Anleihen: Risikobereitschaft sinkt mit abnehmender Hoffnung auf baldiges Kriegsende

Die Erhöhung der Leitzinsen durch die US-Notenbank überrascht die Märkte überhaupt nicht. „Endlich“ habe die Fed auf die Inflation von fast 8 Prozent reagiert. 25 Basispunkte reichten allerdings nicht aus, um die Inflation zu bekämpfen, meinen viele.



18. März 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Der Glaube an eine Deeskalation im Krieg Russlands und der Ukraine ist gesunken und damit die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer. Der Trend steigender Renditen setzt sich unter Schwankungen fort. Zehnjährige Bundesanleihen erreichten zwischenzeitlich mit 0,41 Prozent den höchsten Stand seit November 2018. Der Bund-Future notiert zuletzt bei 161,20.

Fed senkt – aber beeindruckt nicht

Der Markt reagiert wenig beeindruckt auf die Entscheidung der US-Notenbank, die Leitzinsen erstmals seit Dezember 2018 zu erhöhen: „Die Inflation schlägt zu, die Fed aber nicht wirklich zurück“, fasst Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, die Zinsentscheidung, die „endlich“ gekommen sei, zusammen. 9 Prozent Inflation seien in den USA möglich.

Mittelfristig scheine die Fed den Preisdruck aber nach Ansicht von Halver als wenig bedrohlich zu betrachten: Mit 2,7 nach 2,3 Prozent für 2023 und 2,3 nach 2,1 Prozent für 2024 erwarte sie eine klare Entschleunigung. Auch die Gefahr von Zweitrundeneffekten etwa über Lohnerhöhungen sehe sie offensichtlich als begrenzt an. „Zur Dokumentation von Glaubwürdigkeit musste die FED dennoch ein Stabilitätszeichen senden.“ Künftig seien Erhöhungen von 0,5 Prozentpunkten möglich. „Wer deutlicher anhebt, ist auch früher durch“, fügt Halver hinzu.

„25 Basispunkte lagen im Rahmen der Erwartungen“, bestätigt Arthur Brunner von der ICF Bank. Die Folgen am Anleihemarkt seien bereits sichtbar: Nun ziehen am kurzen Ende die US-Zinsen an, während sie am langen Ende eher rückläufig seien. „Diese abgeflachte Kurve zeigt neben den Inflationssorgen und dem Preisdruck auf allen Ebenen in den USA, wie skeptisch Investoren hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung sind.“

Fed, Bank of England – und wo bleibt die EZB?

Die Bank of England wartete indessen mit der dritten Zinserhöhung um ebenfalls 25 Basispunkte auf. Brunner sieht den Druck auf die EZB, ebenfalls zu handeln, steigen: Nachdem sich die europäischen Notenbanker in ihrer Inflationsprognose getäuscht hatten, sei nun ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone sehr optimistisch. Auch in den Reihen der EZB werde der Handlungsbedarf diskutiert, so dass am Markt bis zu zwei Zinsschritte in diesem Jahr als möglich erachtet werden.

Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Helaba prognostizieren: „Ein Zinsschritt im vierten Quartal scheint möglich, hängt aber sehr stark davon ab, inwieweit die europäische Konjunktur durch die Verwerfungen von Lieferketten und an den Rohstoffmärkten in Mitleidenschaft gezogen wird."

Ein wesentlicher Faktor für die Inflationserwartungen bleibe dabei Ölpreis. „In Abhängigkeit vom Kriegsverlauf werden sich somit kurzfristig auch die Inflationserwartungen entwickeln.“ Sie seien aber nicht der einzige Treiber des Rentenmarktes: „Das Ende der expansiven Geldpolitik und die Aussicht auf steigende Leitzinsen setzen dem Markt fortgesetzt zu“, beschreiben die beiden Analysten die Lage.

