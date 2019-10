Anleihen: Noch Zweifel am Brexit-Deal

Die Politik bestimmt weiter den Anleihemarkt. Ob der neue Deal zwischen Großbritannien und der EU aber wirklich der Durchbruch ist, ist noch offen. Im Handel mit Unternehmensanleihen kam es zu Abstürzen von Wirecard- und Corestate Capital-Bonds.

18. Oktober 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Auch am Anleihemarkt ist der Brexit derzeit das beherrschende Thema. „Die Nachrichten sorgten diese Woche für stark schwankende Kurse bei Bundesanleihen“, berichtet Arthur Brunner von der ICF Bank. Erst habe Erleichterung geherrscht, der Euro-Bund-Future geriet unter Druck. Jetzt sei aber die Unsicherheit zurück, Bundesanleihen sind wieder gefragt.

„Immerhin ist es alles andere als klar, dass das britische Parlament dem Brexit-Kompromiss am Samstag auch zustimmen wird“, meint der Händler. Das sieht Anleiheanalyst Markus Koch von der Commerzbank ähnlich: „Trotz Einigung ist ein ‚weicher‘ Brexit noch lange nicht in trockenen Tüchern.“ Die diesbezügliche Unsicherheit werde also noch etwas anhalten.

Renditen haben Tiefs hinter sich gelassen

Am Freitagmorgen liegt der richtungweisende Euro-Bund-Future bei 171,65 Punkten, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei minus 0,40 Prozent. Im August und September waren es kurzzeitig weniger als minus 0,70 Prozent.

Am kommenden Donnerstag trifft sich die EZB-Spitze, neue Maßnahmen werden nicht erwartet. „Angesichts enttäuschender Konjunkturdaten und fallender Inflationserwartungen dürfte EZB-Präsident Draghi auf seiner letzten Pressekonferenz betonen, dass das im September beschlossene Maßnahmenpaket der richtige Schritt war“, meint Analyst Michael Schubert von der Commerzbank. Die Kritik im Rat werde aber wohl kaum verstummen.

„Alle negativen Meldungen extrem abgestraft“

Für Schlagzeilen sorgte diese Woche einmal mehr Wirecard, die Aktie brach nach neuerlichen Vorwürfen der „Financial Times" ein. Auch die erst im vergangenen Monat emittierte Wirecard-Anleihe mit Laufzeit bis 2024 und Kupon von 0,5 Prozent (WKN A2YNQ5) geriet unter die Räder. „Der Kurs fiel massiv von 98 auf 82 Prozent“, erklärt Rainer Petz von Oddo Seydler. Jetzt sind es wieder 88 Prozent, was eine Rendite von 3,19 Prozent ergibt. Ebenfalls ins Trudeln kam Petz zufolge eine Anleihe des Immobilien-Investmentmanagers Corestate Capital (WKN A19YDA) wegen Gerüchten um Leerverkäufe von Hedgefonds. Der Kurs gab von 100 auf 91 Prozent nach, aktuell sind es wieder 96 Prozent, was eine Rendite von 4,76 Prozent ergibt. „Alle negativen Meldungen werden im Moment extrem abgestraft.“

Petz

„Risiko ist gefragt“

Weiter viel um geht Brunner zufolge in der fünfjährigen, mit jährlich 5,5 Prozent verzinsten Eyemaxx Real Estate-Anleihe (WKN A2YPEZ) und der neuen fünfjährigen Mittelstandsanleihe von Media and Games Invest (WKN A2R4KF) mit Kupon von 7 Prozent. Unverändert gut an komme außerdem die Anleihe der UBM Development (WKN A19W3Z). „Das zeigt: Risiko ist gefragt.“ Gesucht sind außerdem Anleihen von Voestalpine (WKN A2R0KA), die 1,75 Prozent bieten und 2026 fällig sind und solche von VW (WKN A2LQ6C) mit 2,25 Prozent und gleicher Laufzeit, wie Beate Mägerle von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank berichtet.

Eon, Hornbach und SME AG mit Neuemissionen

Neues gibt es unter anderem von Eon: Eine Tranche mit Laufzeit bis 2026 hat einen Kupon von 0,25 Prozent (ISIN XS2069380991), die andere mit Laufzeit bis 2022 einen Nullkupon (ISIN XS2069380488), wie Brunner erklärt. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. „Für Kleinanleger dürfte das wegen des Kupons aber kaum interessant sein, die Anleihe mit Laufzeit bis 2022 wurde sogar mit Minusrendite ausgegeben“, stellt der Händler fest.

Brunner

Von der Heimwerkerkette Hornbach (WKN A255DH) kommt außerdem ein neuer Bond mit Kupon von 3,25 Prozent und Fälligkeit 2026, Handelsstart ist die kommende Woche. „Die wird gern genommen und derzeit zu 101,5 Prozent gehandelt“, stellt Petz fest. Die Anleihe wird allerdings in 100.000 Euro-Stückelung emittiert. Seit gestern ist zudem eine Anleihe der Saxony Minerals & Exploration (WKN A2YN7A), kurz SME AG, in der Zeichnung. Das Unternehmen, das sich auf das Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten und Vermarkten von Rohstoffen insbesondere im Raum Erzgebirge konzentriert, bietet 7,75 Prozent für eine Laufzeit bis zum 1. Mai 2025. Mindestanlagesumme sind 1.000 Euro.

Von: Anna-Maria Borse



