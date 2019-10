Anleihen: Anleger halten sich zurück

Mit der Brexit-Verlängerung und der Bestätigung weiterer geldpolitischer Geschenke scheinen Anleger zunächst die Lage zu sondieren.



FRANKFURT (Börse Frankfurt). Ohne nennenswerte Impulse: So beschreiben Händler das aktuelle Geschehen am Rentenmarkt. Mit der Zustimmung zur Fristverlängerung für den Brexit rücke das Thema erst einmal in den Hintergrund. „Vor dem gestrigen EZB-Zinsentscheid hielten sich Anleger zudem eher bedeckt“, meint Arthur Brunner von der ICF Bank. So präsentierte sich der Euro Bund-Future im Wochenverlauf mit 171,50 Prozent nahezu unverändert.

Anleihekäufe reloaded

Auf die Zementierung der bereits angekündigten Ankäufe in Höhe von 20 Milliarden Euro monatlich ab November hätten Anleger kaum reagiert, fasst Brunner zusammen. Der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi habe im Rahmen der gestrigen Ratssitzung in Aussicht gestellt, das Programm bis voraussichtlich kurz vor einer Zinsanhebung durchzuführen. Auch nach dem ersten Zinsschritt nach oben würden Tilgungen aus fälligen Bonds noch für längere Zeit reinvestiert.

Für Folker Hellmeyer wird es mit Übernahme des EZB-Präsidiums durch Christine Lagarde Zeit, die Positionen des Nordgürtels im Euroraum nicht länger den Interessen des Südgürtels unterzuordnen. Der Solvecon-Analyst rät der neuen Amtsinhaberin, die Kraft der Fakten ernster zu nehmen. Mit Interventionen und politischer Bepreisung von Kapital könne man strukturellen Problemen in der Staatengemeinschaft nicht beikommen.

Hellmeyer

Bislang deute zwar wenig auf eine Kursänderung. Lagarde habe signalisiert, die bisherige Geldpolitik fortzuführen. Mit der lauter werdenden Kritik einzelner Ratsmitglieder könnten die Karten dennoch neu gemischt werden.

Zwei Neue von SeniVita

Im Handel mit Corporate Bonds weist Brunner auf die Aussetzung einer Wandelanleihe der SeniVita Social Estate (WKN A13SHL) hin. Der Entwickler von Senioren-Pflegekonzepten plane, über zwei neue Bonds insgesamt 30 Millionen Euro frisches Geld aufzunehmen. Bis voraussichtlich 13. November könnten Anleger eine besicherte vierjährige (WKN A2YPAL) und eine unbesicherte fünfjährige Anleihe (WKN A2YPAM) mit Kupons von 7,0 und 9,0 Prozent zeichnen. Der Erlös diene der Finanzierung laufender Geschäfte und der Refinanzierung der im Mai 2020 fälligen Wandelschuldverschreibung. „Besitzern der bestehenden Anleihe wird ein Umtauschrecht eingeräumt.“

NLB und Media Games gefragt

Gute Umsätze zumeist auf der Kaufseite verbucht Brunner in einer NordLB Nachrang-Anleihe (WKN NLB8K6) mit einem Kupon von 3,5 Prozent. Bei einem Preis von 101,50 Prozent bringe der Wert eine Rendite von 3,23 Prozent.

Eine seit kurzem handelbare, 25 Millionen Euro schwere Anleihe der Media and Games Invest (WKN A2R4KF) mit einem jährlichen Zins von 7,0 Prozent werde von Anlegern rege nachgefragt. „Käufe und Verkäufe halten sich in etwa die Waage“, berichtet Brunner. Aktuell notiert der Wert etwas über 100 Prozent.

Ekosem und Symrise im Fokus

Eine unbesicherte, vom Emittenten vorzeitig kündbare Ekosem-Agrar-Anleihe (WKN A2YNR0) mit einem Kupon von 7,5 Prozent gehört bei Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank zu den gefragtesten Papieren. „Käufe stehen im Vordergrund.“

Anleger trennten sich hingegen mehrheitlich von einer im vergangenen Mai emittierten Symrise-Anleihe (WKN SYM772) im Volumen von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im November 2025. Das mit jährlich 1,25 Prozent verzinste Papier bringt Daniel zufolge derzeit eine Rendite von 0,62 Prozent.

Daniel

Setzen auf Wirecard und Deutsche Lichtmiete

Nach dem Einbruch einer noch jungen Wirecard-Anleihe (WKN A2YNQ5) mit Fälligkeit in 2024 und einem Kupon von 0,5 Prozent sieht Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank nun wieder Erholungstendenzen. „Derzeit kostet der Bond um 89 Prozent, nach 81 Prozent im Tief.“

In einer seit dieser Woche handelbaren sechsjährigen Anleihe von Deutsche Lichtmiete (WKN A2TSCP) mit einem jährlichen Zins von 5,25 Prozent, geht Petz zufolge einiges um. Derzeit notiert der Bond um 101 Prozent. Der Deutsche-Lichtmiete-Gründer Alexander Hahn schaffte es in diesem Jahr in das Finale des von Ernst & Young ausgelobten „Entrepreneur of the Year“.

Von: Iris Merker



