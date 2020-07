Anleihen: Abwarten vor Sondergipfel

Vor dem heutigen EU-Gipfeltreffen und den Diskussionen über die Corona-Hilfen aus Brüssel halten sich Anleger eher zurück. Im Handel mit Unternehmensanleihen stehen Hapag-Lloyd, Schaeffler, Sixt Leasing und Fraport im Mittelpunkt.



17. Juli 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Werden sich die europäischen Staats- und Regierungschefs bei ihrem heutigen Sondergipfel über die Modalitäten des Wiederaufbaufonds einigen können? An den Finanzmärkten zählt nach Ansicht von Analysten weniger die Ausgestaltung der Hilfen sondern vielmehr, ob die EU handlungsfähig ist und es schafft, sich über ein Hilfsprogramm in der angedachten Größenordnung zu verständigen. In trockenen Tüchern wäre die Brüsseler Corona-Unterstützung damit noch nicht, denn die Parlamente aller EU-Mitgliedsstaaten müssten noch grünes Licht geben.

Geldpolitik bleibt auf Kurs

Viele Zentralbanken haben bereits geliefert und unterstützen ihre Volkswirtschaften mit massiven Wertpapierkäufen sowie einer Niedrigzinspolitik. Daher erwarteten Anleger von der gestrigen EZB-Ratssitzung keine großen Änderungen. Die Aussage von EZB-Chefin Lagarde, das Pandemic Emergency Programm (PEPP) aller Voraussicht nach voll auszuschöpfen sorgte laut Bloomberg am Rentenmarkt für leichte Kursgewinne von Bonds aus den Peripheriestaaten.

Zehnjährige deutsche Staatsanleihen treten auf Wochensicht unter Schwankungen eher auf der Stelle. Der Euro-Bund-Future startete am Montag mit 176,37 Prozent in den Handel. Aktuell notiert das Barometer für künftige Zinserwartungen um 176,53 Prozent.

US-chinesische Konflikt

Über die zahlreichen Konflikte zwischen China und den USA scheinen Anleger derzeit eher hinwegzusehen. Zu den Themen Hongkong, Handelskrieg und Netzwerkausrüster Huawei rückt mit dem möglichen Verbot der chinesischen Internet-Dienste TikTok und WeChat ein weiterer Streit in den Fokus. Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge diese Anwendungen als Gefahr für die nationale Sicherheit einzustufen.

Hapag-Lloyd gesucht

Den Handel mit Corporate Bonds beschreiben Händler als „ruhiges Sommergeschäft“. Gesteigertes Kaufinteresse verbucht Beate Mägerle von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank für eine im Juli 2024 fällige Hapag-Lloyd-Anleihe (WKN A2GSC0) mit einem Kupon von 5,125 Prozent. Der Wert legte auf Wochensicht von 100 Prozent auf 102,30 Prozent deutlich zu. Die Reederei verdiente Mägerle zufolge im ersten Halbjahr trotz Corona mit etwa 500 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern mehr als im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen habe zudem die bisherige Prognose unter Vorbehalt bestätigt.

Beliebte Schaeffler-Anleihen

Bei Anlegern hoch im Kurs steht Mägerle zufolge eine bis 2027 laufende Schaeffler-Anleihe (WKN A2YB7B) mit einem Kupon von 2,875 Prozent. Der Bond schloss am vergangenen Freitag mit 99,60 Prozent und kostet aktuell 100,40 Prozent. Die Aktie von Schaeffler legte seit vergangenen Freitag von 6,50 auf 6,70 Euro zu.

Sixt Leasing bewegt die Gemüter

Eine im Februar 2021 fällige Sixt Leasing-Anleihe (WKN A2DADR) mit einem Kupon von 1,125 Prozent stößt bei Mägerles Kunden auf reges Interesse. „Hier gibt es sehr viele Käufe und Verkäufe.“ Mit der erfolgreichen Übernahme von 92 Prozent der Sixt Leasing-Aktien beabsichtigt Hyundai Capital Bank Europe seine Position im Bereich der Automobilfinanzierung zu stärken.

Starke Bewegungen in einigen Unternehmensanleihen

Vorschusslorbeeren für Fraport

Eine neue, bis 2027 laufende, 500 Millionen Euro schwere Anleihe der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide (WKN A3E444) mit einem Kupon von 2,125 Prozent wird laut Rainer Petz von der Oddo Seydler Bank von Anlegern trotz massiven Rückgang der Passagierzahlen im ersten Halbjahr gut angenommen. „Der Wert startete am 9. Juli mit 99,41 Prozent in den Handel, aktuell kostet die Anleihe um 101 Prozent.“ Nach der Aufhebung der Reisewarnungen für viele europäische Länder bessert sich Fraport zufolge die Lage wieder.

von: Iris Merker

17. Juli 2020, © Deutsche Börse AG

