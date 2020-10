Anleihen: Grenke zwischenzeitlich erholt

Grenke verbreitet Zuversicht und gewinnt Vertrauen hinzu. Übernahmeangebot für ThyssenKrupp-Stahlsparte überzeugt nur vorübergehend. Noratis plant Aufnahme bis zu 50 Millionen Euro.



23. Oktober 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Für die Europäische Union ist die Auflage ihrer ersten Anleihen im Rahmen von SURE ein voller Erfolg. Die als Social Bonds konzipierten Papiere mit Laufzeiten von zehn und 15 Jahren im Volumen von zusammen 17 Milliarden Euro waren mit Bestellungen von 233 Milliarden Euro rekordverdächtig überzeichnet. Die SURE-Mittel – das Kürzel steht für Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - können Mitgliedsstaaten in Krisenzeiten wie Corona zur Aufstockung ihrer Arbeitslosenversicherungen oder zur Zahlung von Kurzarbeitsgeldern nutzen.

Gegenpol zu Bundesanleihen

Der Zins von 0,13 Prozent für das 20-jährige und minus 0,24 für das zehnjährige Papier scheint institutionelle Anleger nicht zu verschrecken. Immerhin liegt die Rendite über der von Bundesanleihen gleicher Laufzeit. Anders als bislang wird die Staatengemeinschaft künftig in größerem Stil am Emissionsmarkt gehandelt. Mit den geplanten SURE-Bonds in Höhe von 88 Milliarden Euro und dem größeren Wiederaufbaufonds befinden sich für die kommenden Jahre EU-Bonds im Volumen von über 800 Milliarden Euro in der Pipeline. Ratingagenturen bewerten EU-Anleihen zudem mit Bestnoten. Das sind für so manchen Analysten gute Voraussetzungen, um eine Angebotsverschiebung sicherer Euro-Anleihen auszulösen.

Noch ist es für die Helaba verfrüht, Bundesanleihen die Benchmark-Rolle im Euroraum abzusprechen. EU-Bonds etablierten sich aber auch auf internationaler Ebene mit rasender Geschwindigkeit.

Grenke mit Erholungstendenzen

Im Handel mit Unternehmensanleihen sieht Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank Erholungstendenzen in Grenke-Bonds (WKNs A2R98B, A189PU). Bei der Börse Frankfurt zählt ein in 2022 fälliges Grenke-Papier (WKN A19NS2) mit einem Kupon von 0,875 Prozent zu den meist gehandelten Werten. Die überwiegenden Käufe stehen Daniel zufolge im Licht einer Mitteilung des Leasing-Spezialisten. Hinsichtlich der im Raum stehenden Betrugsvorwürfe durch die Investorengruppe Viceroy hat Warth & Klein Grant Thornton demnach bei den bislang geprüften Übernahmen der Franchise-Partner durch Grenke keine Auffälligkeiten gefunden. Offizielle Ergebnisse stünden allerdings noch aus.

Daniel

Übernahmeangebot überzeugt nur kurz

Ein Angebot von Liberty Steel zur Übernahme der Stahlsparte von ThyssenKrupp war für die Aktie des Essener Konzern wohl lediglich ein Strohfeuer, wie Daniel feststellt. Eine Thyssen-Anleihe (WKN A2TEDB) mit Fälligkeit im Februar 2024 und einem Kupon von 2,875 Prozent verlor auf Wochensicht von 96 auf rund 95 Prozent. Neben Liberty Steel gelten die indische Tata Steel und das chinesische Unternehmen Baosteel als mögliche Käufer. SSAB aus Schweden ist eigenen Angaben zufolge nicht interessiert.

Noratis begibt neue Anleihe

Ab Montag bis voraussichtlich 9. November 2020 können Anleger eine neue fünfjährige Noratis-Anleihe (WKN A2E4MK) mit einem jährlichen Zinssatz von 5,5 Prozent zeichnen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11. November geplant. Mit den Erlösen – insgesamt sollen bis zu 50 Millionen Euro aufgenommen werden – wolle der Immobilien-Spezialist zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum in Deutschland entwickeln. Aktuell verfüge Noratis über mehr als 3.400 Wohnungen in der Bundesrepublik.

Voestalpine eher nicht

Von einer voestalpine-Anleihe (WKN A2R0KA) mit einem Kupon von 1,75 Prozent trennten sich Anleger Daniel zufolge. Die eher kleineren Abgaben führt der Händler auf Meldungen über zusätzliche Abschreibungen für das laufende Geschäftsjahr in Höhe von 200 Millionen Euro zurück. Der Stahl- und Technologiekonzern macht hauptsächlich die Corona-Pandemie und damit verbundene veränderte Rahmenbedingungen dafür verantwortlich.

von: Iris Merker

23. Oktober 2020, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Grenke



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.