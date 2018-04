Anleihen: Gegenbewegung nach Zinsanstieg

27. April 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Trend hin zu steigenden Zinsen hat sich etwas abgeschwächt: Noch zur Wochenmitte war die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen über die viel beachtete Marke von 3 Prozent geklettert - das war der höchste Stand seit Januar 2014. "Ein Auslöser war der steigende Ölpreis", bemerkt Arthur Brunner von der ICF Bank.Mittlerweile ist es aber zu einer leichten Gegenbewegung gekommen: Die Rendite für die US-Treasuries liegt aktuell wieder bei 2,97 Prozent. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren am Freitagmorgen mit 0,57 Prozent, im Hoch waren es 0,64 Prozent. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future notiert am Freitagmorgen bei 158,60 nach zwischenzeitlich unter 157,50 Prozent.

EZB hält weiter still

Was den weiteren Kurs der EZB angeht, kam von der gestrigen Sitzung - wie erwartet - nichts Neues. "Es gibt keinerlei Hinweise, dass die EZB früher als erwartet auf die Bremse treten wird", stellt Brunner fest. Die Notenbanker bestätigten die aktuellen Leitzinsen und die monatlichen Anleihekäufe. Außerdem gehen sie weiter davon aus, dass die Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont der Anleihekäufe hinaus auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden.

Fed vor schwieriger Mission

Am kommenden Mittwoch steht ein Treffen der US-Notenbank an. "Die Fed kommt ihren Zielen immer näher", bemerkt Bernd Weidensteiner von der Commerzbank und verweist auf die Quasi-Vollbeschäftigung und die gestiegene Inflation in den USA. Nach Ansicht des Analysten ist es nun die Aufgabe der Geldpolitik, das Erreichte zu sichern - durch moderate Zinsanhebungen. "Auf der Sitzung nächste Woche wird sie aber stillhalten und erst im Juni den nächsten Zinsschritt tun. Ein höheres Tempo ist zurzeit nicht erforderlich", meint Weidensteiner.

Nach Ansicht von Cyrus de la Rubia von der HSH Nordbank steht Fed-Präsident Jerome Powell vor einer schwierigen Aufgabe. "Kommuniziert er eine besonders vorsichtige Gangart bei den Leitzinsen, dürften auch die zehnjährigen Renditen kaum weiter steigen. Eine Inversion der Zinsstruktur wäre dann wieder wahrscheinlicher." Werde hingegen angekündigt, dass man kompromisslos auf einen Inflationsanstieg mit Leitzinsanhebungen reagieren wolle, könne es zu Panikreaktionen in Form eines Ausverkaufs von US-Staatsanleihen kommen. "Ein Renditesprung wäre die Folge, der seinerseits Turbulenzen an den Finanzmärkten und möglicherweise eine Rezession auslösen würde." De la Rubia weist darauf hin, dass jede Rezession seit den 1970er Jahren durch eine Inversion der Zinsstruktur angekündigt wurde. Bei einem solchen Szenario liegen die langfristigen Zinsen unter den kurzfristigen.

De la Rubia Neue Sixt-Anleihe überzeugt

Im Bereich der Unternehmensanleihen sehr gesucht ist laut Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank eine nachrangige Banco Santander-Anleihe mit Kupon von 5,75 Prozent (WKN A0DDXX). Eine ältere Sixt Leasing-Anleihe mit 1,125 Prozent und Laufzeit bis 2021 (WKN A2DADR) werde hingegen abgegeben. "Die wird wohl getauscht in die neue Anleihe des Unternehmens", vermutet der Händler.



Von Sixt Leasing gibt es nämlich eine Neuemission mit Laufzeit bis zum Mai 2022 und Kupon von 1,5 Prozent (WKN A2LQKV). Die ist bei Privatanlegern den Händlern zufolge sehr gesucht. Ebenfalls stark nachgefragt von Kleinanlegern ist laut Rainer Petz von Oddo Seydler die in der vergangenen Woche begebene Anleihe von Heidelberg Cement (WKN A19ZL2) mit Kupon von 1,75 Prozent und Laufzeit bis April 2028.

Daniel

Anhaltender Trend zu US-Dollar-Bonds

Wegen der Renditedifferenz beliebt bleiben auf US-Dollar lautende Anleihen, wie Petz feststellt. "Das gilt besonders, wenn der Name bekannt ist." Gute Umsätze sieht er zum Beispiel in einer schon älteren Anleihe des norwegischen Ölkonzerns Statoil in US-Dollar (WKN A1ZR6L). Diese bietet einen Kupon von 3,25 Prozent und ist 2024 fällig. Ebenfalls gut an kämen relativ neue Bonds des US-Kosmetikkonzerns Coty (WKN A19YVF) mit Kupon von 6,5 Prozent und Laufzeit bis 2026. Beide Papiere sind in kleinanlagerfreundlicher Stücklung von 2.000 US-Dollar zu haben. "Das Pendant von Coty in Euro (WKN A19YUL) bietet nur 4 Prozent bis 2023 und hat eine Mindeststückelung von 100.000 Euro." Allerdings scheue so mancher auch das Wechselkursrisiko. Ein schwacher US-Dollar kann den Vorteil der höheren Zinsen schnell zunichte machen. Derzeit zeigt sich der US-Dollar wieder stärker: Der Wechselkurs liegt am Freitagmittag bei 1,21 US-Dollar für einen Euro, viele Monate waren es um 1,23 US-Dollar.Von: Anna-Maria Borse 27. April 2018,© Deutsche Börse AGDisclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.