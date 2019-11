Anleihen: Renditen fallen wieder

Bundesanleihen profitieren von höherer Risikoaversion, was auf deren Rendite drückt. VIel Angebot gibt es seitens der Unternehmen aus allen Bonitätsbereichen.



22. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Handelskonflikt bewegte in dieser Woche einmal mehr die Anlegergemüter. Im Raum steht die Frage, ob für Mitte Dezember angedrohte zusätzlichen Zölle auf US-Importe chinesischer Waren trotz möglichem Ausbleiben einer Teileinigung verschoben werden. Folgt man den Worten Donald Trumps, scheint es für viele Analysten kaum vorstellbar, dass Washington ohne sichtbare Verhandlungserfolge von den Strafzöllen absieht.

Auch der vom US-amerikanischen Senat beschlossene Gesetzesentwurf zur Unterstützung der Hongkonger Demokratiebewegung belastet laut Helaba die Gespräche. China stufe den Vorstoß als unverhohlene Einmischung in innere Angelegenheiten ein. Sollte der US-Präsident das Gesetz unterschreiben, werde China dies wohl nicht einfach hinnehmen.

Anleger reagieren mit Käufen von Anleihen bonitätsstarker Länder wie Deutschland. Der Euro-Bund-Future überstieg im Wochenverlauf die Marke von 171 Prozent. Am Morgen notiert der Future um 171,69 Prozent. Zehnjährige Bundesanleihen bringen damit laut ICF Bank eine Rendite von minus 0,373 Prozent.

Richtungswechsel doch möglich

Von der ersten Rede in ihrer Rolle als EZB-Präsidentin scheinen Anleger kaum Notiz zu nehmen. Christine Lagarde kündigte in Frankfurt am Morgen eine baldige Überprüfung der EZB-Strategie an. Nach Ansicht von Jörg Krämer von der Commerzbank könnte mit der neuen Amtsinhaberin wider Erwarten doch eine Änderung in der Europäischen Geldpolitik stattfinden.

Viele Neuemissionen

Zum Jahresausklang sind viele Unternehmen mit der Ausgabe neuer Bonds aktiv. Heute endet die Zeichnungsfrist für eine fünfjährige Jung, DMS & Cie. Pool-Anleihe (WKN A2YN1M) mit einem Kupon von 5,5 Prozent. Eine neue, fünfjährige Anleihe der Deutschen Rohstoff (WKN A2YN3Q) mit einem jährlichen Zins von 5,25 Prozent kann noch bis zum 4. Dezember gezeichnet werden.

Bis voraussichtlich zum 12. Februar 2020 läuft die Zeichnungsphase für zwei Angebote der SeniVita Social Estate (WKN A2YPAL, A2YPAM) mit Kupons von 7,0 bzw. 9,0 Prozent und Fälligkeiten in 2024 und 2025.

Die Preos Real Estate AG begibt eine im Dezember fällige Wandelanleihe (WKN A254NA) im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro und zahlt Käufern einen Kupon von 7,50 Prozent. Die Zeichnung läuft noch bis zum 4.Dezember.

Thyssen-Umbau verschreckt Anleger

Im Handel mit bestehenden Bonds lösten Nachrichten rund um Thyssen zunächst Abgaben von Anleihen des Essener Unternehmens (WKN A2TEDB) aus, wie Gregor Daniel von der meldet. „Nach anfänglichen Verlusten hat sich der Wert wieder etwas gefangen“, berichtet der Händler von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Dennoch verlor das Papier auf Wochensicht von gut 104 auf 101,7 Prozent. Die gestrichene Dividende für Aktionäre kommt Anleihe-Gläubigern nach Ansicht von Daniel übrigens eher entgegen. Für sie stehe damit mehr Geld zur Verfügung.

Interesse an OMV, VW und DIC Asset

Von einem Papier der österreichischen OMV (WKN A2R4J4) verabschieden sich Anleger laut Daniel tendenziell. Kaufnachfrage verbucht Händler nach einem im Oktober 2026 fälligen VW-Wert (WKN A2LQ6C) mit einer jährlichen, nominalen Verzinsung von 2,25 Prozent. Rege hin und her gehe es mit einer im Oktober 2023 fälligen DIC Asset-Anleihe (WKN A2NBZG), die Anlegern jährlich 3,5 Prozent Zinsen bringt.

NordLB bewegt die Gemüter

Sehr volatil geht es laut Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank in einer unbegrenzt laufenden Fuerstenberg Capital II-Anleihe (WKN A0EUBN) der NordLB zu. „Wir verbuchen sehr viele Käufe und Verkäufe.“ Der Bond habe eine „wilde Reise“ hinter sich, notiere aber mittlerweile wieder knapp unter 80 Prozent.

Von: Iris Merker

