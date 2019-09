Anleihen: Notenbanken geben den Ton an

Vor dem Hintergrund weiter fallender Zinsen im Euroraum und den USA suchen Anleger Rendite bei Bonds von Unternehmen aus der ersten und zweiten Reihe. Auch Papiere in norwegischen Kronen kommen an.

20. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Zwei Wochen geballter Zinsentscheidungen rund um den Globus nähern sich dem Ende. Während die Europäische Zentralbank und die Federal Reserve die Geldschleusen weiter öffnen, verharren die Sätze der Schweiz, Japan und Großbritannien erwartungsgemäß auf dem derzeitigen Niveau.

Die People’s Bank of China lockerte die Zinszügel am Morgen ein wenig. Aufgrund schwächerer Konjunkturdaten wird die Höhe des erst im August eingeführten so genannten Loan Prime Rate (LPR) für Kredite mit einer Laufzeit von einem Jahr um 0,05 auf 4,2 Prozent gesenkt. Damit soll vor allem die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen erleichtert werden. Der Fünfjahres-Satz bleibt bei 4,85 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten stellte Peking eigenen Angaben zufolge über die Senkung der Mindestreservesätze über 300 Milliarden US-Dollar an zusätzlicher Liquidität zur Verfügung.

Noch Luft nach unten

Für Finanzakteure ist mit der Zinssenkung in den Vereinigten Staaten das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Marktteilnehmer rechnen nach Ansicht von Baader Bank-Händler Robert Halver fest mit mindestens einer weiteren Reduzierung um 25 Basispunkte bis Anfang 2020 sowie einer Drosselung auf 1,25 Prozent zu Beginn 2021.

Repo-Zinsen schnellen in die Höhe

Mitten in der Diskussion über fallende Zinsen musste die Federal Reserve Arthur Brunner zufolge in dieser Woche den Kapitalmärkten mit einer Liquiditätsspritze aushelfen, da der kurzfristige Finanzbedarf am Repo-Markt nicht habe gedeckt werden können. Für den Händler der ICF Bank ist der Vorfall durchaus bemerkenswert. „Das trieb die Zinsen für diese Transaktionen auf zeitweise über 9 Prozent.“ Letztendlich habe die Federal Reserve zunächst rund 53 Milliarden US-Dollar in den Markt gepumpt und weitere Unterstützung zugesagt.

Brunner

Es gibt Stimmen, die in dem Vorfall lediglich ein technisch bedingtes, kurzfristiges Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage sehen. Andere wiederum erkennen eine strukturelle Dollar-Knappheit. Im Rahmen eines Repo-Geschäfts überlässt ein Besitzer von Wertpapieren diese gegen Bares plus Zinsen einem anderen Investor. Zur festen Vereinbarung gehört ein späterer Rückkauf.

Griff nach Zins-Strohhalm in norwegischer Krone

Mit der überraschenden Erhöhung des norwegischen Leitzinses um 25 Basispunkte auf 1,5 Prozent schwimmt das Land gegen den Strom und verschärft damit zum vierten Mal seit September 2018 seine Geldpolitik. Dass sich Zinssätze über null Prozent für Anleihekäufer gut anhören, veranschaulicht Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank am Beispiel einer gefragten Neuemission von Daimler. Der vierjährige, 1.000 Millionen norwegische Kronen schwere Bond (WKN A2R7DY) des Stuttgarter Autobauers bietet einen Kupon von 2,0 Prozent. „Damit ist der Wert auch für Privatanleger attraktiv“, meint der Händler. Zudem sei das Papier in kleineren Stücken von 20.000 Kronen zu haben. Das entspreche etwa 2.000 Euro.

Eine vergleichbare, ebenfalls bis 2023 laufende neue BMW-Anleihe (WKN A2R76Q) biete Anlegern mit einem Kupon von 0,0 Prozent keinen Zinsertrag. Der Wert im Volumen von 1,25 Milliarden Euro in Einheiten von 1.000 Euro wurde laut Petz zwar ebenfalls erfolgreich platziert. „Käufer waren aber zumeist institutionelle Anleger.“

Die Rendite zählt

„Bonds, die nichts abwerfen oder gar eine Minusrendite erzielen, sind für Privatanleger unattraktiv“, stimmt Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank zu. Käufer konzentrierten sich eher auf Papiere mit positivem Ertrag. Dazu gehöre gegenwärtig ein zumeist gesuchter, bis Oktober 2026 laufende VW-Wert (WKN A2LQ6C), der nominal jährlich 2,25 Prozent abwirft.

Viel Bewegung mit tendenziell mehr Zuflüssen sieht Daniel in einer im März dieses Jahres ausgegebenen, siebenjährigen HSV-Anleihe (WKN A2TR0Y), die jährlich 6,0 Prozent Zinsen ausschüttet. Aktuell notiert der Wert über 106 Prozent.

Daniel

Eyemaxx, Euroboden und FCR gefragt

Eine neue, frühzeitig aus der Zeichnung genommene fünfjährige Euroboden-Anleihe (WKN A2YNXQ) mit einem Kupon von 5,5 Prozent komme Daniel zufolge ausgesprochen gut an. „Das Papier ist aus dem Stand 2 Prozent höher in den Handel gestartet.“

Ebenso griffen Anleger unterm Strich zu einer bis 2024 laufenden Anleihe der FCR Immobilien (WKN A2TSB1) mit einer jährlichen Verzinsung von 5,25 Prozent.

Brunner spricht von regem Interesse an einer seit heute handelbaren, fünfjährigen Eyemaxx Real Estate-Anleihe (WKN A2YPEZ). Der Immobilienentwickler bietet jährlich 5,5 Prozent Zinsen.

von: Iris Merker

20. September 2019, © Deutsche Börse AG

