Anleihen: US-Treasuries überzeugen mit Renditevorsprung

Solides bleibt erste Wahl, angesichts fehlender Zinsen hierzulande richtet sich der Blick da gerne gen USA. Die schon zuvor schwächelnden Anleihen von Thomas Cook geben im Zuge der Insolvenz nochmals nach.

27. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Bei anhaltender Unsicherheit bleibt Sicherheit gefragt. „In dieser Woche kamen noch die Nachrichten über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren von US-Präsident Trump und der Rücktritt von Sabine Lautenschläger aus dem EZB-Direktorium dazu“, bemerkt Arthur Brunner von der ICF Bank. „Angeblich ist Lautenschläger aus Protest gegen die neuen EZB-Maßnahmen zurückgetreten.“

Die Renditen für dreißigjährige Bundesanleihen sind wieder in den Minusbereich gerutscht. Auch die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen sind wieder gefallen und liegen nun bei minus 0,58 Prozent. Im Rekordtief im August waren es mit minus 0,74 Prozent allerdings nochmals weniger.

Peripherie-Anleihen kommen weiter gut an

Auch Anleihen aus Europas Peripherie werfen abermals weniger ab. Etwa rentieren zehnjährige spanische Staatsanleihen nur mit 0,15 Prozent. Zum Vergleich: Anfang Januar waren es noch 1,5 Prozent. „Ein Grund hierfür dürfte die Heraufstufung ihres Ratings sein“, bemerkt Analyst Markus Koch von der Commerzbank. „Die wog offensichtlich schwerer als die Unsicherheit vor den Parlamentswahlen am 10. November.“ Die Rendite italienischer Staatsanleihen bleibt unter 1 Prozent, aktuell sind es 0,84 Prozent.

„Auch fester Dollar lockt in Treasuries“

Wegen der niedrigen Zinsen in Europa sind US-Staatsanleihen derzeit beliebt, wie Brunner feststellt. „Das liegt am festen US-Dollar und am Renditevorsprung gegenüber Bundesanleihen.“ Der liegt im Zehnjahresbereich bei 228, im Zweijahresbereich bei 243 Basispunkten.

Thomas Cook-Anleihe verliert deutlich

Im Handel mit Unternehmensanleihen war die Thomas Cook-Pleite Thema Nummer eins, wie Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank berichtet. So gab die bis 2022 laufende Anleihe der Thomas Cook Group mit Kupon von 6,25 Prozent bis auf 2,6 Prozent nach, aktuell sind es wieder 6,5 Prozent. Die Anleihe schwächelt schon seit Ende 2018 und hat seit Mai massiv an Wert verloren.

Brunner

Neue Eyemaxx-Anleihe beliebt

Gute Umsätze meldet Brunner für die neue Eyemaxx Real Estate-Anleihe (WKN A2YPEZ), die bis 2024 läuft und einen Kupon von 5,5 Prozent bietet. Etwas unter Abgabedruck geriet dem Händler zufolge die Douglas-Anleihe (WKN A161MW), die vor dem Hintergrund guter Unternehmenszahlen zuvor gestiegen war. Weiter gut entwickelt hat sich das Papier der SoWiTec Group (WKN A2NBZ2), wie Brunner außerdem berichtet. Mittlerweile liegt der Kurs bei 106 Prozent.

Ein Sprung nach oben von 69,39 auf 85 Prozent machte unterdessen die Nachranganleihe des spanischen Banco Santander (WKN A0DDUL). „Es gibt Gerüchte, dass die Anleihe vorzeitig gekündigt wird“, stellt Daniel fest. „Auch andere Nachranganleihen von Banken profitieren.“ Nachgefragt ist dem Händler zufolge auch der Bond des Immobilienunternehmens DIC Asset AG (WKN A2NBZG).

von: Anna-Maria Borse

27. September 2019, © Deutsche Börse AG

