Anleihen: Wechselbäder der Gefühle

31. August 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Sorge über eine mögliche Ausweitung der Probleme einiger Schwellenländer macht sich laut Händler im Bond-Geschäft bemerkbar. "Es braut sich etwas zusammen", beschreibt Arthur Brunner von der ICF Bank die gegenwärtige Stimmung. Anleger seien tendenziell vorsichtiger geworden. Nach Ansicht von Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank müssen Investoren angesichts eines anhaltenden Zollstreits, der Türkeikrise und ähnlich gelagerter Probleme anderer Schwellenländer mit erhöhter Volatilität an den Kapitalmärkten rechnen.Argentinische Bonds gerieten querbeet unter Druck, nachdem die Regierung den IWF um eine vorzeitige Auszahlung des bereits zugesagten Kredits in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar gebeten hatte, wie Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank feststellt. Investoren verabschiedeten sich beispielsweise von einem mit 7,82 Prozent verzinsten Bond des Landes (WKN A0VTZV ) mit einer Fälligkeit in 2033 ebenso wie von einer bis 2025 laufenden Anleihe (WKN A19GPQ ) mit einem Kupon von 7,5 Prozent. Beide verloren in den vergangenen Tagen über 16 Prozent an Wert. Stark unter Druck geraten sei zudem ein Buenos Aires Province-Wert (WKN A1GLW5 ) mit einem Zins von 10,875 Prozent, der auf Wochensicht gut 7 Prozent einbüßte.Eine am Donnerstag angekündigte Erhöhung der Leitzinsen von 45 auf 60 Prozent habe die argentinische Währung nicht stützen können, die zum US-Dollar seit Jahresbeginn über die Hälfte an Wert verlor. Finanzakteure zweifelten an der Fähigkeit der Regierung, gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln und Einsparungen durchzusetzen zu können. Parallel dazu müsse zudem die Teuerungsrate von derzeit über 30 Prozent gedämmt werden.Zweifel an der Bonität türkischer Banken

"Bonds in türkischer Währung wurden ebenfalls abgestoßen", berichtet Petz. Im Zuge einer schlechteren Bonitätsnote vonseiten Moody’s für 20 türkische Finanzkonzerne seien Investoren tendenziell aus Lira-Anleihen ausgestiegen. Die Währung verlor binnen wenigen Tagen zum Euro und US-Dollar etwa 7 Prozent an Wert.

Petz Die US-Ratingagentur begründet den Schritt mit der Abhängigkeit betroffener Banken von der Kreditaufnahme in Fremdwährungen, die Moody’s zufolge künftig erschwert werden könnte. In den kommenden zwölf Monaten stünden von türkischen Banken begebene Anleihen und Kredite über 77 Milliarden US-Dollar zur Rückzahlung an. Die Reserven der Banken beliefen sich aber auf lediglich 48 Milliarden US-Dollar.Insgesamt beziffert JP Morgan allein die bis Mitte kommenden Jahres fällig werdenden Auslandsschulden der Türkei auf umgerechnet 153 Milliarden Euro. Ein Finanzierungsrisiko dieser Schulden sieht die US-Großbank in Höhe von etwa 93 Milliarden Euro.Italien muss tiefer in die Tasche greifen

Italien refinanzierte sich Arthur Brunner zufolge in dieser Woche erfolgreich über den Kapitalmarkt, habe Anleger dafür aber mit höheren Zinsen belohnen müssen. "Für zehnjährige Staatsanleihen sind 3,25 Prozent fällig", informiert der Händler der ICF Bank. Das liege 0,5 Prozent über dem Wert der letzten Auktion. Über zwei fest und zwei variabel verzinste Bonds habe Italien insgesamt 7,75 Milliarden Euro eingesammelt.

Brunner Mit Spannung erwarteten Marktteilnehmer die am Abend anstehende Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Landes durch Fitch. Aktuell stufe die Ratingagentur Italien mit BBB und einem stabilen Ausblick ein. Im September muss die neue Regierung in Rom den Haushaltsentwurf für 2019 vorlegen, erinnert Sintje Boie. Für diesen würden anscheinend weitere Ausgabenerhöhungen ins Auge gefasst. "Anleger sehen diese Tendenz zu noch mehr Schulden in Italien zunehmend kritisch", urteilt die Analystin der HSH Nordbank.

Euro-Bund-Future hin- und hergerissen

Die teils hektischen Ausschläge beim hiesigen Rentenbarometer innerhalb einer Bandbreite von 162 und 163,28 Prozent sieht Brunner entlang eines zunächst positiven ifo Geschäftsklimaindex samt Verkäufen hiesiger Staatsanleihen. Im Laufe der Woche hätten etwa Entwicklungen in der Türkei und Argentinien sowie die Einführung neuer Strafzölle im Volumen von 200 Milliarden US-Dollar für China die Anlegerstimmung gedrückt, was dem Euro-Bund-Future auf die Sprünge geholfen und die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 0,343 Prozent gedrückt habe.Otto-Bonds gefragt

Im Handel mit Unternehmensanleihen registriert Daniel zwischenzeitliche Nachfrage nach einer mit jährlich 4 Prozent verzinsten nachrangigen Otto-Anleihe (WKN A169MH). Das gelte auch für einen mit 1,75 Prozent verzinsten Covestro Bond (WKN A2LQQ4) und ein in US-Dollar geführtes Nestle-Papier (WKN A1HL0X).

NAME

Douglas bleibt hinter Erwartungen zurück

Starke Schwankungen macht Brunner bei einer Douglas-Anleihe (WKN A161MW ) mit einem Kupon von 6,25 Prozent aus. "Nach Veröffentlichung enttäuschender Zahlen kam der Wert zunächst stark unter Druck, hat sich danach aber wieder erholt", beschreibt der Händler.

Profis vertrauen auf Siemens

Drei neue Siemens-Anleihen kämen trotz 1.000 Euro Stückelung aufgrund der niedrigen Rendite vor allem bei institutionellen Investoren gut an, wie Brunner meint. Ein bis 2023 laufender Wert (WKN A195BX) des Großkonzerns bringe jährlich 0,375 Prozent, für eine Anleihe (WKN A195BY) mit neunjähriger Laufzeit zahle Siemens 1,0 Prozent. Eine zwölfjährige Anleihe (WKN A195BZ) komme auf 1,375 Prozent.von: Iris Merker31. August 2018, © Deutsche Börse AG Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.