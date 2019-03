Anleihe des kanadischen Flugzeugherstellers

Frisches Geld für die Bombardier Inc.: Die Anleihe A2RYWN erstreckt sich mit einem Emissionsvolumen von zwei Milliarden USD über eine Laufzeit von etwa acht Jahren bis zum 15.04.2027. Der Kupon beträgt hierbei 7,875%, nächster Zinszahlungstermin ist der 15.10.2019.Die Anleihe ist vorzeitig durch den Emittenten kündbar. Sie kann ab einem Mindestbetrag von 2.000 USD und Einheiten von 1.000 USD gehandelt werden, Abwicklungswährung ist EUR. S&P ratet die Bombardier Inc. derzeit mit B-.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.