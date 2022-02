Anleihen: Achterbahn zwischen Geldpolitik und Suche nach Sicherheit

Volatile Preise prägen die Woche inmitten vieler Unsicherheiten. Sichere Bundesanleihen bleiben vor allem vor dem Wochenende gefragt.



18. Februar 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die Anleihemärkte schwanken in dieser Woche zwischen geopolitischen Risiken durch den Russland-Ukraine-Konflikt und der Suche nach sicheren Anlagen. Zu Wochenbeginn belastete die Unsicherheit über eine Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts. Die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank FED bewegte hingegen kaum. Die US-Notenbank FED steht vor der ersten Zinsanhebung in der Corona-Pandemie, bestätigte das Sitzungsprotokoll.

Zum Wochenende stiegen die Notierungen wieder. Die Renditen der zehnjähriger Bundesanleihen notieren positiv mit 0,23 Prozent. Das Hoch im Wochenverlauf lag allerdings bei 0,32 Prozent. Ihre US-Pendants, die Renditen der zehn-jährigen US-Treasuries, die in der Vorwoche erstmals seit Sommer 2019 wieder über 2 Prozent gestiegen waren, sanken wieder unter diese Marke.

„Die Anleihemärkte sind derzeit Spielball zwischen einer expansiveren Politik der Notenbanken und der Suche nach sicheren Häfen wegen des Russland-Ukraine-Konflikts“, kommentiert Arthur Brunner von der ICF Bank. Vor allem zum Wochenende hin setzte sich aber die Tendenz zum sicheren Hafen durch. Der Bund-Future notiert deutlich über den Wochentiefs.

Verhaltenes Geschäft

„In der aktuellen Lage bleibt die Unsicherheit vorherrschend“, erklärt Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank das zögerliche Geschäft diese Woche. Niemand wolle sich größer positionieren, das Geschäft verlaufe zögerlich. „Die Marktteilnehmer warten, bis der Konflikt in der Ukraine gelöst wird.“

Neue Entspannung mit Blick auf Außenminister-Treffen

„Die FED ist weniger falkenhaft als von den meisten Marktteilnehmern befürchtet“, erklärt Tim Oechsner von Steubing. So habe das Protokoll – im Gegensatz zum Protokoll vom Jahresanfang – nicht für Ungemach gesorgt, weil viele Marktteilnehmer mit Blick auf die deutlich gestiegene US-Inflation mittlerweile mit bis zu sieben Zinsschritten in diesem Jahr rechneten. „Fünf Zinsschritte werden als Konsens angesehen“, fasst Oechsner zusammen.

Inzwischen dominiere aber der Russland-Ukraine-Konflikt die Schlagzeilen. „Dass sich die Außenminister Russlands und der USA nächste Woche zu Gesprächen treffen wollen, sorgt jetzt wieder für Entspannung.“

Oechsner

Grundsätzlich falle nach Einschätzung von Brunner auf, dass sich die Rendite-Abstände zwischen Staats- und Unternehmensanleihen geweitet haben. Trotzdem bleibe Zurückhaltung gerade bei Neuemissionen spürbar.

Zinsanstieg bereits spürbar

„Investoren warten, bis die Zinsschritte vollständig eingepreist sind“, pflichtet Oechsner bei. Unternehmen hingegen könnten sich jetzt noch gut refinanzieren. Man merke allerdings bereits den Zinsanstieg im Tagesgeschäft.

So brächten Anleihen der VW Financial Services AG mit Kupon 0,125 Prozent und Laufzeit bis 2027 1,3 Prozent Rendite. Dieses Papier werde laut Oechsner bei hohen Umsätzen auf beiden Seiten stark gehandelt. Regen Handel auf Kaufseite macht er auch bei US-Staatspapieren aus (US91282CCF68) mit 0,75 Prozent Kupon und Laufzeit 2026. Am Freitag steigen hier die Notierungen nach volatilem Wochenverlauf.

Kurskapriolen bei Ekosem-Anleihe

Der Ekosem-Kurs (DE000A2YNR08) schwankte zwischen 57,10 und 78,75. Prozent. „Eine große Kauforder hat zu Kapriolen geführt. Seitdem diese abgearbeitet ist, fällt der Kurs ohne Gegenwehr“, erklärt Daniel die Bewegungen.

Brunner registriert eine gute Nachfrage auf Kaufseite bei Aurelius Equity Opportunities-Papieren (NO0010861487), die bis 2024 laufen und mit 4,25 Prozent Kupon ausgestattet sind. Eine Hybrid-Anleihe von Volkswagen International Finance erhole sich von den Verlusten. Nachdem sie seit Januar von 110,49 bis auf 105,096 Prozent in der Vorwoche gefallen war, notiert sie nun bei 106 Prozent. Gekauft werde auch ein Papier von Greencells (DE000A289YQ5) bei 99,5 Prozent. Bei der SGL TransGroup werde bei Papieren mit Laufzeit 2025 und Kupon 7,5 Prozent (SE0015810759) zugegriffen, nachdem die Anleihe diese Woche von 225 auf 300 Millionen Euro aufgestockt worden war.

SUNfarming mit neuem Bond

Brunner verwies zugleich auf eine Neuemission: Die SUNfarming begibt einen Bond (DE000A3MQM78) mit 5 Prozent Kupon, der ein Volumen bis 15 Millionen haben soll. Das Papier kann vom vom 21. Februar bis zum 10. März 12 Uhr über die Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die zufließenden Mittel wolle das Solar-Unternehmens überwiegend für die Entwicklung von Projekten in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein einsetzen. Die neue Anleihe wird voraussichtlich ab 14. März im Open Market gehandelt.

von: Antje Erhard 18. Februar 2022, © Deutsche Börse



Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.