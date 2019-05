Anleihe des Immobilienspezialisten FCR

Der Münchner Immobilienspezialist FCR begibt eine fünfjährige, am 30.04.2024 fällige Anleihe (WKN: A2TSB1). Das Emissionsvolumen dieser Anleihe beträgt 30 Mio. EUR. Der Kupon ist in Höhe von 5,25 % festgesetzt und wird erstmals anteilig am 30.10.2019 bezahlt. Die Stückelung der Anleihe ist privatanlegerfreundlich mit 1.000 EUR gestaltet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.