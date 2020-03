Anleihen: Keiner traut sich einzusteigen

Noch dringen die von Regierungen und Notenbanken angekündigten massiven Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft am Markt für Unternehmensanleihen nicht durch. Die Nerven der Anleger liegen weiterhin blank.



20. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Beruhigungspillen nationaler Regierungen sowie der Europäischen Zentralbank zeigen im Handel mit Corporate Bonds laut Händler noch keine Wirkung. „Überall wird weiterhin viel Porzellan zerschlagen, trotz großer Abschläge traut sich keiner einzusteigen“, fasst Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank zusammen.

Am Beispiel einer Lufthansa-Hybridanleihe (WKN A161YP) erkennt man Daniel zufolge, wie blank die Anlegernerven mittlerweile liegen. Zwischenzeitlich verlor der nachrangige Wert bis auf 40 Prozent und erholte sich danach wieder auf über 60 Prozent. Der starke Einbruch stehe vermutlich auch im Zusammenhang mit der Herabstufung des deutschen Vorzeigeunternehmens durch die Ratingagentur Moody’s. Mit Ba1 liege die Note unter dem Investment Grade. Andere Bonds – dazu gehöre ein Thyssen-Wert – schwankten auf Tagesbasis um 10 Prozent.

Daniel

„Vielleicht hält die gegenwärtige Stabilisierung am Aktienmarkt an und der Rentenmarkt zieht in einigen Tagen nach“, hofft Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank. Derzeit zögen sich die Kursverluste jedenfalls durch den gesamten Markt und alle Branchen. „Manche Anleihen notieren nur noch um 50 Prozent.“

Vergleich mit Finanzkrise hinkt

Für die Händler unterscheidet sich die derzeitige Lage deutlich von der im Jahr 2008. „Die Banken kauften zwar damals auch nicht“, meint Petz. Dafür hätten während der Finanzkrise Privatanleger zunehmend in Corporate Bonds investiert. Das sei in der jetzigen Situation nicht der Fall. Aus welchen Gründen auch immer, wollen oder müssen viele Retail-Kunden aussteigen. „Einige brauchen vermutlich einfach das Geld.“

Das sieht Daniel ähnlich. „In unserem Team werden verschiedene Szenarien durchgespielt.“ Dazu gehörten Vergleiche mit dem Crash 1929.

Notenbanken halten dagegen

Auf eine Beruhigung an den Finanzmärkten zielten die angekündigten EZB-Corona-Notmaßnahmen. Im Rahmen dieses so genannten Pandemic Emergency Purchase Programms wollen die Währungshüter bis Jahresende mittels Anleihekäufen im Volumen von 750 Milliarden Euro Liquidität bereitstellen. Zunächst stünden Staatsanleihen – inklusive griechischer Bonds – auf der Einkaufsliste, gefolgt von Bonds der Privatwirtschaft. „Das hat am Markt zu einer leichten Gegenbewegung geführt“, stellt Arthur Brunner von der ICF Bank fest. Das hat am Markt zu einer leichten Gegenbewegung geführt“

EU offen für "Corona-Bonds"

Selbst die gemeinsame Ausgabe von speziellen Anleihen ist nach Ansicht von Ursula von der Leyen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Krise ein probates Mittel. "Wenn sie helfen, wenn sie richtig strukturiert sind, werden sie eingesetzt“, sagte die EU-Kommissionspräsidentin am Vormittag in einem Radiointerview. Den EU-Mitgliedstaaten sage von der Leyen maximale Freiheit zu, um ihren Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen. Dazu gehöre eine Lockerung der Verschuldungsregeln.

US-Langläufer im Gespräch

Ähnliche Maßnahmen will die US-Regierung scheinbar auf den Weg bringen. Donald Trump liebäugelt Medienberichten zufolge mit der Emission von Treasuries mit ultralangen Laufzeiten zur Finanzierung des angedachten 1,3 Billionen US-Dollar schweren Corona-Krisenpakets. Unter anderem spiele der US-Präsident mit dem Gedanken, jedem Steuerzahler einen Check in Höhe von 1.200 US-Dollar auszustellen, plus 500 US-Dollar für jedes Kind. Mit der seit gestern geltenden Ausgangssperre im bevölkerungsreichen Kalifornien habe die Corona-Krise in den USA eine neue Dimension erreicht.

von: Iris Merker, 20. März 2020, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.