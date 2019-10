Anleihen: Renditen fallen wieder

Schlechte Konjunkturdaten und Strafzölle verderben Marktteilnehmern zunehmend die Risikofreude. Davon profitieren Bundesanleihen und US-Treasuries.



4. Oktober 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Folgt auf die Industrieschwäche dies- und jenseits des Atlantiks ein Dämpfer im Service? Der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe in den USA enttäuschte gestern mit einem Wert von 52,6 Punkten. Damit befindet sich das Barometer zwar weiterhin im expansiven Bereich, wird aber wohl weniger dynamisch wachsen. Marktteilnehmer begannen laut Bloomberg bereits damit, stärkere US-Leitzinssenkungen einzupreisen. Noch gebe es diesbezüglich keine konkreten Anhaltspunkte. Mit Robert Kaplan und Charles Evans hätten sich aber bereits zwei Mitglieder des Offenmarktkomitees der Zentralbank für eine weitere Reduzierung der Fed Funds-Rate ausgesprochen. Nicht nur für die HSBC wird damit eine Drosselung um 25 Basispunkte im Oktober sehr wahrscheinlich.

Investoren meiden zunehmend das Risiko. Während die Aktienmärkte in den vergangenen Tagen teilweise deutliche Einbußen hinnehmen mussten, profitierten US-Staatsanleihen und Bundesanleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel seit Mitte September um fast 40 Basispunkte auf rund 1,5 Prozent. Die Rendite gleichlaufender deutscher Staatspapiere gab auf minus -0,6 Prozent nach.

Umfeld bleibt vorerst politisch

Neue US-Strafzölle zwischen 10 und 25 Prozent für Produkte aus dem Euroraum trugen zur Stabilisierung der Kurse am Rentenmarkt bei, wie Arthur Brunner von der ICF Bank feststellt. Die Europäische Union plant eigenen Angaben zufolge bereits Gegenmaßnahmen. Eine Verschärfung im Streit um Subventionen für Boeing und Airbus könnte nach Ansicht von Experten die Zollspirale zwischen Washington und Brüssel weiter nach oben treiben.

Im Handelskonflikt zwischen China und den USA erwartet die NordLB bereits im Dezember eine Teileinigung, die über einen Waffenstillstand hinaus geht. Kompliziertere Reglungen etwa zu geistigen Eigentumsrechten dürften demnach allerdings noch auf sich warten lassen. Womöglich bringe die heiße Phase der US-Präsidentschaftswahlen eine komplette Beilegung des Konflikts.

Lebhaftes Interesse an Eyemaxx und Douglas

Im Handel mit Corporate Bonds verbucht Brunner weiterhin gute Umsätze in einer fünfjährigen, mit jährlich 5,5 Prozent verzinsten Eyemaxx Real Estate-Anleihe (WKN A2YPEZ). Aktuell kostet der Ende September emittierte Wert 99,85 Prozent.

Reges Interesse sowohl kauf- als auch verkaufsseitig gebe es zudem in einem Mitte Juli 2022 fälligen Douglas-Bond (WKN A161MW) mit einem Kupon 6,25 Prozent. Aktuell ist der Wert für 99,95 zu haben und kommt damit auf eine Rendite von etwa 6,7 Prozent.

Brunner

Anleger greifen zu Tempton

Eine neue Anleihe von Tempton Personaldienstleistungen (WKN A2YPE8) mit Fälligkeit in 2023 kommt Brunner zufolge bei Anlegern besonders gut an. Der in Stücken von 1.000 Euro handelbare Floater ist mit einem Zins von 6 Prozent über dem vierteljährlichen Euribor ausgestattet und notiert derzeit um 102 Prozent. Besichert ist die Anleihe durch Verpfändungen von Aktien und Bankguthaben sowie Forderungsabtretungen.

Otto und VW gefragt

Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank meldet Nachfrage nach einer siebenjährigen Anleihe von Otto (WKN A2YN2Y) mit einem Kupon von 2,625 Prozent.

Das gelte auch für einen im Oktober 2026 fälligen VW-Wert (WKN A2LQ6C) mit einer jährlichen, nominalen Verzinsung von 2,25 Prozent. Aktuell notiert der Bond des Wolfsburger Automobilkonzerns um 108,76 Prozent und bringt nach Berechnungen von Daniel zu diesem Kurs eine Rendite von 0,95 Prozent.

Daniel

BMW refinanziert sich in Britischen Pfund

Seit 1. Oktober ist eine 250 Millionen Britische Pfund schwere, fünfjährige BMW Anleihe (WKN A2R8KC) am Börsenplatz Frankfurt in Einheiten von 1.000 Pfund handelbar. Bond-Besitzern zahlt der Münchner Autobauer einen Kupon von 1,375 Prozent.

WalMart sammelt 1,5 Milliarden US-Dollar ein

Zwei neue Bonds von WalMart mit Laufzeiten von zehn (WKN A2R8A7) und 30 Jahren (WKN A2R8A8) spülten zusammen 1,5 Milliarden US-Dollar in Stückelungen von 1.000 US-Dollar in die Kassen des Einzelhandelskonzerns. Anleger erhalten jährliche Kupons in Höhe von 2,375 und 2,95 Prozent mit halbjährlicher Auszahlung.

Von: Iris Merker



