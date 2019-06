Anleihen: Rallye geht weiter

31. Mai 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Eine erneute Verschärfung des protektionistischen Kurses von Donald Trumps belastet die Aktienmärkte und verstärkt die Flucht in sichere Anlagen. Trump hat Mexiko gedroht, vom 10. Juni an Zölle in Höhe von 5 Prozent auf alle Importe aus dem Land zu erheben. Er will Mexiko dazu zwingen, die illegale Migration in die USA stoppen.Aufgrund der Risikolage suchen Anleger wieder nach Sicherheit, etwa in Form von Staatsanleihen aus Deutschland oder den USA: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fällt auf das Rekordtief von minus 0,206 Prozent, der Euro-Bund-Future erreicht immer neue Höhen und notiert am Freitagmorgen bei 168,35 Punkten. In den USA werfen zehnjährige Treasuries aktuell nur noch 2,17 Prozent ab - im Oktober und November 2018 waren es noch über 3 Prozent.

"Niedriginflation-für-immer"-Szenario

"Im Euroraum preisen die Märkte - bestärkt durch die anhaltenden Datenenttäuschungen - zunehmend ein ‚Niedriginflation-für-immer‘-Szenario ein", bemerkt Michael Leister von der Commerzbank. Die aus Forwards berechneten Inflationserwartungen befänden sich wieder nahe ihrer Allzeittiefs. Für die USA erwarteten die Märkte nunmehr bis zum Jahresende ein bis zwei Zinssenkungen von 25 Basispunkten. "Dabei zeigen die Fed-Kommentare in den letzten Wochen, dass die Mehrheit der FOMC-Mitglieder keine Zinsänderung ins Auge fasst."Griechenland-Rendite niedriger als vor Finanzkrise

Auch die Nachfrage nach Anleihen europäischer Peripherieländer steigt und steigt, die Renditen sinken. In Griechenland fällt die Rendite zehnjähriger Papiere heute auf ein Allzeittief von unter 3 Prozent - tiefer als in den Jahren vor der Finanzkrise. Der griechische Regierungschefs Tsipras hat nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei Syriza bei der Europawahl angekündigt, schon Ende Juni Neuwahlen durchzuführen. Investoren hoffen auf einen Sieg der konservativen Neo Demokratia.



Weit entfernt von Allzeittiefs ist die Rendite für italienische Bonds, die sich für die Laufzeit von zehn Jahren mit 2,71 Prozent der von Griechenland nähert. "Der Innenminister und Chef der rechtsradikalen Lega Salvini fordert die Aufweichung der EU-Defizitregeln, schließlich habe seine Lega bei der Europawahl das Mandat von neun Millionen Italienern erhalten, alte und überholte EU-Parameter neu zu verhandeln", berichtet Klaus Stopp von der Baader Bank.

Stopp Corporates: Suche nach Rendite

Auf den Handel mit Unternehmensanleihen haben Trumps jüngste Ankündigungen keine Auswirkungen, wie Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank berichtet: "Die Umsätze konzentrieren sich ohnehin auf die Anleihen, die noch etwas abwerfen." Zugegriffen werde etwa bei einem Bond von Voestalpine mit Kupon von 1,75 Prozent und Fälligkeit 2026 (WKN A2R0KA). Weiter abgegeben werde hingegen die bis 2075 laufende Anleihe von Bayer mit Kupon von 3 Prozent (WKN A11QR6).

Neues gibt es von Symrise: Der Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen hat ein Papier mit 1,25 Prozent, Laufzeit bis November 2025 und Stückelung von 1.000 Euro auf den Markt gebracht. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro war mehrfach überzeichnet. "Anfangs war die Nachfrage groß, beim aktuellen Kurs von 101,35 Prozent tut sich aber nicht mehr viel", berichtet Daniel.

von: Anna-Maria Borse
31. Mai 2019, © Deutsche Börse AG