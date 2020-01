Anleihen: Die Nervosität steigt

Bundesanleihen profitieren von der möglichen Ansteckungswelle mit dem Coronavirus. Im Handel mit Unternehmensanleihen vertrauen Investoren unter anderem auf Sowitec, Douglas, Paragon und Aegon. Insgesamt bewegen sich die Neuemissionen der Unternehmen auf Rekordniveau.



24. Januar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). So schnell kann es gehen. Nach einem bullishen Jahresauftakt an den Kapitalmärkten stellt derzeit insbesondere die Verbreitung des Coronavirus vieles in den Schatten. Arthur Brunner von der ICF Bank spricht von einem erhöhten Streben nach Sicherheit und macht dies an der Kursentwicklung des Euro-Bund-Future fest. Im Wochenverlauf legte das Zinsbarometer von 171,5 auf nahezu 173 Prozent zu. „Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen gingen auf minus 0,3 Prozent zurück.“

Bislang kursiert das Virus hauptsächlich in China. Sollte es zu vergleichbaren Auswirkungen wie zur SARS-Pandemie kommen, könnte Analysten zufolge auch die Reaktion an den Aktienmärkten ähnlich verlaufen mit entsprechender Flucht in sichere Häfen. Dann liegt das Abwärtspotenzial laut Folker Hellmeyer von Sovecon je nach Markt noch einmal zwischen 5 und 10 Prozent. Allerdings scheine Peking diesmal schneller und offener – auch gegenüber der Weltgesundheitsorganisation - zu reagieren. Bei erfolgreicher Bekämpfung des Virus könne sich das Bild am an den Finanzmärkten schnell wieder wenden.

Gerüchte setzen Ekosem-Anleihe zu

Im Handel mit Unternehmensanleihen registriert Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank starke Schwankungen in einer unbesicherten Ekosem-Agrar-Anleihe (WKN A2YNR0) mit einem Kupon von 7,5 Prozent. „Der Bond fiel zwischenzeitlich von gut 100 auf 83 Prozent, erholte sich kurz darauf aber wieder.“ Aktuell notiert das Papier wieder über 97 Prozent. Einen ähnlichen Verlauf gibt es in einem weiteren Ekosem-Bond (WKN A1R0RZ), wie Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank registriert. „Der Kursverlauf war sehr wild und deutet auf große Nervosität.“

Daniel vermutet einen Zusammenhang mit Berichten in russischen sozialen Medien über ausstehende Gehaltszahlungen und hohen Schulden bei Ekoniva, dem Agrarimperium vom deutschstämmigen Stefan Dürr. Ekosem-Agrar ist die deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Ekoniva Gruppe. Zwar müsse sich jeder eine eigene Meinung bilden. Der Händler empfiehlt Anlegern aber, derartige Nachrichten durchaus kritisch zu hinterfragen.

Petz

Sowitec und Douglas gesucht, Paragon auf Zickzack-Kurs

Brunner meldet insgesamt gute Umsätze im Handel mit Unternehmensanleihen. „Anleger sind aktiv.“ Analog zum Paragon-Aktienkurs habe eine mit jährlich 4,5 Prozent verzinste Anleihe des Unternehmens (WKN A2GSB8) eine starke Bewegung zwischen 75 und 88 Prozent hinter sich. Aktuell kostet der Wert um 76 Prozent.

An einer bis 2022 laufenden Anleihe von Douglas (WKN A161MW) mit einem Kupon von 6,25 Prozent finden Anleger überwiegend Gefallen. „Der Wert wird überwiegend gekauft.“ Das gelte auch für einen im November 2023 fälligen Sowitec-Bond (WKN A2NBZ2) mit einem Kupon von 6,75 Prozent. Nach 105,5 Prozent zum Wochenbeginn geht der Bond gegenwärtig für 106 Prozent über den Tisch.

Portugal-Anleihe geht raus, Aegon kommt rein

Abgabedruck verbucht Daniel in einer im Juli 2026 fälligen Portugal-Anleihe (WKN A18W15) mit einem Kupon von 2,875 Prozent. Zumeist in den Depots lande hingegen eine 450 Millionen Gulden schwere, 1996 emittierte Aegon-Anleihe (WKN 131247), die nominal jährlich 4,260 Prozent abwirft.

Daniel

Neuemissionen so hoch wie nie

Organisationen refinanzieren sich übrigens zunehmend über den Kapitalmarkt. Laut Refinitiv erreichten die weltweiten Emissionen von Schuldverschreibungen mit 7,7 Billionen US-Dollar im vergangenen Jahr den höchsten Wert aller Zeiten. Das entspreche im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 14 Prozent.

Hierzulande wurden 2019 nach Berechnungen von Capamarcon Anleihen im Volumen von 26,1 Milliarden Euro ausgegeben, ein Großteil davon im 2. und 3. Quartal. Viele Unternehmen hätten sich im zweiten Halbjahr rein vorsorglich mit Liquidität eingedeckt, um einem möglichen Konjunktureinbruch gewachsen zu sein. Tilgungen kommen in Deutschland demnach auf etwa 8,2 Milliarden Euro. Das Gesamtvolumen ausstehender Schuldscheine zum Jahresschluss beziffert Capamarcon mit 138,6 Milliarden Euro.

Viele Zentralbanken gleichgeschaltet

An den günstigen geldpolitischen Rahmenbedingungen wird sich aller Voraussicht nach in diesem Jahr nichts ändern. Hinsichtlich der Zinsentwicklung halten zumindest die europäischen Währungshüter zunächst die Füße still. Vor einer möglichen Anpassung der Geldpolitik steht erst einmal die Erarbeitung einer bereits vor der gestrigen Sitzung in Aussicht gestellten neuen Strategie. Diese soll nach dem Willen von EZB-Chefin Christine Lagarde nun Ende des Jahres stehen. Konjunkturell gehe es im Euroraum voran. Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert mit 1,3 Prozent für 2020 ein etwas stärkeres Wachstum als im Vorjahr. Die globale Niedrigzinswelle stabilisiert nach Ansicht von IWF-Chefin Georgiewa auch die Weltwirtschaft. 2019 hätten 49 Zentralbanken insgesamt 71 Mal die Zinsen gesenkt und damit die synchronste Lockerung seit der Finanzkrise 2008 vorgenommen.

Von: Iris Merker



