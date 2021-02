Anleihen: Rendite steigt wieder

Größere Risikobereitschaft an den Finanzmärkten setzt Staatsanleihen bonitätsstarker Länder zu. Um portugiesische neue Bonds reißen sich Anleger. Im Handel mit Unternehmensanleihen stehen Lufthansa, Mahle Ferratum, Mutares, Symrise und Global Holding im Mittelpunkt.



5. Februar 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Größere Risikofreude an den Kapitalmärkten als Ausdruck voranschreitender Impfungen und Hoffnung auf konjunkturelle Besserung drückt die Bondkurse vieler Staaten. Abzulesen ist der Trend unter anderem am richtungsweisenden Euro-Bund-Future, der seit Wochenbeginn von 177,40 auf 176,41 Prozent nachgab.

Anders sieht es laut Arthur Brunner bei italienischen Papieren aus. Die Aussicht auf eine neue Regierung in Rom unter Federführung des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi beflügelt die Nachfrage nach Bonds des Landes, wie der Händler der ICF-Bank feststellt. „Die Rendite italienischer Papiere fiel von 0,65 auf 0,53 Prozent.“

Dabei sei offen, ob es Draghi schaffen wird, die Regierungskrise in Italien zu beenden. Viele Marktbeobachter trauen ihm scheinbar zu, ein Bündnis zustande zu bringen. Zu den Optionen gehöre eine Mitte-Recht-Koalition mit Forza Italia. Zusammen mit mehreren Kleinparteien könne aber auch ein Mitte-Links-Bündnis künftig in Italien das Sagen haben.

Run auf neue Portugieser

Die Rekordnachfrage nach einem neuen, mit 1,022 Prozent verzinsten portugiesischen Bond mit Fälligkeit in 2052 bezeichnet Brunner als ein Highlight der Woche. „Für die Anleihe im Volumen von 3 Milliarden Euro lagen Bestellungen von über 40 Milliarden Euro vor.“ Derart günstige Finanzierungsbedingungen in diesem Laufzeitband habe es für das Land noch nie gegeben.

Lufthansa refinanziert sich erfolgreich

Vom Markt gut aufgenommen wurden die jüngsten Neuemissionen der Lufthansa, die ab kommenden Montag handelbar sind. Die größte deutsche Fluggesellschaft sammelte laut Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank über zwei Tranchen mit Laufzeiten bis 2025 (<XS2296201424>) und 2028 (<XS2296203123>) insgesamt 1,6 Milliarden Euro in Stücken von 100.000 Euro ein und zahlt Anlegern dafür jährlich 2,875 bzw. 3,75 Prozent.

„Unter anderem sollen die Mittel zur vorzeitigen Rückzahlung eines KfW-Kredits in Höhe von einer Milliarde Euro eingesetzt werden“, weiß Petz. Zusammen mit den im zweiten Halbjahr 2020 aufgenommenen Geldern von rund 2,6 Milliarden Euro ist der Konzern eigenen Angaben zufolge nun in der Lage, alle in diesem Jahr fälligen Verbindlichkeiten zu refinanzieren. Für Brunner ist die Lufthansa-Emission nicht zuletzt Ausdruck für derzeit sehr liquide Kreditmärkte.

Kranich-Airline und Mahle überzeugen

Das Interesse an Lufthansa spiegelt sich auch im Handel mit bestehenden Anleihen wider, registriert Beate Mägerle von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Zuspruch gebe es unter anderem für eine bis 2075 laufende Hybridanleihe des Unternehmens (XS1271836600) mit einem jährlichen Zins von 5,125 Prozent. Nach 88 Prozent am Montag stieg der Wert im Wochenverlauf auf über 89 Prozent.

Eine im Mai dieses Jahres fällige Mahle-Anleihe (XS1068092839) mit einem Kupon von 2,5 Prozent landet nach Beobachtung von Mägerle ebenfalls tendenziell in den Depots. Aktuell notiert der Wert um 100,44 Prozent.

Griechenland-Bonds in Bewegung

Unterm Strich Abgaben verbucht Mägerle für eine im August 2022 fällige Griechenland-Anleihe (GR0114029540), für die Athen seinen Gläubigern jährlich 4,375 Prozent zahlt. Gleichzeitig habe Griechenland ein neues 3,5 Milliarden Euro schweres Papier (GR0124037715) mit einem Zinssatz von 0,75 Prozent problemlos am Markt platziert.

Ferratum, Mutares, Symrise und Global Holding beliebt

Mittelstandsanleihen sieht Brunner grundsätzlich gut unterstützt. Zumeist Käufe gebe es beispielsweisse für eine bis Mai 2022 laufende Ferratum-Anleihe (SE0011167972) mit einer jährlichen Verzinsung von 5,177 Prozent.

Zu den Favoriten gehöre zudem eine bis Februar 2024 laufende, 50 Millionen Euro schwere Mutares-Anleihe NO0010872864 mit variablem Zinssatz. Der Kurs tendiert aufwärts, aktuell notiert der Bond um 100 Prozent.

Eine in 2027 fällige Anleihe des Holzmindener Duft- und Geschmacksstoffkonzerns Symrise (XS2195096420) mit einem Kupon von 1,375 Prozent käme bei Brunners Kunden ebenfalls häufig zum Tragen.

Für ein im Februar 2025 fälliges Papier der Global Holding (NO0010894850), das jährlich 7,25 Prozent einbringt, sieht Brunner ebenfalls vermehrt Käufe.

von: Iris Merker

5. Februar 2021, © Deutsche Börse AG

