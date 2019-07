Anleihen: Renditen fallen wieder

Die Aussicht auf eine expansivere EZB-Geldpolitik treibt die Nachfrage nach Anleihen der Eurostaaten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sackt zwischenzeitlich auf ein Rekordtief.

26. Juli 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Zentralbanken und ihre erwarteten Lockerungsmaßnahmen bestimmen gegenwärtig das Bild am Rentenmarkt. Nach der gestrigen verbalen Öffnung des scheidenden EZB-Präsidenten Draghi für Zinssenkungen – womöglich schon im September - griffen Anleger verstärkt zu Staatsanleihen der Euro-Länder. Mit der Nachfrage nach Bundespapieren rentierten zehnjährige Bonds zwischenzeitlich auf einem neuen Negativrekord. „Im Tief lag der Wert bei minus 0,422 Prozent“, berichtet Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank.

EZB weiterhin freizügig

Die Währungshüter sorgen sich über die wirtschaftliche Dynamik sowie nach wie vor um die Teuerungsrate von deutlich unter den angestrebten 2 Prozent. Die heimische Konjunkturschwäche im verarbeitenden Gewerbe breite sich mittlerweile auf den gesamten Euroraum aus. Selbst für Frankreich fiel der Frühindikator trotz Reformen und höheren Staatsausgaben von 51,9 auf die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Aus heutiger Perspektive rechnet die Notenbank damit, dass der Leitzins voraussichtlich bis mindestens zum zweiten Halbjahr 2020 auf dem aktuellen Niveau von 0 Prozent verharren wird. Der Einlagezins für bei der EZB geparktes Geld bleibe vorerst bei minus 0,4 Prozent.

Anleihe-Käufe verfehlen Wirkung

Falls nötig senke die EZB die Zinsen noch weiter. Zudem stünde die Wiederaufnahme der Anleihe-Käufe als mögliche Flankierungsmaßnahme für die Wirtschaft im Raum. Die EZB nahm zwischen März 2015 und Dezember 2018 Wertpapiere im Volumen von 2,6 Billionen Euro in ihre Bücher. Die freien Mittel aus fälligen Bonds werden bislang reinvestiert.

Für Folker Hellmeyer von Solvecon würde eine Verbesserung der Investitionsbedingungen durch die Notenbanken allenfalls zu Mitnahme-Effekten und Subventionierung von Geschäftsmodellen führen, die unter normalen Bedingungen aufgegeben werden müssten. Nachhaltige Strukturen würden nicht geschaffen. Das sieht Daniel ähnlich und verweist auf die Erfahrungen in Japan. Ohne nennenswerten Erfolg versuche die Bank of Japan seit den 90ziger Jahren mit einer ultralockeren Geldpolitik der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Würde der Yen unter anderem als Folge von Zinssenkungen anderer Staaten künftig deutlich an Gewicht gewinnen, fordern einige Mitglieder der Regierung Medienberichten zufolge dennoch weitere geldpolitischer Maßnahmen.

Hellmeyer Unternehmensanleihen profitieren

Dem Markt für Corporate Bonds kommen die Schritte der Notenbanken gerade recht. Die Aussicht auf billigeres Geld hat nach Ansicht von Roland Hausheer von Swisscanto Invest insbesondere die Nachfrage nach Hochzins-Anleihen beflügelt. Nach einem Dämpfer im Mai verzeichneten US-amerikanische und europäische High Yield-Papiere demnach im Juni ihre in diesem Jahr stärkste Performance. Zudem hätten Unternehmen im gleichen Monat insgesamt 28,5 Milliarden US-Dollar über das Marktsegment eingesammelt. Europa käme nach einem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal auf Neuemissionen im Volumen von 22 Milliarden Euro. Neben der Geldpolitik stütze die leichte Entspannung im Handelskrieg.

ThyssenKrupp gesucht

Im Handel mit Unternehmensanleihen verbucht Daniel trotz Ferienzeit samt schweißtreibenden Höchsttemperaturen rege Kaufnachfrage nach einer im Februar 2024 fälligen ThyssenKrupp-Anleihe (WKN A2TEDB) mit einem Kupon von 2,875 Prozent. Aktuell ist der Wert für knapp 105 Prozent zu haben, Anfang des Jahres lag der Preis noch unter 100 Prozent. In den Medien kursieren Gerüchte über eingegangene Angebote für die Aufzugs- und Komponentensparte.

Daniel Volkswagen-Bonds gefragt

Überwiegend Zuflüsse gibt es Daniel zufolge für einen sechsjährigen VW-Bond (WKN A2LQ6C) mit Fälligkeit in 2024 und einem jährlichen Zins von 2,25 Prozent. Gleichzeitig verabschiedeten sich Anleger unterm Strich von einer 1,1 Milliarden Euro schweren VW-Anleihe (WKN A1ZYTJ) mit einem Kupon von 2,5 Prozent. An schlechten Zahlen kann es nicht liegen. Der VW-Konzern meldete gestern für das zweite Quartal mit 5,1 Milliarden Euro einen um knapp 30 Prozent gestiegenen Betriebsgewinn. Der Umsatz stieg um fast sieben Prozent auf gut 65 Milliarden Euro.

Von: Iris Merker

© 26. Juli 2019, Deutsche Börse AG

