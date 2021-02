Anleihen: China- und Schwellenländer-Staatsanleihen weiter im Fokus

Die Nachfrage nach Renten-ETFs blieb mit 1,7 Mrd. Euro deutlich hinter der von Aktien-ETFs zurück.

Auffällig ist, dass europäische Anleger ETFs auf Staatsanleihen präferierten (1,2 Mrd. Euro). Der Großteil der Zuflüsse entfiel auf China- (927 Mio. Euro) und Schwellenländer-Bond-ETFs (833 Mio. Euro). Hingegen zogen Anleger Mittel aus Staatsanleihen von Industrieländern ab. Aus dem mittleren Laufzeitsegment von US- Govies (-635 Mio. Euro) und Eurozonen-Govies (-296 Mio. Euro) wurden am meisten Mittel abgegeben. Die steigende Nachfrage nach risikoreicheren Staatsanleihen zeigte sich bereits Ende 2020 und spiegelt die positiven Erwartungen der Anleger für die asiatischen Volkswirtschaften wider.

Im Januar flossen Unternehmensanleihe-ETFs 140 Mio. Euro an Neugeldern zu. Dabei war eine Rotation von weniger risikoreichen Segmenten der Eurozone (-506 Mio. Euro) und der USA (-268 Mio. Euro) zu hochverzinslichen US- und Schwellenländer-Corporate-ETFs (+477 Mio. Euro und +268 Mio. Euro) zu beobachten.Armundi ETF Flow Report Jan 2021

