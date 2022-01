Anleihen: US-Zinssenkungspläne sorgen für Kursrutsch

Die Aussicht auf bis zu sieben mögliche Leitzins-Erhöhungen der US-Notenbank FED hat einen Kursrutsch bei US-Staatsanleihen ausgelöst und die Renditen der zehnjährigen US-Treasuries knapp an ihr 2-Jahreshoch getrieben. Zum Wochenende hin entspannte sich die Lage wieder.



28. Januar 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Mit 1,88 Prozent sind die Renditen zehnjähriger US-Treasuries in dieser Woche knapp an ihr Zwei-Jahreshoch gestiegen. Zuvor hatte FED-Chef Jerome Powell starke Signale für eine erste Zinserhöhung bereits im März gesendet und weitere Zinsschritte zu jeder kommenden Sitzung des Jahres nicht ausgeschlossen. Inklusive März tagt die FED siebenmal planmäßig in diesem Jahr.

Sieben Zinsschritte möglich – Fünf realistisch

„Mit ihren falkenhaften Aussagen schafft die FED Klarheit über ihren künftigen Kurs, der neben Leitzinserhöhungen auch das Ende der Anleihenkäufe umfasst“, kommentiert Arthur Brunner von der ICF Bank die Notenbank-Politik. Tim Oechsner von der Steubing AG ergänzt: „An den Märkten wird nach dieser Sitzung mit fünf Zinsschritten gerechnet, das wäre ein Schritt in jedem kommenden Quartal bis ins Jahr 2023 hinein. Vor dem FED-Meeting war die Erwartung bei vier Zinsschritten.“ Ein erster größerer Zinsschritt um 50 Basispunkte werde bereits mit 20 Prozent Wahrscheinlichkeit gehandelt.

Robert Halver, Leiter Kapitalmarkt-Analyse der Baader Bank, bleibt dennoch gelassen: „Nach dem Motto ‚Wer früher anfängt, ist auch früher fertig’ wären für die Finanzmärkte selbst anfangs rasche Zinsanhebungen zu verkraften.“ Zumal die FED betont habe, nicht in einen Zinserhöhungs-Automatismus verfallen zu wollen, sondern datenbezogen zu entscheiden. „Das klingt nicht nach kompromisslos falkenhafter Zinspolitik wie sie ein FED-Chef Paul Volcker in den 80er Jahren zur Inflationsbekämpfung praktizierte.“

Halver

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe änderte sich auch auf Wochensicht kaum. Allerdings war der Bund-Future nach dem US-Zinsentscheid unter Druck geraten, konnte sich aber zügig erholen. Am Freitag rentieren zehnjährige Bunds mit -0,043 Prozent.

Zinsängste drücken auf Stimmung

Die Pipeline für Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen ist relativ überschaubar. „Die Zinsängste drücken auf die Stimmung, nur vereinzelte Deals treffen auf sehr verhaltene Nachfrage“, berichtet Oechsner. Mit dem Auftreten neuer Unternehmensmeldungen kämen vereinzelt Käufer in den Markt. So seien drei Anleihen der Metalcorp Group (DE000A3KRAP3), (NO0010795701), (DE000A19MDV0) gesucht, nachdem der Dienstleister rund um die Beschaffung, Produktion und Vermarktung von Metallen und Mineralien für 2021 das beste Ergebnis seit seiner Gründung bekanntgegeben hatte. Die Anleihen stehen am Freitag bei 92, bei 96 und 97 Prozent.

„Ansonsten ist das Interesse zurückhaltend, obwohl der Januar ein Monat ist, in dem üblicherweise viele Investoren aktiv im Markt sind“ erklärt Oechsner. So erhöhte das Land NRW das Volumen seiner Anleihe (DE000NRW0LA3) mit 1,75 Prozent Kupon und Laufzeit bis 2068 um 850 Millionen Euro. „Das Interesse lag bei 2,3 Milliarden Euro.“

Auch Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank blickt auf moderate Umsätze in dieser Woche. Ein Bond, der diese Woche allerdings verhalten gekauft werde, sei Edison International (US281020AT41). „Der Kupon von 5 Prozent ist im aktuellen Umfeld bemerkenswert, allerdings sollten Anleger beachten, dass er ab 2027 variabel wird und nicht mehr fix ist.“

Nervöser Markt für Mittelstandsanleihen

Auch Brunner berichtet von einer recht geringen Anzahl Neuemissionen. „Wir sehen aber vereinzelt solide Käufe, zum Beispiel bei Volkswagen Financial Services.“ Die entsprechende Anleihe (XS2438616240) mit Laufzeit bis 2028 und 0,875 Prozent Kupon werde gut gehandelt.

Der Markt für Mittelstandsanleihen hingegen sei in dieser Woche sehr nervös. „Hier haben wir zum Teil erratische Schwankungen.“ So seien Greencells-Papiere mit Laufzeit bis 2025 und 6,5 Prozent Kupon auf bis zu 82 Prozent eingebrochen, erholten sich aber im Wochenverlauf. „Möglicherweise gab es hier eine Verwechslung mit Greencity, die in dieser Woche einen Insolvenzantrag gestellt hatten“, fasst Brunner zusammen. Am Freitag notieren Greencells-Anleihen wieder bei 96,01 Prozent. Positiv verlief eine Aufstockung von PHM-Papieren um 40 Millionen Euro. Die Titel mit 4,75 Prozent Kupon und bis 2026 Laufzeit notieren bei 101,85 Prozent.

von: Antje Erhard 28. Januar 2022, © Deutsche Börse AG

