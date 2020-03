Anleihen: Leichte, aber wacklige Stabilisierung

Der rapide Kursverfall von Unternehmensanleihen ist zwar erst einmal gebremst, der Markt bleibt aber hochvolatil. Staatsanleihen aus Europas Peripherie profitieren von den EZB-Anleihekäufen.



27. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Wie am Aktienmarkt scheint auch der Anleihemarkt Boden gefunden zu haben – vorerst jedenfalls. Rainer Petz von Oddo Seydler spricht von einer „leichten, aber wackligen Stabilisierung“. „Das kann sich aber ganz schnell ändern.“ Dass es derzeit nicht weiter nach unten geht, liegt seiner Ansicht nach auch daran, dass jeder verkauft hat, der verkaufen will.

Das sieht auch Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank so. Er verweist außerdem auf die Anleihekäufe der EZB, die am gestrigen Donnerstag begonnen haben. „Alle Papiere, die die EZB kauft, sind schwer zu bekommen, alles was die EZB nicht kauft, schwer zu verkaufen.“ Die europäischen Notenbanker hatten als Notmaßnahme gegen die Corona-Krise das sogenannte Pandemic Emergency Purchase-Programm angekündigt: den Kauf von Anleihen im Volumen von 750 Milliarden Euro. Die bisherige Regel, dass die EZB maximal ein Drittel aller Staatsanleihen eines Eurolandes kaufen darf, wurde aufgehoben.

„Alles was die EZB nicht kauft, ist schwer zu verkaufen“

Notprogramm der EZB lässt Peripherie-Renditen fallen

Dass die enormen Mengen an neuen Staatsanleihen, die viele Länder – auch Deutschland – zur Finanzierung der Krisenmaßnahmen begeben wollen, am Markt gut ankommen werden, bezweifelt Daniel. „Wer will schon italienische Staatsanleihen kaufen?“, fragt er. Erstmal sorgte das Notprogramm der EZB aber für sinkende Renditen südeuropäischer Anleihen. Bundesanleihen sind zwar noch gefragt, aber nicht mehr so stark wie vor einigen Wochen. Die Rendite zehnjähriger Papiere liegt am Freitagmorgen bei minus 0,44 Prozent, vor einigen Wochen waren es noch minus 0,9 Prozent – ein Rekordtief.

Daniel

Unterdessen geht die Diskussion um die sogenannten Corona-Bonds weiter, also gemeinsame Bonds der Eurozonenländer zur Finanzierung der Corona-Folgekosten. Kanzlerin Angela Merkel erteilte der Forderung allerdings eine klare Absage.

„Spreads von bis zu 5 Prozentpunkten“

Die An- und Verkaufs-Spreads von höherverzinslichen Anleihen haben sich im Zuge der Krise deutlich ausgeweitet. „Wir sehen Spreads von bis zu 5 Prozentpunkten“, berichtet Gregor Daniel. Die fehlende Liquidität am Anleihemarkt wirkt sich im Übrigen auch auf Anleihe-ETFs aus. Auch dort sind die Spreads weit auseinandergegangen. „Die ETFs sind so liquide wie die Papiere, die sie abbilden“, bemerkte ETF-Händler Andreas Bartels diese Woche. „Die Liquidität der ETFs ist aber noch gewährt.“

Kräftiges Kursplus bei vielen Corporates

Hybridanleihen und Unternehmensanleihen besonders betroffener Branchen wie Luftfahrt und Autoindustrie haben sich Petz zufolge gut erholt. So war die Hybridanleihe der Lufthansa mit Kupon von 5,125 Prozent (WKN A161YP) vergangene Woche bei unter 60 Prozent gehandelt worden, jetzt sind es wieder 71 Prozent. Der Coco-Bond der Deutschen Bank (WKN DB7XHP) war auf 50 Prozent gefallen, aktuell sind es wieder 70,50 Prozent, Hybridanleihen von VW (WKN A1ZE21) steigen von 84 auf 98 Prozent.

Petz

Zu den wenigen Bonds, die Anleger derzeit noch kaufen, gehört laut Daniel etwa eine am 25. November fällige ThyssenKrupp-Anleihe mit Kupon von 1,75 Prozent (WKN A14J57). Auch er meldet Käufe von VW-Anleihen (WKN A2LQ6C). „Ich denke, dieser Konzern ist ‚too big to fail‘“, bemerkt der Händler.

Klar erholt hätten sich darüber hinaus Papiere von Semper idem Underberg (WKN A2YPAJ) und Hapag-Lloyd (WKN A2GSC0). Bei der Otto-Anleihe (WKN A2LQ0B) würden die Kurse um 92 Prozent aber zum Ausstieg genutzt. „Einige Bonds, die Richtung 95 Prozent tendieren, auch Ekosem-Agrar (WKN A2YNR0) und DIC Asset (WKN A2NBZG), werden verkauft“, stellt Daniel fest. „Das ist für Anleger offenbar ein verkraftbarer Schaden.“

„Hoffnungen auf eine Rally bei Unternehmensanleihen verfrüht“

Nach Ansicht von Anleiheanalyst Cem Keltek von der Commerzbank sind Hoffnungen auf eine Rally bei Unternehmensanleihen übrigens verfrüht. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie würden die Unternehmen wohl noch einige Zeit belasten. „Die Welle von Rating-Downgrades steht wohl erst an ihrem Anfang, es sollte sogar zu einer beträchtlichen Zahl von Zahlungsausfällen kommen.“ Daher werde die Nachfrage der Investoren vorerst stark auf defensive Namen ausgerichtet bleiben.

von: Anna-Maria Borse, 27. März 2020, © Deutsche Börse AG

