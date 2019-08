Anleihen: Immer mehr Negativzinsen

Die zeitweise inverse Zinskurve in den USA schürt Rezessionsängste, die Flucht in Sicherheit setzt sich fort. Dazu kommen noch schlechte Nachrichten aus Argentinien.



16. August 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Großes Thema an den Märkten diese Woche: die inverse Zinskurve in den USA. Dort und auch in Großbritannien sind die kurzfristigen Kapitalmarktzinsen zeitweise über die langfristigen gestiegen. Das kehrt die normalen Verhältnisse um: dass ein Geldgeber um so höhere Zinsen bekommt, je länger er sein Geld verleiht.

In der Vergangenheit war eine inverse Zinskurve ein sicherer Vorbote für eine Rezession. Ganz eindeutig ist der Zusammenhang aber nicht: Patrick Franke von der Helaba nennt in einer Studie die Jahre 1966 und 1998, in denen auf eine inverse Zinskurve keine US-Rezession folgte.

„Selbst spanische Anleihen mit kaum mehr als 0 Prozent“

Groß sind die Konjunktursorgen aber in jedem Fall, so groß, dass sichere Anleihen extrem gesucht sind und deren Renditen auf immer neue Tiefs, zum Teil Allzeittiefs, fallen: Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag gestern nur noch bei minus 0,71 Prozent – so tief wie noch nie. „Selbst für spanische und portugiesische Anleihen mit Laufzeit von zehn Jahren sind es nicht mehr viel mehr als 0 Prozent“, bemerkt Brunner.

Rehn stellt lockere Geldpolitik in Aussicht

„Der weltweite Bestand an Anleihen mit negativen Renditen ist auf ein neues Rekordhoch von 16 Billionen US-Dollar gestiegen“, erklärt Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank.Die Rendite von dreißigjährigen US-Staatsanleihen sank ebenfalls auf ein Allzeittief. Zehnjährige Treasuries warfen zwischenzeitlich erstmals seit 2016 wieder weniger als 1,5 Prozent ab.

Zusätzliche Dynamik ergab sich in Europa durch ein Wall Street Journal-Interview mit EZB-Ratsmitglied Olli Rehn: Der finnische Notenbankpräsident erklärte, dass die EZB auf ihrem nächsten Treffen im September ein umfangreiches geldpolitisches Maßnahmenpaket auf den Weg bringen sollte. Es sei besser, die Markterwartungen zu übertreffen als sie zu verfehlen. Rehn machte auch deutlich, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm wieder starten könnte.

Brunner

Argentiniens Märkte brechen ein

Daneben macht Argentinien von sich Reden: Nach der Vorwahl zur Präsidentenwahl, aus der am Sonntag ganz unerwartet Alberto Fernandez, der Rivale von Präsident Mauricio Macri, mit einem Vorsprung von 15 Prozent als Sieger hervorging, brachen die Märkte ein. Fernandez gehörte der Regierung Christina de Kirchner an. Während ihrer Regierungszeit stiegen die Schulden deutlich, 2014 wurde Argentinien sogar als „teilweise zahlungsunfähig" eingestuft.

Wie Daniel meldet, verlor die bis 2033 laufende Argentinien-Anleihe mit Kupon von 7,82 Prozent (WKN A0VTZV) von 80 auf 53 Prozent, die bis 2038 laufende mit 3,38 Prozent (WKN A0VTZ1) von 55 auf 42 Prozent. Beides sind Euro-Anleihen. Auch Rainer Petz von Oddo Seydler berichtet von heftigen Kursverlusten von Argentinien-Anleihen, etwa der mit hundertjähriger Laufzeit (WKN A190E8).

Schlechte Nachrichten von GE, SGL und Paragon

Mit dem deutlichen Kursanstieg von Staatsanleihen zogen Unternehmensanleihen nicht mit. „Die Spreads weiteten sich aus“, berichtet Brunner. Deutlich nach unten ging es für General Electric-Anleihen (WKN A19HNK). „Der Konzern wird eines Milliardenbetrugs beschuldigt“, erläutert der Händler. Die Vorwürfe kommen von Harry Markopolos, der schon früh vor dem Betrüger Bernard Madoffs gewarnt hatte. Metro-Anleihen (WKN A14J83) sind hingegen wieder gefragt. „Hintergrund ist, dass die Übernahme durch den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky gescheitert ist.“

Abgegeben wurden ThyssenKrupp-Anleihen (WKN A2TEDB) nach einer Zurückstufung durch Moody`s, wie Daniel meldet, in Mitleidenschaft geriet auch der österreichische Stahlkonzern Voestalpine (WKN A2R0KA). Empfindliche Verluste erlitten laut Petz auch SGL Carbon-Anleihen nach einer Gewinnwarnung (WKN A2TR7M) sowie Papiere des Autozulieferers Paragon (WKN A2GSB8), die innerhalb kurzer Zeit von 86 auf 68 Prozent fielen. Paragon hatte die Umsatzprognose für 2019 deutlich nach unten gesetzt und einen operativen Verlust angekündigt.

von: Anna-Maria Borse

© 16. August 2019, Deutsche Börse AG

