Anleihen: Höhere Inflation, höhere Renditen

Die Renditen steigen weiter – in Europa und in den USA. Kräftig Federn lassen musste diese Woche die Anleihe von Adler Real Estate. Was China angeht, ist nicht mehr nur der Immobilienkonzern Evergrande unter Druck.



8. Oktober 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Aufwärtstrend bei den Zinsen setzt sich fort. „Die hohen Energiepreise haben zuletzt die Inflationserwartungen und damit auch die Renditen steigen lassen“, kommentiert Anleihenanalyst Hauke Siemßen von der Commerzbank. „Am Markt setzt sich zunehmend die Einschätzung durch, dass dauerhaft mit einer höheren Inflation zu rechnen ist.“

Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen liegen am Freitagmorgen bei minus 0,15 Prozent nach minus 0,22 Prozent vor einer Woche und minus 0,50 Prozent im August. Zehnjährige US-Treasuries rentieren jetzt mit 1,60 Prozent, Anfang August waren es nur 1,14 Prozent.

Adler: Erst Absturz, jetzt kleine Erholung

Großes Thema im Handel mit Unternehmensanleihen ist Adler Real Estate. Der deutsche Immobilienkonzern ist unter Beschuss des britischen Short-Sellers Fraser Perring geraten. Offenbar plant nun aber Vonovia den Einstieg: Der Immobilienkonzern soll eine Kaufoption auf 13,3 Prozent der Adler-Anteile erworben haben, wie heute morgen bekannt wurde.

„Erst haben die Adler-Anleihen rund 15 Prozent verloren, heute ging es wieder nach oben“, berichtet Tim Oechsner von der Steubing AG. Betroffen ist die 2026 fällige Anleihe mit Kupon von 3 Prozent (XS1713464524) sowie die bis 2023 laufende mit Kupon von 1,875 Prozent (XS1713464441). Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank meldet ebenfalls viel Volatilität in Adler-Anleihen (XS2283225477). Stark unter Abgabedruck gerieten laut Arthur Brunner von der ICF Bank auch Papiere des Adler-Großaktionärs Aggregate Holdings (DE000A3KPTS1). „Heute ist aber ebenfalls Entspannung angesagt.“

Oechsner

Evergrande-Krise schlägt Wellen

Keine Ruhe eingekehrt ist im Fall Evergrande. „Andere chinesische Immobilienkonzerne werden in Sippenhaft genommen“, kommentiert Daniel. Ein Beispiel ist Oechsner zufolge der Bond der Fantasia Holdings Group mit Kupon von 10,875 Prozent und Laufzeit bis 2024 (XS2306557401). „Der Kurs liegt nur noch bei 19,5 Prozent.“

Unbeeindruckt davon zeigen sich laut Daniel Papiere von FCR Immobilien aus Deutschland (DE000A2TSB16): Dort kam es nach aktuellen Zahlen zu kleinen Umsätzen auf beiden Seiten. Brunner berichtet von anhaltend hohen Umsätzen in Bonds des Büroimmobilieninvestor Preos Global Office Real Estate & Technology (DE000A254NA6) und des Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien Publity (DE000A254RV3). Aufgestockt um 4,8 Millionen Euro wurde die Anleihe von The Grounds Real Estate Development (DE000A3H3FH2). „Die Nachfrage war gut.“

Kaufinteresse für Smurfit, Goldman Sachs und LR Global

Käufe sieht Brunner bei Papieren des Verpackungskonzerns Smurfit Kappa (XS2388182573), der US-Bank Goldman Sachs (XS2107332640) und des Direktvertrieb-Unternehmens LR Global (NO0010894850). Leichte Verluste registriert der Händler in Grenke-Papieren nach einer gekappten Prognose (XS1910851242, XS2155486942).

Beliebte Neuemissionen: Thermo Fisher und VAE

Sehr gut an kommen Neuemissionen des US-Laborausrüsters Thermo Fisher Scientific, vor allem die bis 2051 laufende mit Kupon von 2 Prozent (<XS2366415540>), wie Oechsner außerdem berichtet. Daneben emittierten die Vereinigten Arabischen Emirate eine bis 2061 laufende Anleihe mit Kupon von 3,25 Prozent (<XS2397055703>). „Das war die erste US-Dollar-Anleihe des Staatenbunds. Die Nachfrage war riesig“, erklärt Oechsner. „Nach Emission ist der Kurs aber gefallen.“

Noch bis zum 13. Oktober über die Börse gezeichnet werden kann die Anleihe der JES.GREEN Invest GmbH mit Kupon von 5 Prozent bis Oktober 2026 (DE000A3E5YQ2). Das Unternehmen finanziert Aufdachphotovoltaikanlagen, die an die jeweiligen Immobilienbesitzer verpachtet werden.

von Anna-Maria Borse 8. Oktober 2021 © Deutsche Börse

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.