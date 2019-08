Anleihen: Volle Aufmerksamkeit auf Jackson Hole

Die mit Spannung erwartete Rede des Fed-Chefs in Jackson Hole brachte wenig Klarheit über die weitere Zinsrichtung der USA. Bei den Corporate Bonds stehen unter anderem Thyssen, Paragon, Otto, NordLB, Grenke und Lang Cie Real Estate im Fokus.

23. August 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit Spannung erwarteten Marktteilnehmer den Auftritt von Jerome Powell. „Vor dem Treffen halten sich Anleger tendenziell bedeckt“, beschreibt Arthur Brunner von der ICF Bank. Powell hielt sich in seiner Rede allerdings alle Optionen offen, er sei bereit, „angemessen zu reagieren, um die US-Wirtschaft zu stützen“. Ob dazu weitere Zinssenkungen nötig seien, blieb er jedoch vage. "Allerdings sehen wir zusätzliche Anzeichen dafür, dass sich die globale Wirtschaft abkühlt, vor allem in Deutschland und in China.“ Die Mitglieder des Offenmarktauschusses sind sich laut jüngstem FOMC-Sitzungsprotokoll uneins über den richtigen Kurs. Zwei Teilnehmer stimmten wohl gegen eine weitere Zinssenkung, andere wiederum hätten eine Reduzierung um 0,5 Prozent gefordert.

Besorgt nähmen laut Helaba die Notenbanker einen Rückgang der Inflationserwartungen um 0,3 Prozent seit Mitte Juli zur Kenntnis. Die Währungshüter dürften sich also in dem vorhandenen Lockerungsbias bestätigt sehen und im kommenden Monat ein weiteres Mal an der Zinsschraube drehen. Marktseitig seien für 2019 annähernd vier, also noch drei weitere Zinssenkungen fast vollständig eingepreist. Gegen eine offen zur Schau gestellte Bereitschaft zu massiven Zinssenkungen spreche der Druck aus dem Weißen Haus. Eine politisierte Zentralbank untergrabe den Safe-Haven-Status des Dollars, was sich die USA mit ihrem Doppeldefizit in Leistungsbilanz und Staatshaushalt eigentlich nicht leisten könne.

EZB zu weiterer Lockerung bereit

Derweil deutet das gestern veröffentlichte Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank vom Juli auf ein bevorstehendes Maßnahmenpaket von Zinssenkungen und Anleihe-Käufen. Die Zentralbanker sorgten sich um die Auswirkungen des Handelskonflikts auf die Konjunktur. Hinzu kämen eine nachlassende Teuerungsrate sowie der Brexit. Nach Ansicht der HSBC wird der Einlagensatz im kommenden Monat auf minus 0,6 Prozent reduziert. Derzeit sind für bei der EZB geparktes, täglich verfügbares Geld Strafzinsen in Höhe von 0,4 Prozent fällig.

Anleger hoffen auf pro-europäische italienische Regierung

Italienische Staatsanleihen profitierten in dieser Woche laut Brunner vom Rücktritt des Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Mit der Aussicht auf eine womöglich europafreundliche Regierung griffen Anleger dem Händler zufolge verstärkt zu italienischen Staatspapieren. Die Suche nach einer möglichen Mehrheit im bestehenden Parlament – beispielsweise im Verbund zwischen der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung und der oppositionellen Sozialdemokraten - könne Neuwahlen könne Neuwahlen noch abwenden.

