträge italienischer und deutscher Staatsanleihen nicht gegeben werden. Zehnjährige Bundesanleihen brächten am Morgen eine Rendite von 0,45 Prozent gegenüber 3,04 Prozent für italienische Bonds. Spanische Staatsanleihen gleicher Laufzeit hielten sich mit 1,43 Prozent Rendite dem gegenüber vergleichsweise stabil. Die Nominierung Spaniens neuer Finanzministerin Nadia Calvino sei an den Finanzmärkten positiv aufgenommen worden.

Widersprüchliche Signale aus Italien

Nach Ansicht von Klaus Stopp ist unklar, welche Pläne der neue Ministerpräsident Italiens verfolgen wird. Einerseits bekenne sich Giuseppe Conte zum Schuldenabbau seines Landes, das auf Verbindlichkeiten in Höhe von 132 Prozent des Bruttoinlandsprodukts komme. Andererseits wende er sich von Maßnahmen energischer Sparpolitik ab und plane die Schulden durch Wirtschaftswachstum zu verringern. Was das genau heißen soll, erschließt sich dem Händler der Baader Bank nicht. "Schließlich propagieren die beiden Regierungsparteien, die ihn tragen, die Einführung teurer öffentlicher Programme." Für Stopp bleibt die italienische Politik deshalb zunächst ein Unsicherheitsfaktor innerhalb der Europäischen Union.Griechenland bereit für Rückkehr an den Kapitalmarkt

Pünktlich vor Ende des europäischen Rettungsprogramms im August kommen nach Ansicht von Stopp positive Nachrichten aus Griechenland. Dort habe das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2018 ein Plus von 0,8 Prozent erreicht. "Das ist zweimal so viel wie der Durchschnitt der Eurozone." Unter anderem getrieben von steigenden Exporten wachse die Wirtschaft von Hellas damit bereits seit fünf Quartalen. Zwar sieht Stopp mit einer Staatsverschuldung von 180 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt noch einen weiten Weg für Athen. Die ersten Schritte seien jedoch gemacht.

Stopp Deutsche Bank-Anleihe in Bewegung

Im Handel mit Unternehmensanleihen berichtet Rainer Petz von regen Umsätzen auf beiden Seiten in einer unbegrenzt laufenden Deutschen Bank CoCo-Anleihe (WKN DB7XHP) mit einem Kupon von 6 Prozent. "Käufe stehen im Vordergrund", informiert der Händler der Oddo Seydler Bank. Der Bond ist derzeit für 91,8 Prozent zu haben und lag in der Spitze bei 95,5 Prozent.

Petz

Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank vermutet im höheren Handelsaufkommen einen Zusammenhang mit Spekulationen über eine mögliche Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank. Medien berichteten über Gespräche dies bezüglich zwischen dem Aufsichtsratschef der Deutschen Bank und Großaktionären. Auch mit deutschen Regierungsvertretern würde ein solcher Schritt thematisiert. Was ein Zusammenschluss für betroffene Aktien und Anleihen bedeuten würde, ist nach Ansicht des Händlers offen.

Daniel

Argentinische Bonds gesucht

Die gestiegene Nachfrage nach einer im April 2025 zur Rückzahlung anstehenden Anleihe der Neuquen Province (WKN A19GPQ) mit einem jährlichen Zins von 7,5 Prozent sieht Daniel im Licht einer geplanten Finanzhilfe für Argentinien in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar durch den Internationalen Währungsfonds. Mit dieser Kreditlinie erhalte die argentinische Regierung Unterstützung, das Haushaltsdefizit schneller als bislang geplant abzubauen und die Inflation zu bekämpfen.

Südzucker und Stada gefragt

Ein Südzucker-Bond (WKN A189JF) steht laut Daniel bei Anlegern ebenfalls hoch im Kurs. Die 300 Millionen Euro schwere, mit 1,25 Prozent verzinste Anleihe mit Fälligkeit im November 2023 ist derzeit für gut 101 Prozent zu haben.Ansehnliche Umsätze überwiegend auf der Kaufseite macht Daniel in einer Stada-Anleihe (WKN A14KJP) aus. Der in 2022 fällige Wert mit einem Kupon von 1,75 Prozent notiert aktuell bei 102,60 Prozent und bewegt sich damit auf Wochensicht kaum von der Stelle.

Einstieg bei Bayer nach Kursverlusten

Der Abschluss der Übernahme von Monsanto durch Bayer machte sich nach Meinung von Daniel im Flow mit Bonds der Leverkusener bemerkbar. Etwa trennten sich Anleger zunächst von einer bis 2075 laufenden und mit jährlich 3 Prozent verzinsten Anleihe des deutschen Pharmariesen (WKN A11QR6). "Den niedrigeren Kurs nutzten Investoren dann zum Einstieg." Nach 103,40 Prozent am vergangenen Freitag ist der Wert am Mittag für 102,82 Prozent zu haben. "Die schlechteren Bonitätsnoten für Bayer von den Ratingagenturen S&P, Moody's und Fitch wirkten sich bislang kaum negativ aus."Von: Iris Merker8. Juni 2018, © Deutsche Börse AG Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.