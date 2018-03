Anleihen: Anzahl der US-Zinsschritte offen

15. März 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die mögliche Ausbreitung von Handelsbeschränkungen, ein unberechenbarer US-Präsident und unterschiedliche Zinsszenarien sind die derzeitigen Zutaten einer Gemengelage, die Anleger aufhorchen lässt. Hinzu kommen die Spannungen zwischen Großbritannien und Russland sowie das sich weiterdrehende Personalkarussell im Weißen Haus."An den internationalen Finanzmärkten stehen die Risikoampeln auf Gelb", meinen die Analysten der Helaba. Davon profitieren als sicher geltende Bundesanleihen. Der Euro-Bund-Future legte in dieser Woche den Vorwärtsgang ein und gewann von 157 auf 158,12 Prozent hinzu. Damit einher geht ein Renditerückgang auf 0,575 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen, was laut Helaba dem Niveau von Ende Januar entspricht.Die Lage ist unübersichtlich

"Kein Zweifel, die drohende Eskalation eines Handelskriegs mit Zöllen und weiteren protektionistischen Maßnahmen zwischen den USA und anderen Handelsblöcken hat das Potenzial, eine Dekade der weltwirtschaftlichen Erholung zu gefährden", schätzt Klaus Stopp von der Baader Bank. China hat den USA bereits durch die staatliche Zeitung Global Times die möglichen Konsequenzen ihres Handelns aufgezeigt und mit Verkäufen von US-Staatsanleihen sowie Zöllen auf Maschinen, Flugzeugen und Agrarprodukten gedroht.



Hierzulande hoffe die EU immer noch, die Schutzzölle auf Stahl und Aluminium vermeiden zu können. "Andererseits ist sie aber auch gezwungen zu reagieren, um nicht unglaubwürdig zu werden und gar nicht noch weitere Länder zu protektionistischen Maßnahmen zu animieren."

Stopp

Zinsen könnten langsamer steigen

Für die Geldpolitik in den Vereinigten Staaten habe sich mit den jüngsten Entwicklungen ein großes Fragezeichen aufgebaut. Noch erwarteten Marktteilnehmer zwar weiterhin drei bis vier Zinsschritte in diesem Jahr. Ein transatlantischer Handelskrieg könne aber durchaus die eigene Wirtschaft abwürgen und die Wirkung von Trumps Steuerreform eindämmen. In dem Fall werde die Federal Reserve ihre bisherige Strategie anpassen müssen. "Zumindest eine Verlangsamung des angedeuteten Zinserhöhungskurses kann nicht mehr ausgeschlossen werden."

Europa lässt sich Zeit

In Europa bleibt die Zentralbank bei ihrer bisherigen Aussage, erste Zinserhöhungen erst weit nach Ende der bis mindestens Ende September andauernden Anleihen-Käufe vorzunehmen. Ihr Chefökonom Peter Praet stellt im Rahmen eines Reuters-Interviews aber fest, dass die Europäische Zentralbank ihre Kommunikation hinsichtlich der zu erwartenden Zinsschritte künftig präzisieren solle. Auch müssten die Währungshüter den Finanzmärkten in absehbarer Zeit Anhaltspunkte über das geldpolitische Geschehen nach September geben.Anleger schichten um

Aus dem Handel mit Unternehmensanleihen meldet Gregor Daniel die tendenzielle Abkehr von einer bis September 2022 laufenden Merck-Anleihe (WKN A161Y7) mit einem Kupon von 1,375 Prozent und einer aktuellen Rendite von 0,3 Prozent. Unterm Strich gekauft würde hingegen ein im September 2024 fälliger Covestro-Wert (WKN A169MH) mit einer jährlichen Verzinsung von 1,75 Prozent. Ebenso interessierten sich Anleger für eine in 2025 fällige Anleihe von Anheuser-Busch (WKN A18ZDQ) mit einem Kupon von 1,5 Prozent. "Das sieht nach einem Tausch aus", schätzt der Händler der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Die Covestro-Anleihe bringe derzeit eine Rendite von 0,75, die des weltgrößten Brauereikonzerns etwa 0,95 Prozent.

Daniel

Outokumpu Oyj gesucht

Verhaltene Nachfrage macht Daniel für einen bis Juni 2021 laufenden Bond der Outokumpu Oyj (WKN A1823X) aus, der 7,25 Prozent Zinsen pro Jahr bringe. Bis zu 10 Prozent des ausstehenden Anleihe-Kapitals kann das finnische Werkstoffunternehmen im Rahmen einer Teilkündigung zu 103 Prozent zurückzahlen. Danach ist eine jährliche Ablösung zum jeweiligen Kurs möglich.

Für die Türkei wird es teurer

Auf das jüngste Allzeittief der türkischen Lira zum Euro verbucht Daniel bislang kaum Reaktionen. Auch die erneute Herabstufung der Kreditwürdigkeit der Türkei durch Moody's auf "Ba2" finde bislang am Markt wenig Beachtung. Themen wie der drohende Handelskrieg dominierten derzeit die Schlagzeilen.Eine geplante eigene Ratingagentur, die laut türkischer Regierung nach internationalen Standards unabhängig und objektiv arbeiten soll, wird Stopp zufolge die Refinanzierung an den internationalen Finanzmärkten nicht vergünstigen. Einer solchen Organisation im eigenen Land fehle jede Glaubwürdigkeit. Der Türkei gehe es wirtschaftlich zwar gut, das Land kämpfe aber gegen hohe Inflation und Arbeitslosigkeit sowie ein großes Handelsbilanzdefizit.Von: Iris Merker15. März 2018, © Deutsche Börse AG Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.