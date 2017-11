Anleihe auf Daimler/BASF/Fresenius mit 5.50% Zinsen

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Rund um den Weltspartag werden Anleger von Experten mit guten Ratschlägen überhäuft, wie sie trotz der Zinsflaute zu halbwegs zufrieden stellenden Renditen kommen können. Oftmals wird auf Fonds- oder Versicherungsprodukte als Heilmittel aus dem Zinstief hingewiesen. Da Anleger auf die Zusammensetzung und das Management von Fonds logischerweise keinen Einfluss haben, müssen die dem Management eines Fonds vor dem Investment sehr hohes Vertrauen entgegen bringen.

Für Anleger, die hingegen selbst die Verwaltung ihres Kapitals übernehmen möchten, stellt der Markt der „Strukturierten Anlageprodukte“ eine mehr als interessante Alternative zu den aktiv gemanagten Fonds dar. Wie am Beispiel der aktuell zur Zeichnung angebotenen 5,5% Deutschland Protect Aktienanleihe leicht zu erkennen ist, sind die Voraussetzungen für das Erreichen der Maximalrendite glasklar definiert. Neben dem zweifellos vorhandenen Marktrisiko ist selbstverständlich auch das Bonitätsrisiko des Emittenten zu beachten.

5,50% Jahreszinsen - 41% Sicherheitspuffer

Die am 5.12.17 festgestellten Schlusskurse der Daimler-, der BASF- und der Fresenius-Aktie werden als Basispreise für die Anleihe fixiert. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien erhalten Anleger nach jedem der 2 Laufzeitjahre einen Fixkupon in Höhe von 5,50 Prozent gutgeschrieben. Wird die Anleihe am 6.12.19 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt, dann wird das Investment unter Berücksichtigung der Kosten einen Jahresertrag von 4,70 Prozent abwerfen. Bei jeweils 59 Prozent der Basispreise werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (6.12.17 bis 3.12.19) aktivierten Barrieren befinden. Notieren die drei Aktien auf täglicher Schlusskursbasis innerhalb des Beobachtungszeitraumes immer oberhalb der jeweiligen Barrieren, dann wird die Anleihe am 6.12.19 mit ihrem Nennwert von 100 Prozent zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen einer der 3 Aktienkurse in diesem Zeitraum die Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe durch die Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Die Anzahl der zu liefernden Aktien wird am 5.12.17 ermittelt. Wird der Basispreis für die Daimler-Aktie beispielsweise bei 71 Euro fixiert und die Anleihe wird durch die Lieferung von Daimler-Aktien getilgt, dann erhalten Anleger (1.000:71)=14,08451 Daimler-Aktien geliefert, wobei der Gegenwert des Bruchstückanteils Anlegern gutgeschrieben wird.

Die RCB-5,5% Deutschland Protect Aktienanleihe, fällig am 8.4.19, ISIN: AT0000A1YQZ1, kann noch bis 4.12.17 mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in 2 Jahren bei einem bis zu 41-prozentigen Kursrückgang einer der 3 deutschen DAX-Aktien einen Jahresnettoertrag von 4,70 Prozent abwerfen.

Walter Kozubek