Mageres Interesse an Bundesanleihe mit 0,0 Prozent Kupon

Die Versteigerung einer neuen 30-jährigen Bundesanleihe mit einem Kupon von 0,0 Prozent und einer durchschnittlichen Ausgaberendite von minus 0,11 quittierten Anleger mit Zurückhaltung, wie Brunner feststellt. Statt der geplanten zwei Milliarden Euro fragten Käufer zu diesen Bedingungen lediglich Bonds im Wert von gut 869 Millionen Euro nach. Die Auktion war damit technisch unterzeichnet. „Die Restsumme fließt in die Bücher der Bundes-Schuldenagentur zur späteren Marktpflege.“

Schulden zum Nulltarif auch für Konzerne

Auch bei Unternehmensanleihen spüren Investoren mittlerweile die Renditeflaute, wie Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank feststellt. Etwa emittierte e.on in dieser Woche in einer Stückelung von 1.000 Euro einen fünfjährigen Bond (WKN A2YNXZ) und zahle Anlegern dafür einen Kupon von 0,0 Prozent. Für eine bis 2030 laufende Anleihe des Versorgers (WKN A2YNX0) gebe es nominal jährlich 0,35 Prozent Zinsen. Der Wert sei leicht unter Pari gestartet, was die Rendite ein klein wenig versüße.

Downgrade von Thyssen spürbar

Im Handel mit Unternehmensanleihen macht sich nach Beobachtung von Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank die Verschlechterung der Bonität von ThyssenKrupp bemerkbar. Das Downgrade des Essener Traditionskonzerns von Ba2 auf Ba3 durch Moody’s habe für Bewegung in einer im Februar 2024 fälligen ThyssenKrupp-Anleihe (WKN A2TEDB) mit einem Kupon von 2,875 Prozent gesorgt. „Mit erneuten Medienberichten über eine mögliche Übernahme des Stahlhändlers KlöCo durch ThyssenKrupp hat sich der Wert wieder leicht erholt“, ergänzt Petz.

Otto-Bond wird abgestoßen

Von einer seit April handelbaren, siebenjährige Anleihe von Otto (WKN A2TR80) verabschiedeten sich Daniel Kunden zumeist. Der mit jährlich 2,625 Prozent Zinsen ausgestattete Wert ist derzeit für 103,95 Prozent zu haben.

Nachrang-Anleihen gefragt

Brunner verbucht Interesse an Nachrang-Papieren. Anleger engagierten sich per Saldo zum Beispiel in einer im März 2026 zur Rückzahlung anstehenden NordLB-Anleihe (WKN NLB8K6) mit einem Kupon von 3,5 Prozent. Beim Preis von 97 Prozent kommt das Papier derzeit auf eine Rendite von 4,02 Prozent.

Paragon gewinnt Vertrauen zurück

Stärkere Schwankungen sieht Brunner zudem in einer mit jährlich 4,5 Prozent verzinsten Paragon-Anleihe (WKN A2GSB8), die im Juli 2022 fällig wird. Die Aktie des Herstellers für Batteriesysteme sei nach Senkung der Umsatzprognose für das laufende Jahr zunächst eingebrochen. Gute Halbjahreszahlen der Voltabox sowie angekündigte Einsparmaßnahmen quittierten Anleger mit Käufen von Anteilen der Paragon-Muttergesellschaft. Die Voltabox-Papiere gewannen zwischenzeitlich über 16 Prozent hinzu, nachdem die Aktie Ende vergangener Woche mit 4,90 Euro eine neues Rekordtief markierte. Neben dem Verzicht auf Leiharbeit und dem Abbau von Überstunden und Urlaubsrückständen, sollen margenstarke Paragon-Bereiche ausgebaut werden.

Grenke und Lang Cie Real Estate beliebt

Lebhaften Umsatz zumeist auf der Kaufseite verbucht Brunner in einer im Oktober fälligen, 300 Millionen Euro schweren Grenke Finance-Anleihe (WKN A2RT0W) mit einem jährlichen Zins von 1,5 Prozent. Aktuell kostet der Bond 104,41 Prozent und kommt damit auf einen Ertrag von etwa 0,4 Prozent.

Eine im August 2023 fällige Lang & Cie Real Estate-Anleihe (WKN A2NB8U) im Volumen von 18 Millionen Euro und einem Kupon von 5,375 Prozent komme bei Anlegern ebenfalls gut an.

von: Iris Merker

23. August 2019, © Deutsche Börse AG

