Die Bereitschaft zum Risiko schwindet. Davon profitieren als sicher geltende Bundesanleihen. Die Nachfrage nach US-Treasuries drückt die Rendite für zehnjährige Laufzeiten auf ein neues Rekordtief. Unternehmensanleihen sind vereinzelt gefragt.



6. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Corona und die möglichen Folgen für die Weltwirtschaft halten Investoren nach wie vor in Atem. „Die Finanzmärkte sind im Krisenmodus“, beschreibt Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank. Im Rentenbereich behielten Privatanleger aber im Großen und Ganzen die Nerven. „Der ein oder andere kauft sogar hinzu.“

Die Bewegungen des hiesigen Barometers für die Zinserwartungen spiegelt hingegen die vorherrschende Sorge an den Märkten wider. Der Euro-Bund-Future arbeitete sich in dieser Woche unter deutlichen Schwankungen Richtung 179 Prozent vor. Die aktuelle Rendite zehnjähriger Bundesanleihen beziffert Arthur Brunner von der ICF Bank mit minus 0,74 Prozent. „US-Staatsanleihen rentieren mit 0,75 Prozent so tief wie nie.“

Die anfängliche Hoffnung zum Wochenbeginn sei recht schnell verflogen. Mittlerweile habe sich die Erwartung deutlicher konjunktureller Bremsspuren durch Corona in den Köpfen festgesetzt. „Die überraschend starke Leitzinssenkung der Federal Reserve verpuffte beinahe wirkungslos“, stellt Brunner fest.

Zinssenkungsserie noch nicht abgeschlossen

Die mittel- bis langfristig ausgelegten positiven chinesischen Maßnahmen sowie zinsbedingt veränderte Rahmenbedingungen in vielen anderen Ländern dringen derzeit kaum zum Markt durch, wie Folker Hellmeyer ergänzt. Die bisherige Serie an massiven Leitzinssenkungen unter anderem in den USA, Australien oder Kanada hält der Solvecon-Analyst für noch nicht abgeschlossen. Anleger rechneten jedenfalls nicht nur im Euroraum mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen.

Mittelfristig Aufholeffekte

Hellmeyer hält Zuversicht hinsichtlich Corona übrigens für durchaus zulässig. Zwar sei es auch für ihn ohne Frage zu früh, Entwarnung zu geben. „Die Tendenz bezüglich Neuinfektionen zu Genesungen ist aber seit 14 Tagen positiv.“ Zudem handele es sich nicht um die Pest im Mittelalter sondern um eine schwer infektiöse Grippe.

Katjes und Hornbach überzeugen

Im Handel mit Unternehmensanleihen von Mittelständlern sieht Brunner insgesamt zwar eine klare Verkaufstendenz, es gebe aber Ausnahmen. Gegen den Strom schwimme beispielsweise ein im April 2024 fälliger Katjes-Bond (WKN A2TST9) mit einem Kupon von 4,25 Prozent. Der Wert des Süßwarenherstellers legte im Wochenverlauf auf 103,60 Prozent zu.

Relativ stabil halte sich zudem eine rege gehandelte, bis Oktober 2026 laufende Hornbach Baumarkt-Anleihe (WKN A255DH) mit einem Kupon von 3,25 Prozent. Aktuell ist das Papier 105,5 Prozent zu haben.

Thyssen und Timeless Homes gesucht

Der Verkauf der Aufzugssparte von Thyssen belebte laut Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank die Nachfrage nach einer ThyssenKrupp-Anleihe (WKN A2TEDB). Der im Februar 2024 fällige Bond mit einem Kupon von 2,875 Prozent geht derzeit für 100 Prozent über den Tisch.

Anleger positionierten sich Daniel zufolge auch in einer am 1. Juli diesen Jahres fälligen Timeless Homes-Anleihe (WKN A1R09H) mit einem Kupon von 9 Prozent. Der 20 Millionen Euro schwere Wert kletterte im Wochenverlauf deutlich nach oben und notiert aktuell um 67 Prozent.

FCR Immobilien-Bond in Bewegung

Abgabedruck ohne einen für Daniel erkennbaren Grund registriert der Händler in einer bis 2024 laufenden Anleihe der FCR Immobilien (WKN A2TSB1) mit einer jährlichen Verzinsung von 5,25 Prozent. Der Bond schoss zunächst um rund 6 Prozent in den Keller und erholte sich im Nachgang wieder bis auf 96 Prozent.

von: Iris Merker, 6. März 2020, © Deutsche Börse AG

