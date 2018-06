Anleihen der Teva Pharmaceutical in Stuttgart handelbar

Bereits im März kam der israelische Pharmakonzern mit zwei Anleihen an den Kapitalmarkt. Die Emissionen wurden von der Finanztochter des Konzerns begeben. Bei der WKN A190FK ist der Emittent die Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Die Anleihe wurde mit einem Emissionsvolumen von 897,8 Mio. Euro begeben. Verzinst wird das Wertpapier mit 4,5 Prozent p.a. und die Fälligkeit ist auf den 01.03.2025 datiert. Der Emittent hat bis zum 01.12.2024 eine Make Whole Call Option bei Zahlung einer Prämie von 0,5 Prozent. Danach kann er zum Rückzahlungskurs zu 100 Prozent kündigen.Die Euro-Anleihe kann ab der kleinsten handelbaren Einheit von 100.000 Euro nominal gehandelt werden.Der Emittent der WKN A19Z32 ist die Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Bei Emission wurde ein Volumen von 1,24 Mrd. US-Dollar ausgegeben. Bis zur Fälligkeit am 15.04.2024 zahlt der Emittent einen Kupon von 6,0 Prozent p.a. außer er kündigt vorzeitig bis zum 15.01.2024 mittels der Make Whole Call Option bei Zahlung einer Prämie von 0,5 Prozent oder danach zum Rückzahlungskurs 100,0 Prozent. Die Mindeststückelung der US-Dollar Tranche liegt bei 200.000 US-Dollar nominal.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.