Allgemein hohe Verunsicherung

Tim Oechsner von Steubing beschreibt eine nach wie vor große Verunsicherung am Markt: „Käufer risikoreicherer Anleihen sind rar.“ Anleger*innen fliehen vor allem in sichere Staatspapiere. Neuemissionen gäbe es kaum. Versuche, zur Normalität zurückzukehren, gäbe es immer wieder, etwa bei neuen Bonds der Deutschen Bank. „Hier gehen die Investor*innen mit.“ Doch alle warten vor allem auf Verhandlungsfortschritte in Russland.

Immerhin scheine Russland in dieser Woche die fälligen Zinsen für zwei US-Dollar-Anleihen gezahlt zu haben, erklärt Oechsner. „Das war ein erster Test, ob Russland seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann.“ Brunner ergänzt: „Es ist keine Zahlungsunfähigkeit eingetreten.“ Allerdings hätten noch nicht alle Gläubiger ihr Geld erhalten. Unterdessen hat die US-Ratingagentur S&P ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit Russlands tiefer in den Ramsch-Bereich gesenkt. Die Note für langfristige Fremdwährungsanleihen liegt nun bei CC nach CCC-.

Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank macht hingegen eine große Nachfrage nach Bonds von thyssenkrupp (DE000A2TEDB8) mit 2,875 Prozent Kupon und Laufzeit bis 2024 aus. „Das Unternehmen hatte in dieser Woche vor den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges gewarnt, seine Prognose für den freien Barmittelzufluss ohne Verkäufe von Unternehmensteilen ausgesetzt und neue Sparprogramme sowie mögliche Kurzarbeit angekündigt“, fasst Daniel das Geschehen beim Stahlkonzern zusammen.

Anleger*innen würden jedoch nicht nur auf die Zahlen schauen, weiß der Händler. Die Anleihe wird derzeit mit 99,75 Prozent gehandelt. Das entspricht einer Rendite von 3 Prozent. Anleger*innen müssten sich grundsätzlich fragen, ob das in dieser Situation genug sei.

Derzeit sei in Deutschland vor allem der Markt für Mittelstandsbonds erheblich unter Druck: Oechsner verweist unter anderen auf Anleihen der Neue Zahnrandwerke Leipzig: „Hier werfen Inflations- und Konjunktursorgen die Kurse hin und her.“ Bonds mit 6,5 Prozent Kupon und Laufzeit bis 2025 (DE000A255DF3), die zum Monatsbeginn noch bei 101 Prozent standen, fielen zwischenzeitlich auf 80 und erholen sich derzeit auf 92. Das Pendant des Unternehmens mit 7,5 Prozent Kupon, das bis 2023 läuft (DE000A2GSNF5), ist ähnlichen Verwerfungen ausgesetzt: Von 101,20 Prozent Anfang März fiel das Papier auf 76 Prozent und steht nun bei 98 Prozent.

Fußball-News statt Unternehmensnachrichten

Einen "Magath-Effekt" macht Brunner bei Hertha BSC aus: Der Bond des Berliner Bundesligisten mit Laufzeit 2023 und Kupon 6,5 Prozent (SE0011337054) startet bei 96,25 Prozent in die Woche, nachdem am Wochenende bekannt geworden war, dass Felix Magath der neue Trainer des Teams wird. Eine Erholung auf 97 war von kurzer Dauer. Aktuell notiert die Anleihe bei 94,45 Prozent.

Der Fußball-Zweitligist Schalke 04 begibt seine fünfte Unternehmensanleihe. „Die Emission hat einen Kupon von 5,5 Prozent und läuft über fünf Jahre“, fasst Brunner die Eckdaten zusammen. Mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag als Einnahme solle eine alte Anleihe aus dem Jahr 2016 abgelöst werden. „Das Besondere ist hier eine einmalige Bonuszahlung von 2 Prozent, sofern der Verein bis einschließlich der Saison 2025/26 den Aufstieg in die Bundesliga schafft. Die Zeichnung ist bis 13. April möglich.“

von: Antje Erhard 18. März 2022, © Deutsche Börse AG