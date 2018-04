Anleihen: Seitwärts trotz Säbelrasseln

6. April 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Sorgen um einen Handelskrieg zwischen den USA und China halten die Nachfrage nach bonitätsstarken Anleihen hoch und die Renditen unten. "Wegen des drohenden Handelskriegs werden weiter sichere Häfen gesucht" stellt Arthur Brunner von der ICF Bank fest. "Dass die Renditen nicht noch weiter fallen und die Aktienmärkte vergleichsweise fest bleiben, zeigt aber, dass das Geplänkel nicht wirklich ernst genommen wird", bemerkt der Händler. Zuletzt hatte Trump in Reaktion auf die höheren Zölle seitens der Chinesen seine Regierung angewiesen, zusätzliche Zölle für chinesische Importe im Wert von 100 Milliarden US-Dollar zu prüfen.Der Euro-Bund-Future notiert am Freitagmorgen bei 159,08 Punkten, das entspricht dem Niveau vor Ostern. Zehnjährige Bundesanleihen werfen 0,51 Prozent ab - und damit weiter deutlich weniger als im Februar, als es in der Spitze 0,80 Prozent waren. Die Rendite von US-Treasuries mit Laufzeit von zehn Jahren pendelt weiter um 2,80 Prozent.

Weiter Rätseln um US-Zinsanhebungen

Ungeachtet der Spannungen wird an den Märkten weiter von geldpolitischen Straffungen ausgegangen: Für die Eurozone rechnet man mit einem Auslaufen der Anleihekäufe spätestens zum Jahresende. Für die USA werden nach der Zinsanhebung im März bislang noch zwei weitere Erhöhungen prognostiziert. Mit Spannung erwartet werden die heute Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitslosenzahlen und vor allem die Lohnentwicklung. "Zeichnet sich bei den Löhnen eine höhere Dynamik ab, könnten sich schnell die Erwartungen der Marktteilnehmer verstärken, die Fed könne die Leitzinsen 2018 insgesamt vier Mal anheben", kommentiert Sintje Boie von der HSH Nordbank. "Steigen die Löhne weiter, werden die Zinserwartungen in den USA untermauert", meint auch Ralf Umlauf von der Helaba. Für den Bund-Future - wie für den Euro - würden sich daraus tendenziell Belastungen ergeben.Südländer-Anleihen ohne Einbußen

Trotz höherer Risikoaversion: Anleihen von Europas Peripheriestaaten halten sich weiter gut. "Die Aufstockung von Anleihen, etwa von Spanien, verlief reibungslos", stellt Brunner fest. Auch laut Commerzbank haben sich Peripherietitel als "erstaunlich widerstandsfähig" erwiesen gegen die sich ausbreitende Risk-off-Stimmung an den Märkten. "Die Hoffnungen auf eine tiefere Integration der Währungsunion dürften weiter anhalten", bemerkt Analyst Markus Koch. "Und auch andere Papiere als Bunds werden zunehmend knapp."

Brunner Neues von VW

Im Bereich der Unternehmensanleihen überwiegen laut Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank tendenziell die Abgaben. Gekauft würden allerdings eine bis 2024 laufende Sixt-Anleihe mit Kupon von 1,5 Prozent (WKN A2G9HU) und Papiere der Hybrid Capital Funding (WKN A0D1KQ), hinter der sich die alte WestLB verbirgt. "Konkrete Nachrichten dazu gibt es aber nicht", stellt Daniel fest. Brunner verzeichnet weiterhin gute Umsätze in der UBM Hybridanleihe (WKN A19W3Z).

Neu im Handel ist ein Bond des US-Kosmetikkonzerns Coty mit Kupon von 4,75 Prozent, der 2026 fällig wird (WKN A19YVH). "Die Anleihe läuft gut", stellt Brunner fest. Mindestanlagesumme sind allerdings 100.000 Euro. Neues gibt es unter auch von VW, wie Brunner berichtet: Der Autokonzern kommt mit drei Anleihen, die ab der kommenden Woche in den Handel aufgenommen werden: ein Bond mit Laufzeit von drei Jahren und Kupon von 0,375 Prozent (ISIN XS1806453814), einer mit fünf Jahren und 0,875 Prozent (ISIN XS1806457211) sowie ein Floater. "Die Nachfrage ist recht rege", stellt der Händler fest.von: Anna-Maria Borse 6. April 2018, © Deutsche Börse AG 