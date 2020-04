Anleihen: Stabilisierung auf tönernen Füßen

Die Märkte haben sich etwas beruhigt, doch Staatsanleihen von Italien oder Spanien leiden. Viele Unternehmensanleihen haben die Tiefs vom März weit hinter sich gelassen, was aber auch auf die EZB-Käufe zurückzuführen ist.



17. April 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Zumindest etwas hat sich die Lage entspannt – auch im Anleihehandel. „Die Ausschläge sind längst nicht mehr so hoch“, berichtet Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Die Umsätze seien zurückgegangen. „Wer verkaufen wollte, hat verkauft.“

Im Bereich der Staatsanleihen sind deutsche und US-amerikanische Papiere weiter gefragt. „Bundesanleihen profitieren von der fragilen Risikostimmung, während Peripherieanleihen unter Druck bleiben“, stellt Anleihenanalyst Cem Keltek von der Commerzbank fest. So liegt die Rendite für zehnjährige italienische Anleihen wieder bei 1,80 Prozent, vor der Coronakrise waren es weniger als 1 Prozent.

Streit um Corona-Bonds belastet Peripherie-Anleihen

Italien, Spanien und Frankreich fordern zur Finanzierung der immensen Kosten durch Corona gemeinsame Anleihen, die sogenannten Corona-Bonds. Länder wie Deutschland, Österreich, die Niederlande und Finnland wollen da nicht mitmachen.

„Eine schnelle Einführung derartiger Papiere scheint wenig wahrscheinlich zu sein, denn dazu müsste es womöglich zu einer Anpassung der EU-Verträge kommen, die bislang eine gemeinsame Haftung ausschließen“, erklärt Ulrich Wortberg von der Helaba. Auch Deutschland bewege sich mit der Vergemeinschaftung von Schulden auf rechtlich dünnem Eis. „Die Budgethoheit des Bundestages würde untergraben.“ Nach Ansicht von Commerzbank-Analyst Keltek werden sich die Euroländer in der kommenden Woche kaum auf gemeinsame Anleiheemissionen einigen. „Daher droht ein weiterer Anstieg der Risikoaufschläge von Peripherieanleihen, insbesondere bei den Papieren aus Italien.“

Sehr gut aufgenommen wurde dennoch eine neue Griechenland-Anleihe mit Laufzeit von sieben Jahren und Kupon von 2 Prozent (WKN A28WDJ), wie Arthur Brunner von der ICF Bank berichtet.

Unternehmensanleihen: EZB-Käufe sorgen für steigende Kurse

Viele Corporate Bonds haben sich deutlich erholt. „Das liegt wohl vor allem am EZB-Kaufprogramm“, bemerkt Brunner. Deutlich gestiegen ist zum Beispiel die Anleihe von Douglas (WKN A161MW), die nach 52 Prozent im Tief jetzt wieder zu 70 Prozent gehandelt wird.

Daniel meldet Käufe der bis 2024 laufenden Lufthansa-Anleihe (WKN A2YNV6) mit Kupon von 0,25 Prozent. Die war im Tief im März unter 80 Prozent gefallen, jetzt sind es 92,85 Prozent. „Anleger gehen davon aus, dass zur Not der Staat einspringt“, erklärt der Händler. Auch andere Unternehmen wie Daimler oder BMW seien wohl „too big to fail“. Gekauft werde daher auch eine BMW-Anleihe, die 2024 fällig ist und einen Kupon von 0,75 Prozent bietet (WKN A18Z75). Anleger griffen auch bei Anleihen von Otto (WKN A2TR80) und Württembergische Lebensversicherung (WKN A11QFG) zu.

Daniel

KMU-Anleihen haben sich ebenfalls stabilisiert. „Einige notieren wieder über Pari“, stellt Brunner mit Verweis auf die Katjes International-Anleihe (WKN A2TST9) fest. Gekauft werde auch die Anleihe der Beteiligungsgesellschaft Mutares (WKN A254QY). „Grund ist, dass die Beteiligung Balcke-Dürr die Balcke-Dürr Polska nach erfolgreicher Neuausrichtung verkauft.“

Hybridanleihen sind unterdessen nach wie vor wenig gefragt. Federn lassen mussten Brunner zufolge etwa VW-Hybride. Laut Daniel werden nur einzelne Hybridanleihen gekauft, wie die von Main Capital Funding mit Kupon von 5,5 Prozent (WKN A0E465).

Neue Anleihen finden viele Abnehmer

Weiter gesucht sind die Neuemissionen der vergangenen Wochen, etwa die neuen Anleihen von VW mit Laufzeiten von 3 bis 8 Jahren und Kupon von 2,5 bis 3,375 Prozent (WKN A2LQ6K, A2LQ6H, A2LQ6L). „Die laufen sehr gut“, erklärt Brunner. Auch die neuen Papiere von Daimler (WKN A289RN) und Fresenius (WKN A254TA) stoßen weiter auf rege Nachfrage. Beliebt ist laut Rainer Petz von Oddo Seydler auch eine Anfang des Monats begebene Anleihe von HeidelbergCement, die bis 2024 2,5 Prozent im Jahr bietet (WKN A28VU6).

Petz

Corona-geschädigte Schwellenländer

Weniger gute Nachrichten kommen aus den Schwellenländern: Argentinien hat Vorschläge zur Umstrukturierung der Staatsschulden gemacht, wie Petz berichtet. Rund 15 Jahre nach dem letzten Ausfall von Argentinien-Anleihen schlägt das Land nun ein Moratorium von drei Jahren, eine Verringerung der Zinszahlungen um 62 Prozent und einen Abschlag von 5 Prozent auf den Nominalwert vor.

von: Anna-Maria Borse, 17. April 2020, © Deutsche Börse AG

