Anleihen: Steigende Zinserwartungen treiben Renditen

Die Inflationserwartungen steigen, die Zinserwartungen ebenfalls – und die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen erreichten kurzzeitig ein Fünf-Monats-Hoch. Im Zuge der Adler-Unruhen schwächeln Immobilienanleihen weiter.



15. Oktober 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Trend zu höheren Zinsen setzt sich fort: Diese Woche kletterten die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen bis auf minus 0,09 Prozent. Das war so hoch wie zuletzt im Mai. Am Freitagmorgen sind es wieder minus 0,17 Prozent.

Nach Einschätzung von Hauke Siemßen von der Commerzbank war der jüngste Abverkauf am Anleihemarkt nicht mehr vorrangig von steigenden Inflationserwartungen getrieben, sondern vielmehr von steigenden Zinserwartungen. Der Geldmarkt preise mittlerweile bereits für Januar 2023 die erste Zinserhöhung der EZB ein.

„Mittelfristig wieder moderate Inflationsraten“

„Das ist unserer Meinung nach nicht gerechtfertigt“, bemerkt der Rentenmarktanalyst. Bundesanleihen dürften sich deshalb kurzfristig weiter erholen. Allerdings blieben die Risiken durch steigende Inflationserwartungen. „Sollte sich der Inflationsdruck doch nicht als ‚vorübergehend‘, sondern als nachhaltiger herausstellen, dürften Renditen noch deutliches Potenzial nach oben haben.“ Die Bank geht allerdings mittelfristig von eher wieder moderateren Inflationsraten aus. Sie sieht die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen am Jahresende bei minus 0,2 Prozent.

Sorge vor Ansteckungsgefahr am Immobilienmarkt

Noch nicht wirklich Ruhe eingekehrt ist im Fall des deutschen Immobilienkonzerns Adler Real Estate, der ins Visier des britischen Short-Sellers Fraser Perring geraten ist. Der geplante Einstieg von Vonovia und die Meldung, dass LEG Immobilien die Übernahme von 15.000 Wohnungen prüft, überzeugt Anleger offenbar nicht ganz. Die Adler-Anleihen (XS1713464524, XS1713464441, XS2283225477) hatten sich Ende letzter Woche etwas erholt, liegen aber weiter deutlich unter dem Kurs vor dem Short-Selling-Angriff. „So etwas kann eine längere Geschichte werden“, bemerkt Arthur Brunner von der ICF Bank.

Angeschlagen zeigen sich laut Brunner weiter Papiere des Adler-Großaktionärs Aggregate Holdings (DE000A3KPTS1). „Viele Anleihen von Immobilienentwicklern sind unter Druck.“ Betroffen seien etwa auch Papiere von Eyemaxx Real Estate (<DE000A2YPEZ>).

Brunner

VW-Anleihen abgegeben

Auf den Verkaufsliste steht heute auch die 2026 fällige VW-Anleihe mit Kupon von 2,25 Prozent (XS1893631769), wie Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank meldet. „Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in Europa ist im September Im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gefallen. So schwach war der September seit 1995 nicht mehr.“

Kaufinteresse an ThyssenKrupp, UBM und Media an Games

Käufe sieht der Händler für eine ThyssenKrupp-Anleihe mit Kupon von 2,875 Prozent und Fälligkeit 2024 (DE000A2TEDB8) sowie zwei Papiere des österreichischen Immobilienentwicklers UBM Development mit Laufzeit bis 2026 und Kupon von 3,125 Prozent (AT0000A2QS11) beziehungsweise 2025 und 2,75 Prozent (AT0000A2AX04). Die Hybridanleihe der Württembergische Lebensversicherung (XS1064049767) werde hingegen auf beiden Seiten gehandelt. Laut Brunner sind auch Bonds von Media and Games Invest mit 5,75 Prozent bis 2024 (SE0015194527) gefragt.

Jes.Green kommt gut an

Reger Nachfrage erfreut sich die neue Anleihe von Jes.Green Invest mit Kupon von 5 Prozent und Fälligkeit 2026 (DE000A3E5YQ2), wie Brunner außerdem berichtet. „Auch nach Zeichnung sieht man noch viele Käufer.“ Aktuell liegt der Kurs bei 100,3 Prozent. Das Unternehmen finanziert Aufdachphotovoltaikanlagen, die an Immobilienbesitzer verpachtet werden.

Das Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig bietet Brunner zufolge eine frische fünfjährige Anleihe mit Kupon von 6 Prozent (<DE000A3MP5K7>). Ein öffentliches Umtauschangebot ermöglicht den Inhabern der alten Anleihe mit 6,5 Prozent (DE000A289EX3), ihre Papiere bis zum 5. November zu tauschen. Sie erhalten je umgetauschter Schuldverschreibung einen Zusatzbetrag in Höhe von 10 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt vom 28. Oktober 2021 bis zum 11. November 2021. „Die alte Anleihe wurde nie unter 100 Prozent gehandelt“, bemerkt Brunner.

Das vorzeitige Kündigungsrecht nutzte der Personaldienstleister Tempton für die bis 2023 laufende Anleihe mit 6 Prozent Kupon (NO0010861792), wie der Händler außerdem erklärt.

von Anna-Maria Borse 15. Oktober 2021 © Deutsche Börse

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.