Anleihen: Renditen bleiben auf niedrigem Niveau

In Europa sieht es – angetrieben durch die Urlaubssaison – nach einer zweiten Infektionswelle aus. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt daher hoch. Die Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken stützen aber weiter.



7. August 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Märkte schwanken zwischen Zuversicht auf der einen und Sorgen auf der anderen Seite: Zuversicht angesichts verbesserter Konjunkturdaten in Deutschland wie den USA, Sorgen angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen sowie des wieder aufkeimenden Handelsstreits zwischen China und den USA. Unter dem Strich bleibt die Nachfrage nach Bundesanleihen hoch, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen schwankt weiter auf niedrigem Niveau um minus 0,5 Prozent. Am Freitagmorgen sind es minus 0,53 Prozent.

Südländer-Renditen wieder auf Vorkrisenniveau

Deutlich zurückgegangen sind in den vergangenen Wochen die im Zuge der Corona-Krise in die Höhe geschnellten Renditen für Europas Peripherieländer. Zehnjährige italienische Anleihen rentieren wieder unter 1 Prozent, spanische, portugiesische und griechische Staatspapiere derselben Laufzeit mit 0,27 Prozent, 0,30 Prozent und 1,01 Prozent. Das entspricht dem Niveau vor der Krise. „Der EU-Wiederaufbaufonds hilft den Peripherieländern, ändert aber nichts an den dortigen Problemen der Staatsfinanzen“, bemerkt Anleiheanalyst Cem Keltek von der Commerzbank. Er geht daher davon aus, dass die Spreads der Peripherie den Rest des Jahres seitwärts tendieren werden.

"Spreads der Peripherieländer bewegen sich seitwärts."

Kunden der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank trennen sich von spanischen Staatsanleihen, etwa der 2026 laufenden mit Kupon von 1,3 Prozent (WKN A1VQCB), wie Händlerin Beate Mägerle berichtet.

Lufthansa-Anleihen auf Verkaufslisten

Im Handel mit Unternehmensanleihen geht es derzeit ruhig zu. „Wir sehen vor allem Verkäufe, bei einem insgesamt dünnen Geschäft“, meldet Mägerle. Anleger trennten sich zum Beispiel von Otto-Anleihen mit Laufzeit bis 2026 und Kupon von 2,625 Prozent (WKN A2TR80) und einer Otto-Hybridanleihe mit Kupon von 4 Prozent (WKN A2LQ0B). Ebenfalls verkauft würden Papiere des österreichischen Baukonzerns Voestalpine, die 2026 fällig sind und 1,75 Prozent bieten (WKN A2R0KA), und Lufthansa-Langläufer (WKN A161YP) mit Laufzeit bis 2075 und Kupon von 5,125 Prozent. Die Lufthansa hatte diese Woche bekannt gegeben, dass sie aufgrund der katastrophalen Lage betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausschließen kann, trotz Staatshilfe. Mit einer Erholung der Passagierzahlen auf das Niveau vor der Corona-Krise rechnet die Airline jetzt erst für 2024.

"Bei Unternehmensanleihen sehen wir vor allem Verkäufe."

Schlechte Quartalszahlen: "Alles schon eingepreist"

Die Neuemissionstätigkeit hat durch die Ferienzeit spürbar nachgelassen, wie die Anleiheanalysten der DekaBank berichten. Damit verringere sich auch der Druck auf ausstehende Anleihen auf dem Sekundärmarkt, so dass die Risikoaufschläge auch dort weiter gesunken seien. „Zwar hat die EZB ihr Anleihekaufprogramm zuletzt deutlich reduziert, doch die Käufe von Unternehmensanleihen sind im Vergleich zu öffentlichen Anleihen noch hoch.“ Ohne große Auswirkungen blieben die Geschäftsberichte zum zweiten Quartal: Die seien zwar von massiven Umsatz- und Ergebnisrückgängen gekennzeichnet. „Doch da dies bereits in den Erwartungen eingepreist ist, lassen sich die Marktteilnehmer nicht von den schwachen Ergebniszahlen erschrecken.“ Sie schauten lieber auf die verbesserten Aussichten im zweiten Halbjahr.

von: Anna-Maria Borse

7. August 2020, © Deutsche Börse AG

