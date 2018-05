Anleihe der Photon Energy N.V. in Stuttgart handelbar

Seit dem 17.05.2018 kann an der Börse Stuttgart auch eine Unternehmensanleihe der Photon Energy N.V. gehandelt werden. Das Papier mit der WKN A19MFH wurde bereits im Oktober letzten Jahres emittiert und hat ein Emissionsvolumen von 30 Millionen Euro. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Euro, der jährliche Zinssatz 7,75 Prozent. Der Bond ist zum 27. Oktober 2022 fällig. In Stuttgart wurde die Unternehmensanleihe bereits rege gehandelt: Seit der Einführung am 17. Oktober wurde schon über eine Million Euro umgesetzt. Die Photon Energy ist ein Stromproduzent mit Hauptsitz in Amsterdam. Das 2008 gegründete Unternehmen deckt den gesamten Bereich der Stromproduktion, von der Planung bis zur Betriebsführung, ab.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.