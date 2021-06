Anleihen: Inflation bleibt Thema

Sorge um steigenden Preisdruck setzt bonitätsstarken Langläufern zu. Im Handel mit Corporate Bonds stehen Ferratum, hep und UBM im Fokus. Metalcorp-Anleihe in der Zeichnung. Eterna und Hylea hoffen auf Entgegenkommen.



11. Juni 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die gestrige, weitgehend erwartete EZB-Entscheidung, trotz steigendem Preisdruck am erhöhten Tempo der Anleihe-Käufe im Rahmen des Pandemieprogramms PEPP festzuhalten, ruft gemischte Reaktionen hervor. „Bonds mit Erträgen nahe Null oder darunter werden bei uns tendenziell abgegeben“, berichtet Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank.

Selbst wohlklingende Namen wären längst keine Selbstläufer mehr. Für einen neuen, bis 2034 laufenden Nestle-Bond (XS2350746215) mit einem Kupon von 0,625 Prozent interessierten sich Anleger kaum. "Das Papier bietet nicht einmal Inflationsausgleich“, begründet Daniel. Nach wie vor gefragt sei hingegen eine Agri Resources-Anleihe (DE000A287088) mit einem jährlichen Zins von 8 Prozent. Die ansonsten überschaubaren Umsätze führt der Händler unter anderem auf das schöne Wetter, die Rückkehr zu einem halbwegs normalen Leben und der heute startenden Fußball-Europameisterschaft zurück.

Ferratum bietet Tausch, hep und UBM gesucht

„Das Thema steigende Preise bleibt uns erhalten“, ist Arthur Brunner von der ICF Bank überzeugt. „In den USA hat die Inflation im Mai mittlerweile 5 Prozent erreicht.“ Hierzulande mehrten sich die Stimmen, die von dauerhaft höheren Preisen ausgehen. Zurück zum aktuellen Geschehen beabsichtige Ferratum eine Hybridanleihe zu begeben. Zeichnungswilligen Inhabern einer im Mai 2022 (SE0011167972) und im April 2023 (SE0012453835) fälligen Anleihe biete das Unternehmen den Tausch zu Preisen von 101,5 und 102 Prozent an.

Brunner

Auf überwiegendes Kaufinteresse stoße eine 25 Millionen Euro schwere Anleihe der hep global (DE000A3H3JV5) mit einem Kupon von 6,5 Prozent sowie ein Papier von UBM Development, das jährlich 5,5 Prozent Zinsen bringt.

Eterna und Hylea schrecken ab

Für Verunsicherung sorgt Eterna. Die Geschäfte des Hemdenherstellers laufen nicht gut, im Vergleich zum Vorjahr brach der Umsatz im ersten Quartal um rund 40 Prozent ein. Eterna wird Brunner zufolge daher die Inhaber einer bis 2024 laufenden Anleihe (DE000A2E4XE4) um Stundung der Zinsen bis zur Fälligkeit bitten. Diesem Vorhaben müssten die Gläubiger noch zustimmen. Derweil trennten sich Anleger von der Anleihe, die auf Wochensicht von 78 auf 62 Punkte verlor.

Einen finanziellen Engpass möchte auch die Hylea Group mithilfe der Besitzer einer in 2022 fälligen Anleihe (DE000A19S801) überwinden, wie Rainer Petz von der Oddo BHF berichtet. Im Rahmen einer Versammlung werde der Verarbeiter und Exporteur von Paranüssen seine Gläubiger um Verlängerung der Laufzeit bis 2029 bitten. Gleichzeitig soll Petz zufolge der Kupon von 7,25 auf 4,25 Prozent verringert werden. Anleger verabschiedeten sich in größerem Stil von dem Bond, der Kurs verlor seit Monatsbeginn von 80 auf 38 Prozent.

Metalcorp begibt neue Anleihe

Seit Mittwoch bis voraussichtlich 23. Juni befindet sich eine neue, fünfjährige besicherte Anleihe von Metalcorp (DE000A3KRAP3) an der Börse Frankfurt in der Zeichnung. Das niederländische Unternehmen, das sich mit dem Abbau, der Beschaffung, Logistik und dem Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen beschäftigt, plant die Aufnahme von bis zu 250 Millionen Euro. Damit sollen laut Metalcorp unter anderem zwei in 2022 fällige Anleihen refinanziert werden. Anleger erhalten für ihr Engagement einen Kupon zwischen 6,25 und 6,75 Prozent. Besitzer einer im kommenden Jahr fälligen, mit 7,0 Prozent verzinsten Anleihe (DE000A19MDV0) können ihre Papiere noch bis 18. Juni gegen die neuen Bonds eintauschen. Dafür erhalten sie neben den Stückzinsen einen Barbetrag von 13,14 Euro je Anleihe.

Vonovia wappnet sich für Megafusion

Mit der Emission fünf unbesicherter Anleihen mit Laufzeiten zwischen 3,25 und 20 Jahren und Kupons von 0 bis 1,5 Prozent sammelte Vonovia erfolgreich vier Milliarden Euro am Kapitalmarkt ein. „Der Immobilienriese bereitet damit den Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen vor“, meint Brunner.

von: Iris Merker

11. Juni 2021, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.