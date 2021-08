Anleihen: Alles blickt auf Jackson Hole

Auch hierzulande machten die Renditen diese Woche einen Satz nach oben – auch wenn Europa den USA noch weit hinterherhinkt. Wie es in den USA weitergeht, könnte heute Nachmittag deutlicher werden.

27. August 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Freitag steht ganz im Zeichen des Notenbanker-Treffens im US-amerikanischen Jackson Hole. „Alle warten, ob Fed-Chef Jerome Powell Signale für einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik geben wird“, bemerkt Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank.

„Vor dem Hintergrund einer hohen, aber nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik dürfte Powell keine vorschnelle Reduktion der Wertpapierkaufvolumina ankündigen“, meint Carsten Mumm von Donner & Reuschel. Er geht davon aus, dass das Tapering – also die Reduzierung der Anleihenkäufe – ab dem vierten Quartal 2021 oder spätestens ab dem ersten Quartal 2022 einsetzen wird. „Dafür reicht auch eine Ankündigung in der regulären September-Sitzung der Notenbank.“

Mumm

„EZB-Käufe dominieren nicht mehr so“

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist diese Woche deutlich gestiegen und liegt mit minus 0,41 Prozent klar über dem Niveau vor einer Woche von minus 0,49 Prozent. „Angeschoben wurde der Renditeanstieg dieses Mal nicht durch höhere US-Renditen“, stellt Cem Keltek von der Commerzbank fest. Ausschlaggeben sei wohl die Normalisierung der Nachfrage/Angebotsdynamik. „So hat die über den Sommer sehr niedrige Emissionstätigkeit wieder angezogen, so dass die EZB-Käufe die Preisdynamik nicht mehr so dominieren wie im Sommer.“

Laut Rainer Petz von Oddo Seydler spielen auch die hohen Inflationszahlen eine Rolle. „Lange haben diese sich gar nicht auf die Renditen ausgewirkt, jetzt könnte es losgehen.“

EZB-Chefvolkswirt verunsichert Märkte

Für etwas Nervosität an den Rentenmärkten sorgte diese Woche Brunner zufolge auch eine Äußerung von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane: Die neu ausgerichtete Geldpolitik und Kommunikation der EZB bedeute nicht unbedingt „längerfristig niedrigere“ Zinsen, hatte Lane auf der EZB-Ratssitzung im Juli gesagt, wie dem in dieser Woche veröffentlichten Protokoll zu entnehmen ist. „Man kann also auch in der Eurozone nicht sicher sein, dass das Niedrigzinsniveau noch ewig bleibt“, sagt Brunner.

Brunner

Paragon erst gefragt, dann nicht mehr

Gute Umsätze meldet Brunner für die Anleihe von Paragon (DE000A2GSB86). „Der Autozulieferer hat gute operative Zahlen bekannt gegeben, außerdem steht der Verkauf der verlustträchtigen Ausgründung Voltabox nun offenbar kurz bevor.“ Auf die Meldung hin zogen die Käufe kräftig an, zum Ende der Woche gab es dann aber auch einiges an Verkäufen.

Eher Abgaben meldet Brunner für Papiere der BayWa (XS1695284114). Stabilisiert hat sich der Kurs der Allane SE (DE000A2LQKV2), ehemals Sixt Leasing. „Die haben gute Halbjahreszahlen gebracht.“

UBM-Anleihen gesucht, Otto-Anleihen umsatzstark

Gute Halbjahreszahlen führten auch zu Käufen der UBM-Anleihe mit Kupon von 3,125 Prozent und Laufzeit bis 2026 (AT0000A2QS11), wie Daniel berichtet. „UBM lieferte trotz Corona das zweitstärkste Halbjahr in der fast 150-jährigen Geschichte des Unternehmens.“ Weniger los war bei zwei weiteren Anleihen des Wiener Immobilienentwicklers (AT0000A2AX04< AT0000A23ST9<).

Umsätze meldet der Händler außerdem für Otto-Anleihen: Käufe für die Hybridanleihe mit 4 Prozent Kupon (XS1853998182), Verkäufe für den bis 2026 laufenden Floater (XS1660709616) und Umsätze in beide Richtungen für die ebenfalls 2026 fällige Anleihe mit Kupon von 2,625 Prozent (XS1979274708).

Vonovia mit größter Neuemission seit einem Jahr

Nach der Sommerpause kommen wieder mehr Neuemissionen an den Markt, wie Brunner meldet. Am gestrigen Donnerstag hat der Immobilienkonzern Vonovia Anleihen im Gesamtvolumen von 5 Milliarden Euro begeben – Bloomberg zufolge die größte Euro-Neuemission seit September des vergangenen Jahres. Hintergrund ist der erneute Versuch, den Konkurrenten Deutsche Wohnen zu übernehmen. Die Anleihe kam extrem gut an: Die Investorennachfrage übertraf mit 20 Milliarden Euro das Angebot um das Vierfache. Die insgesamt fünf Bonds laufen zwei bis 30 Jahre, die Kupons liegen zwischen 0 und 1,625 Prozent. „Mindestanlagesumme sind aber 100.000 Euro“, stellt Petz fest.

Von Anna-Maria Borse 27. August 2021 © Deutsche Börse

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.