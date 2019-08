Anleihen: Renditen fallen und fallen

Es geht immer noch weiter nach unten: Sogar die Rendite der dreißigjährigen Bundesanleihe nähert sich dem Minusbereich. Anleger suchen nach Mehrrendite bei Unternehmensanleihen.

2. August 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Nervosität an den Märkten ist mit der erneuten Zuspitzung im Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder gestiegen, sichere Anleihen sind gefragt wie nie. Am gestrigen Donnerstag hat US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle gegen China angekündigt, Peking droht nun mit Gegenmaßnahmen. Daher fiel die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen am Freitagmorgen auf minus 0,492 Prozent – ein neues Allzeittief. Selbst die Rendite der dreißigjährigen Anleihe nähert sich der Nulllinie.

Von Fed-Chef noch mehr erwartet

Die Leitzinssenkung in den USA am Mittwoch – die erste seit der Finanzkrise – hat niemanden überrascht. „Am Markt war das eingepreist“, bemerkt Arthur Brunner von der ICF Bank. Marktteilnehmer zeigten sich allerdings enttäuscht darüber, dass Fed-Chef Jerome Powell nicht noch weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat. Powell signalisierte zwar, dass ein weiterer Zinsschritt, falls notwendig, folgen könne. Er machte aber auch klar, dass die Zinssenkung nicht der Anfang einer langen Serie von Zinssenkungen sei.

Auch in anderen Ländern Europas wurden neue Renditetiefs bei langen Laufzeiten markiert, etwa in Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden und Österreich. In den USA rutschte die Rendite für zehnjährige US-Treasuries wieder unter die 2 Prozent-Marke. Zum Vergleich: Im Herbst 2018 waren es noch über 3,20 Prozent. „Die Erwartungen an die Zentralbanken bleiben hoch“, erklärt Analyst Christoph Rieger von der Commerzbank. Eingepreist sei eine weitere Fed-Zinssenkung um 25 Basispunkte bis Oktober und eine Einlagesatzsenkung der EZB um 10 Basispunkte im September.

Leicht steigende Renditen weisen unterdessen italienische Staatsanleihen auf. Hintergrund ist, dass der stellvertretende Ministerpräsidenten Matteo Salvini kräftige Steuersenkungen fordert. Zugleich drohte er mit dem Koalitionsbruch und damit Neuwahlen, sollte seine Forderung nach Steuersenkungen nicht erfüllt werden.

Brunner Suche nach Unternehmensanleihen

Um überhaupt noch ein bisschen Rendite zu erzielen, schauen sich Anleger im Corporate-Bereich um. „Zudem wird damit gerechnet, dass die EZB die Anleihekaufe wieder aufnimmt, auch daher sind Unternehmensanleihen derzeit gefragt“, erklärt Brunner. Eine rege Nachfrage meldet der Händler etwa für Anleihen von Grenke Finance (WKN A2RT0W), Ferratum Capital Germany (WKN A2TSDS), Katjes International (WKN A2TST9) und UBM Development (WKN A19W3Z). „Auch Hybridanleihen gehen gut weg.“

Metro-Anleihen (WKN A14J83), die wegen des Übernahmeversuchs des tschechischen Milliardärs Kretinsky zuvor etwas gelitten hatten, sind ebenfalls wieder beliebt. Die beiden Großaktionäre Beisheim und Meridian haben angefangen, Aktien aufzukaufen, das erschwert Kretinsky das Erreichen der Schwelle von 67,5 Prozent der Metro-Stammaktien.

Auf der Suche nach Rendite

Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank meldet Käufe von VW-Anleihen mit Laufzeit bis 2026 und Kupon von 2,25 Prozent (WKN A2LQ6C), ThyssenKrupp-Papiere, die 2024 fällig sind und 2,875 Prozent bieten (WKN A2TEDB) sowie Hybridanleihen von Otto mit Kupon von 4 Prozent (WKN A2LQ0B). Gut an kommt offenbar auch die neue Ekosem-Agrar-Anleihe (WKN A2YNR0), die 2024 fällig ist und 7,5 Prozent im Jahr abwirft. Die Ekosem-Agrar AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen.

Daniel

Gesucht sind zudem Anleihen solider Emittenten in türkischer Lira, wie Brunner feststellt. Als Beispiel nennt er eine bis 2024 laufende EIB-Anleihe mit Kupon von 10,5 Prozent, die beim aktuellen Kurs von 95 Prozent mit 11,575 Prozent rentiert.

Von: Anna-Maria Borse

© 2. August 2019, Deutsche Börse AG

