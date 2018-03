Anleihen: Sorgen vor Handelskrieg

23. März 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit der deutlich gestiegenen Nervosität an den Märkten infolge der Handelsstreitigkeiten und der Facebook-Datenaffäre sind Bundesanleihen wieder gesucht. In Reaktion auf milliardenschwere Strafzölle der USA hat China nun Handelsstrafen gegen Washington angekündigt. "Es ist ungemütlicher geworden", kommentiert Rainer Petz von Oddo Seydler. Alles, was etwas risikobehafteter ist, werde verkauft."Panik oder größeren Verkaufsdruck an den Märkten gibt es aber nicht", meint Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Laut Arthur Brunner von der ICF Bank ist es im Vergleich zu den Turbulenzen Anfang Februar noch ruhig. "Da war die Volatilität höher."Inflationslinker (WKN 103054) werden laut Brunner im Übrigen abgestoßen. "Die sind gut gelaufen." Anleger nehemen wohl Gewinne mit.Weiter Spekulation um drei oder vier Zinsschritte

Wenig Überraschendes brachte die US-Notenbanksitzung am Mittwoch: Der neue Fed-Chef Jerome Powell erhöhte den Zinskorridor um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent - es war die sechste Zinsanhebung seit Dezember 2015. "Das war so erwartet worden", bemerkt Brunner. "Nicht so gut an kam aber, dass die Inflationserwartungen für 2019 und 2020 nach oben gesetzt wurden." Dadurch würden einige weitere Zinsanhebungen in diesen Jahren wahrscheinlicher.

Brunner Für Cyrus de la Rubia von der HSH Nordbank wird es vom Lohnwachstum abhängen, ob es in diesem Jahr insgesamt drei oder vier Zinsschritte geben wird. "Dies machte Powell klar, als er sinngemäß sagte, dass er den Arbeitsmarkt erst dann als ‚eng‘ ansehe, wenn die Löhne stärker anziehen." Vor diesem Hintergrund hält die HSH Nordbank zunächst noch an drei Zinsschritten in diesem Jahr fest. "Zumal wir von einer weiteren politischen Verunsicherung ausgehen, die die Fed von einer rascheren Gangart bei den Leitzinsen abhalten dürfte."

Einige Hybridanleihen unter Druck

"Wegen der höheren Unsicherheit steigen die Renditeabstände von Staats- und Unternehmensanleihen", stellt Brunner fest. Besonders riskantere Anlagen wie Hybridanleihen würden verkauft, wenn auch nicht im großen Stil. Höhere Umsätze meldet der Händler für die UBM Hybridanleihe (WKN A19W3Z), die Hybridanleihe der Baywa (WKN A2GSM1) werde weiter gekauft. Zu- und Abflüsse gebe es in der im Segment Scale für kleinere und mittelgroße Unternehmen gelisteten, bis 2021 laufenden Anleihe von Eyemaxx Real Estate (WKN A2AAKQ), die aktuell bei 106,2 Prozent notiert.

Wegen der anhaltenden schlechten Nachrichten um die Deutsche Bank verlieren Coco-Bonds des Finanzinstituts (WKN DB7XHP) deutlich, wie Petz feststellt. Coco-Bond sind langfristige, nachrangige Anleihen mit meist festem Kupon, die bei Eintreten von vorab festgelegten Ereignissen automatisch in Aktien gewandelt werden. Der Coco-Bond der Deutschen Bank notierte vor kurzem noch bei 103 Prozent, jetzt sind es 99,25 Prozent. "Die Umsätze sind rege", meint Petz. Die Stückelung liegt hier allerdings bei 100.000 Euro.

Petz Abgegeben wird laut Daniel eine Hapag Lloyd-Anleihe (WKN A2GSC0) mit Laufzeit bis 2024 und Kupon von 5,125 Prozent. Nach wie vor Käufe, allerdings nicht so viele wie in der Vorwoche, sieht er in dem bis Juni 2021 laufenden Bond von Outokumpu Oyj (WKN A1823X) mit Kupon von 7,25 Prozent.

Neues von Goldman Sachs

Von den Neuemissionen gut an kommt Daniel zufolge eine auf Euro lautende Goldman Sachs-Anleihe mit Kupon von 2 Prozent und Laufzeit von zehn Jahren (WKN A19X8K). Mindestanlage sind 1.000 Euro.von: Anna-Maria Borse23. März 2018, © Deutsche Börse AG