Anleihen des Renault-Finanzdienstleisters

Die RCI Branque S.A., 100-prozentige Tochter des Autokonzerns Renault und eine der größten Banken in Frankreich, begibt zwei Anleihen. Mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen EUR weist die erste Anleihe A2RZ8K eine Laufzeit bis zum 10.04.2023 auf. Der Zinssatz liegt bei 0,75%, die nächste Zinszahlung steht am 10.04.2020 ins Haus.Anleihe Nummer zwei (WKN: A2RZ8L), deren Volumen 650 Millionen EUR beträgt, wird zum 10.04.2026 fällig. Der Kupon beträgt 1,75%, nächster Zinszahlungstermin ist ebenfalls der 10.04.2020.Beide Anleihen können ab einem anlegerfreundlichen Mindestbetrag von 1.000 EUR und einer ebensolchen Stückelung gehandelt werden. Des Weiteren können die Anleihen von Seiten des Emittenten vorzeitig gekündigt werden. Geratet wird die RCI Branque S.A. mit BBB.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.