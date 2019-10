Anleihen: Renditen steigen

Mögliche Lösungen im Zollstreit zwischen China und den USA sowie Hoffnung auf einen geregelten EU-Austritt der Briten setzten Bundesanleihen unter Druck.

11. Oktober 2019. FRANKFURT(Börse Frankfurt). Wird es zum Wochenausklang fassbare Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China geben? Und liefern die Briten kurz vor Schluss doch noch eine gangbare Lösung für einen EU-Austritt mit Vertrag? Anleger scheinen guter Hoffnung und trennen sich verstärkt von als sicher geltenden Bundesanleihen. „Im Laufe der Woche verlor der Euro-Bund-Future deutlich an Gewicht“, stellt Arthur Brunner von der ICF Bank fest. Nach 173,88 Prozent am Montag startete das Barometer für die künftigen Zinserwartungen am Morgen mit 172,71 Prozent in den Handel. Auch US-Staatsanleihen büßten ein, aktuell bringen zehnjährige Treasuries eine Rendite von 1,66 Prozent.

Gegenreaktion möglich

Marktteilnehmer sind sich darüber einig, dass es auf kurze Sicht allenfalls eine Teillösung im Zolldisput geben wird. Diese könnte nach Ansicht der HSBC beispielsweise eine Verpflichtung zum Ankauf von US-Agrargütern durch China beinhalten. Die Vereinigten Staaten würden in dem Fall zunächst von der Implementierung weiterer Zölle auf chinesische Einfuhren absehen.

Für Folker Hellmeyer von Solvecon steigt der Druck auf Donald Trump. Unter anderem zeigten sich mittlerweile Bremsspuren beim Absatz US-amerikanischer Autos in China. Allein General Motors habe im dritten Quartal 17,5 Prozent weniger Fahrzeuge am weltweit größten Automarkt verkauft. Hoffnungen auf einen Kurswechsel der USA seien deshalb zwar berechtigtm, mehr aber nicht.

Ob es tatsächlich zu einer Zwischenlösung kommt, bleibt laut Helaba abzuwarten. Zu häufig seien die Märkte in der Vergangenheit enttäuscht worden. Durch die Vorwegnahme von Fortschritten an den Kapitalmärkten müssten Anleger bei einem negativen Gesprächsverlauf mit entsprechenden Gegenreaktionen rechnen. Andererseits würden greifbare Fortschritte vermutlich zu weiteren Kursverlusten am Rentenmarkt führen.

Brexit-Lösung weiterhin offen

Nach dem Frühstück zwischen EU-Unterhändler Michel Barnier und dem britischen Brexit-Minister Stephen Barclay ist weiterhin unklar, ob noch rechtzeitig vor dem Austrittstermin am 31. Oktober ein Abkommen erreicht werden kann. Noch halte EU-Ratspräsident Donald Tusk eine Lösung für möglich, sollten die Vorschläge von London praktikabel sein. Für viele Kommentatoren ist die Wahrscheinlichkeit für einen geordneten Austritt derzeit zumindest höher als in den vergangenen Monaten.

Viele Neuemissionen

Die Woche war Brunner zufolge zudem geprägt von vielen Neuemissionen. Unter anderem sammelte Italien mittels drei Anleihen insgesamt sechs Milliarden US-Dollar am Kapitalmarkt ein. Für einen bis 2024 laufenden Wert zahlt Rom Anlegern einen Kupon von 2,375 Prozent. Eine zehnjährige Anleihe ist mit einem jährlichen Zins von 2,875 Prozent ausgestattet. Ein dreißigjähriges Papier bringt Besitzern nominal 4,0 Prozent per Annum. Auch Unternehmen emittierten laut dem Händler zahlreiche neue Bonds, meist in größeren Stückelungen. „Anleihen von Unternehmen mit Investment Grade werfen in der Regel keine oder sehr niedrige Zinsen ab und sind für Privatanleger weniger interessant“, begründet Brunner.

Brunner

Anleger vertrauen auf Online-Spiele

Eine neue fünfjährige Mittelstandsanleihe von Media and Games Invest (WKN A2R4KF) kommt bei den Kunden der ICF Bank derweil gut an, berichet Brunner. „Die Nachfrage ist hoch, aktuell kostet der Wert 102 Prozent.“ Der mit jährlich 7 Prozent verzinste Bond kann vom Emittenten vorzeitig im Oktober 2021 zu einem Rückzahlungspreis von 103 Prozent gekündigt werden. Analysten der KFM Deutsche Mittelstand bewerten die Aussichten für die Gesellschaft unter anderem aufgrund von derzeit über 30 gut etablierten Online-Spielen mit Bewertungen im Schnitt vier von fünf Sternen.

S-Immo gesucht

Anleger griffen laut Gregor Daniel zudem verstärkt zu einer 100 Millionen Euro schweren Neuemission von S Immo (WKN A2R73K) mit einer Laufzeit bis 15. Oktober 2029 und einem Kupon von 2,0 Prozent. Bei einem Kurs von 103,65 Prozent kommt das in Einheiten von in 500 Euro kaufbare Papier auf eine Rendite von 1,6 Prozent, wie der Händler der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank berechnet.

Daniel

Nachfrage nach Eyemaxx und Tempton

Nach wie vor gute Umsätze registriert Brunner in einer fünfjährigen, mit jährlich 5,5 Prozent verzinsten Eyemaxx Real Estate-Anleihe (WKN A2YPEZ) und einem Floater von Tempton Personaldienstleistungen (WKN A2YPE8) mit Fälligkeit in 2023 und einem Kupon von 6,0 Prozent über dem vierteljährlichen Euribor.

Saxony Minerals & Exploration (SME) begibt ersten Bond

Die Aufnahme von bis zu 30 Millionen Euro erhofft sich Saxony Minerals & Exploration (WKN A2YN7A) mit der Ausgabe einer Anleihe und bietet Anlegern dafür jährlich 7,75 Prozent. Die Zeichnung des 5,5-jährigen Bonds startet ab 17. bis voraussichtlich 29. Oktober. Mit den Mitteln plant das in 2012 gegründete Rohstoffunternehmen den Abbau von Wolfram und Fluorit im sächsischen Bergwerk Pöhla voranzutreiben.

Von: Iris Merker



11. Oktober 2019, © Deutsche Börse AGDisclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.