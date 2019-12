Anleihen: Aufräumarbeiten

Zum Jahresende beschäftigen sich Anleger verstärkt mit ihren Corporate Bond-Positionen. Die Zustimmung der EU-Kommission zum Rettungspaket der NordLB treibt die Nachfrage nach Anleihen der Bank.

6. Dezember 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Für Besitzer von NordLB-Anleihen ist die Zustimmung der EU-Kommission zum geplanten Rettungspaket der Bank ein willkommenes Nikolaus-Geschenk. Nun können die Hilfen von 1,5 Milliarden Euro und Garantien in Höhe von 800 Millionen Euro vom Land Niedersachsen plus die 200 Millionen und 1,1 Milliarden Euro vom Land Sachsen-Anhalt sowie der Sparkassen-Finanzgruppe fließen.

„Auf die Nachricht reagierten Anleger mit Käufen einer unbegrenzt laufenden, nachrangigen Fuerstenberg Capital II-Anleihe (WKN A0EUBN)“, meldet Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank und erinnert daran, dass der Bond aufgrund fehlender Gewinne derzeit keine Stückzinsen zahle. Die Anleihe gewann in dieser Woche von unter 80 auf 84 Prozent hinzu.

Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank verbucht starke Käufe in einer 300 Millionen Euro schweren Fuerstenberg Capital Erste-Anleihe (WKN A0EKD5) mit einem Kupon von 1,287 Prozent. Das Papier mit unbestimmter Laufzeit legte um 7,7 Prozent auf 77 Prozent zu. Satte 17 Prozent im Plus steht eine laut Daniel ebenfalls gesuchte NordLB-Anleihe (WKN BRL00A) mit einem jährlichen Kupon von 8,500 Prozent.

Raus aus WestLB-Papieren

Nach einer Mitteilung von Portigon, für 2019 vermutlich einen Verlust in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro hinnehmen zu müssen, trennten sich Investoren laut Daniel in größerem Stil von einer Hybrid Capital Funding I-Anleihe (WKN A0D1KQ) mit einem Kupon von 8,0 Prozent. Der Wert der Anleihe halbierte sich seitdem von 15 auf unter 7 Prozent. Unter anderem belasten laut Rechtsnachfolgerin der WestLB höhere Rückstellungen für Cum-Ex-Geschäfte das Ergebnis.

Spekulieren in Buenos Aires-Bonds

Gründe für das rege Kaufinteresse an einer im Januar 2021 fälligen Anleihe der Provinz Buenos Aires (WKN A1GLW5) mit einer Stückelung von 100.000 US-Dollar und einem Kupon von 10,875 Prozent erkennt Daniel nicht. Möglicherweise steht die Nachfrage im Zusammenhang mit einem Bericht in der Zeitschrift WirtschaftsWoche, der unter anderem auf Risiken hochspekulativer argentinischer Bonds eingeht. Demnach setzen Profianleger schon mal auf renditeträchtige Aires Bonds, wenn diese laut Bedingungen bereits im kommenden Jahr teilweise fällig werden. So lange könne die erwartete Staatspleite Argentiniens womöglich noch aufgeschoben werden.

Fresenius beliebt

Weniger spekulativ sind Käufer einer neuen zehnjährigen Fresenius Medical Care-Anleihe (WKN A255DW) mit einem Kupon von 1,25 Prozent unterwegs. „Das seit Ende November handelbare Papier im Volumen von 500 Millionen Euro kommt bei Anlegern gut an“, registriert Petz.

Bei Voestalpine scheiden sich die Geister

Ebenfalls 500 Millionen Euro schwer ist eine laut Daniel gefragte voestalpine-Anleihe (WKN A2R0KA) mit einem Kupon von 1,75 Prozent. „Käufe und Verkäufe halten sich in etwa die Waage.“ Aktionäre hatten mit Voestalpine in der jüngsten Vergangenheit allerdings kein Glück. Die Aktie des österreichischen Energie- und Rohstoffunternehmens büßte in den vergangenen zwölf Monaten gut 47 Prozent an Wert ein.

Abkehr von Symrise, Otto und UBM

Zumeist abgegeben werden Daniel zufolge eine siebenjährige (WKN A2TR80) und eine mit jährlich 4,0 Prozent verzinste, nachrangige Anleihe (WKN A2LQ0B) von Otto. Letztere hat sich seit Auflage in 2018 ganz gut entwickelt. Aktuell ist der Wert für gut 105 Prozent zu haben. Anleger verabschieden sich unterm Strich zudem von einem in 2023 fälligen UBM Development-Bond (WKN A2RS14) mit einem Kupon von 3,125 Prozent, wie Daniel feststellt. Der Wert notiert derzeit oberhalb von 106 Prozent. Eine gern gehandelte Symrise-Anleihe (WKN SYM772) im Volumen von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im November 2025 und einer jährlichen Verzinsung von 1,25 Prozent würde ebenfalls unterm Strich abgegeben.

Eine schöne Bescherung

Für einige gemeinnützige Organisationen bringen heute über den Handelsplatz Frankfurt ausgeführte Orders übrigens eine vorzeitige Bescherung. Zusammen mit den auf dem Parkett tätigen Spezialisten spendet die Deutsche Börse die Entgelte an die Einrichtungen Verein für krebskranke und chronisch kranke Kinder Darmstadt/Rhein-Main-Neckar, FeM Mädchenhaus Frankfurt, Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige und den Verein Projektgruppe Bahnhofsviertel. Im vergangenen Jahr sind durch die Trading Charity-Aktion gut 100.000 Euro zusammengekommen.

Von: Iris Merker



