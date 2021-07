Anleihen: Renditerückgang trotz „klarer Inflationstendenzen“

Die Delta-Variante beunruhigt die Kapitalmärkte kaum, denn zumindest die EZB will an ihrer ultralockeren Geldpolitik weiter festhalten. Das drückt die Renditen. Daneben kommen Hybridanleihen derzeit gut an – und auch die neue Schalke-Anleihe.



2. Juli 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Noch keine stabilen Konjunkturaussichten in der Eurozone und keine Gefahr einer längerfristig höheren Inflation – auch zuletzt hat EZB-Chefin Christine Lagarde wieder deutlich gemacht, dass die Geldpolitik so bleibt, wie sie ist. „Die Notenbanken sind wegen der neuen Delta-Variante des Corona-Virus sehr vorsichtig und wollen die Märkte weiter gut unterstützen“, erklärt Arthur Brunner von der ICF Bank. Dadurch seien die Renditen von Staatsanleihen zuletzt wieder gesunken. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt aktuell wieder nur bei minus 0,21 Prozent, nach minus 0,07 Prozent im Mai. Bei zehnjährigen US-Staatsanleihen sind es aktuell 1,45 Prozent nach in der Spitze 1,77 Prozent. „Dabei gibt es klare Inflationstendenzen“, bemerkt Brunner und verweist auf die Erzeugerpreise. Die sind im Mai gegenüber dem Vorjahr um satte 9,6 Prozent gestiegen, wie das europäische Statistikamt heute mitgeteilt hat. Das ist die höchste Rate seit Beginn der Währungsunion 1999. Der Renditetrend im jetzt abgeschlossenen Halbjahr ging aber klar nach oben: Ende 2020 rentierten zehnjährige Bundesanleihen noch mit minus 0,58 Prozent, zehnjährige US-Staatsanleihen mit 0,92 Prozent. Seit Juli 2020 haben sich US-Renditen sogar mehr als verdoppelt.

Eterna und Ekosem verlieren, hep gewinnt

Im Handel mit Unternehmensanleihen gerieten diese Woche Papiere der Eterna Mode Holding (DE000A2E4XE4) unter Abgabedruck, berichtet Brunner. „Auf der Gläubigerversammlung ist die notwendige Mehrheit für eine Zinsstundung nicht zusammengekommen.“ Jetzt sei ein weiteres Gläubigertreffen nötig, bei dem die erforderlichen Zustimmungsquoten niedriger lägen. Die Anleihe, die noch letzten Sommer bei über 100 Prozent gehandelt wurde, notiert jetzt nur noch bei 52 Prozent.

Sehr gut entwickelt hat sich Brunner zufolge die im Mai emittierte Anleihe der auf Solarinvestments spezialisierten Fondsgesellschaf hep global (DE000A3H3JV5). Die Anleihe, die 6,5 Prozent bis 2026 bietet, wird mittlerweile zu 101,6 Prozent gehandelt.

Gute Umsätze meldet Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank für die bis 2024 laufende Ekosem-Agrar-Anleihe mit Kupon von 7,5 Prozent (<DE000A2YNR08<). Dafür hätten einige Nachrichten gesorgt: Erst gab Ekosem bekannt, die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2020 zu verschieben, dann nannte das Unternehmen doch weitere vorläufige Geschäftszahlen für 2020 und publizierte einen ersten Nachhaltigkeitsbericht. „Unter dem Strich wurde die Anleihe verkauft.“

Hybridanleihen von RWE, Axa und Multitude gesucht

Käufe registriert Daniel hingegen für Hybridanleihen von RWE (XS1219499032) und Axa (XS0207825364). Neu auf dem Markt ist laut Brunner eine Hybridanleihe des finnischen Finanzdienstleisters Ferratum, der neuerdings unter dem Namen Multitude (NO0011037327) firmiert. Sie bietet aktuell 8,9 Prozent. „Die Stückelung liegt bei 1.000 Euro, das ist bei Hybridanleihen mittlerweile selten“, bemerkt Brunner. Bei der RWE- und der Axa-Anleihe, die beide schon älteren Datums sind, sind es ebenfalls 1.000 Euro Mindestanlagesumme.

Neue Schalke-Anleihe findet viele Fans

Gut an kommt laut Brunner die neue Anleihe des Fußballclubs Gelsenkirchen-Schalke, die bis 2026 läuft und einen Kupon von 5,75 Prozent aufweist (DE000A3E5TK5). Der Bond notiert aktuell bei 102 Prozent. „Anleihen von Fußballclubs entwickeln sich oft gar nicht schlecht, auch wenn die sportliche Leistung zu wünschen übriglässt“, meint Brunner. „Solche Anleihen liegen in den Händen von den Fans, und die halten daran fest.“

Fußballanleihen: Treue nicht immer belohnt.

Laut Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz darf das Risiko eines Totalverlustes von Fußballanleihen nicht unterschätzt werden. „Man muss sich darüber im Klaren sein, dass eine solche Anleihe oft der letzte, verbleibende Ausweg für Clubs ist, um überhaupt noch an Geld zu kommen.“ Ein Negativbespiel ist der Fußballverein Alemannia Aachen, der 2008 die „Tivoli-Anleihe" emittierte, die ihren Gläubigern einen Totalverlust bescherte. „Rein wirtschaftlich ist Geld nur mit und bei den Top-Clubs zu verdienen“, erklärt Tüngler. „Wer nicht in der Champions-League spielt, kommt nicht in den Genuss der enormen Zahlungen aus der Vermarktung der Fernsehrechte.“ Europäische Top-Clubs emittierten, im Gegensatz zu Vereinen aus der zweiten und dritten Bundesliga, in der Regel aber keine Fananleihen – sie hätten stets einen guten Zugang zu günstigem Kapital.

Nächsten Mittwoch wird eine alte Anleihe von Schalke fällig (DE000A2AA030). Daneben hat der Verein, der als finanziell schwer angeschlagen gilt, 2016 noch eine weitere Anleihe emittiert, die 2023 fällig ist und einen Kupon von 5 Prozent hat (DE000A2AA048). Fußballanleihen gibt es auch von Werder Bremen (DE000A3H3KP5), Hertha BSC (SE0011337054) und dem HSV (DE000A2TR0Y1).

von: Anna-Maria Borse 2. Juli 2021,

